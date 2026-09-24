Khi tương lai của con có nhiều ngã rẽ, cha mẹ chuẩn bị như thế nào?

Tương lai của con ngày càng nhiều lựa chọn

Hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ giống như một chuyến đi mà đích đến luôn mở rộng theo thời gian. Khi con lớn lên, các lựa chọn về trường học, nghề nghiệp hay cách khởi đầu cuộc sống ngày càng đa dạng, khiến kế hoạch của cha mẹ cũng cần đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi so với dự định ban đầu.

Mùa tuyển sinh đại học năm nay phần nào cho thấy bức tranh về những lựa chọn đó. Hơn 874.800 thí sinh đã đăng ký trên hệ thống với 7,18 triệu nguyện vọng vào các ngành, chương trình đào tạo. Tính bình quân, mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng. Lựa chọn học tập cũng không chỉ giới hạn trong nước. (1) Gần 250.000 người Việt đang học tập ở nước ngoài, từ bậc phổ thông đến sau đại học, theo số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Canada là những điểm đến có đông du học sinh Việt Nam. (2)

Ngay cả trong phạm vi giáo dục đại học, nguồn lực gia đình cần chuẩn bị cũng có thể khác nhau đáng kể tùy theo lựa chọn. Với năm học 2026–2027, mức trần học phí tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên dao động từ 1,79 đến 3,5 triệu/sinh viên/tháng tùy nhóm ngành. Các cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên có mức trần tối đa bằng 2 lần mức tương ứng. (3)

Với một đứa trẻ đang ở tuổi mẫu giáo hoặc tiểu học, những quyết định nghề nghiệp ấy vẫn còn ở phía trước. Đến khi con bước vào giai đoạn lựa chọn ngành học, nơi học tập hay thậm chí quyết định có học tiếp hay sớm đi làm, sở thích và mục tiêu có thể đã khác nhiều so với những gì cha mẹ hình dung từ trước. Vì vậy, bài toán tài chính cho tương lai không nên chỉ gắn với một trường, một ngành học hay một mức chi phí cố định.

Do đó, chuẩn bị cho tương lai của con không chỉ là dự trù một khoản tiền, mà còn là xây dựng một kế hoạch dài hạn và linh hoạt để thích ứng với những lựa chọn có thể thay đổi theo thời gian. Với một hành trình kéo dài 10–20 năm, kế hoạch ấy không chỉ cần tích lũy nguồn lực theo từng giai đoạn, mà còn cần tính đến khả năng duy trì khi thu nhập gia đình biến động hoặc những biến cố ngoài dự kiến xảy ra.

Chi phí giáo dục không chỉ là học phí

Một kế hoạch tài chính cho con thường bắt đầu từ những khoản chi dễ hình dung như học phí, sách vở, đồng phục. Nhưng trên thực tế, hành trình học tập còn kéo theo nhiều khoản khác, từ học thêm, tài liệu học tập, đi lại đến các hoạt động phát triển kỹ năng. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) từng chỉ ra mức chi tiêu tư nhân cho giáo dục ở Việt Nam tương đối cao. Ở bậc trung học phổ thông, chi tiêu của hộ gia đình tương đương 34,4% chi tiêu công cho giáo dục; ở bậc tiểu học là 16,9%. (4) Báo cáo Tầm nhìn phát triển trẻ em Việt Nam đến năm 2045 của UNICEF nhận định, chính sách miễn học phí tại các trường công lập từ năm học 2025-2026 giúp giảm chi phí trực tiếp cho gia đình, nhưng không loại bỏ những khoản chi khác. Điều này cho thấy chi phí để duy trì việc học của trẻ không chỉ nằm ở học phí, mà còn bao gồm nhiều khoản phát sinh trong quá trình học tập. (5)

Khi trẻ lớn lên, các khoản chi có thể mở rộng từ những nhu cầu cơ bản sang ngoại ngữ, kỹ năng, chương trình quốc tế, trao đổi học tập, du học hoặc các khoản đầu tư cần thiết khi bước vào tuổi trưởng thành. Với một hành trình kéo dài 10–20 năm, bắt đầu chuẩn bị sớm giúp gia đình có thêm thời gian để từng bước tích lũy thay vì phải huy động một khoản lớn khi nhu cầu đã cận kề. Tuy nhiên, với một kế hoạch dài hạn, cũng phải tính tới khả năng duy trì kế hoạch ấy trước biến cố về sức khỏe, công việc.

Theo UNICEF, đầu tư sớm, công bằng và liên tục cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành vốn con người và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. (4) Trong bối cảnh cơ hội học tập và con đường phát triển của trẻ ngày càng đa dạng, việc chuẩn bị cho tương lai vì thế không chỉ là tích lũy đủ tại một thời điểm, mà là xây dựng một kế hoạch đủ dài hạn, có khả năng duy trì và thích ứng trong suốt hành trình trưởng thành của con.

Bắt đầu từ hôm nay để tương lai trong tầm tay con ngày mai

Ba thập kỷ trước, khi bảo hiểm nhân thọ còn là khái niệm mới tại Việt Nam, Bảo Việt đã đưa ra sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho trẻ em với mong muốn giúp các gia đình chủ động chuẩn bị từ sớm cho tương lai của con. Cùng với sự thay đổi của xã hội, môi trường học tập và những lựa chọn của thế hệ trẻ, năm 2026 An Sinh Giáo Dục tiếp tục được phát triển với phiên bản mới.

An Sinh Giáo Dục là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung dành cho trẻ em, kết hợp giữa tích lũy dài hạn và bảo vệ. Sản phẩm dành cho trẻ từ 0 đến 15 tuổi, cha mẹ có thể lựa chọn thời hạn hợp đồng đến khi con 18, 22 hoặc 25 tuổi. Những mốc thời gian này tạo khoảng chuẩn bị cho nhiều lựa chọn khác nhau khi con trưởng thành, thay vì gắn kế hoạch với một trường học, một ngành nghề hay một đích đến cố định. Khi đáo hạn, sản phẩm có Thưởng đáo hạn lên đến 15% Giá trị tài khoản cơ bản theo quy định; đồng thời, quyền lợi đáo hạn từ Giá trị tài khoản cơ bản được bảo đảm không thấp hơn tổng Phí bảo hiểm cơ bản đã đóng cùng toàn bộ Giá trị tài khoản đóng thêm. Cơ chế này tạo thêm điểm tựa cho nguồn lực đã được tích lũy trong nhiều năm.

Trên hành trình đó, quyền lợi Thưởng học vấn tạo thêm nguồn lực tại các cột mốc 6, 11, 15, 18 và 22 tuổi. Khi hợp đồng đáp ứng các điều kiện theo quy định, khoản thưởng tại mỗi mốc tương đương 10% Phí bảo hiểm cơ bản, giúp kế hoạch không chỉ tập trung vào điểm cuối mà còn có thêm những điểm tiếp sức trong quá trình lớn lên của trẻ.

Một kế hoạch kéo dài 10–20 năm cũng cần tính đến những rủi ro có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp tục chuẩn bị. Vì vậy, An Sinh Giáo Dục được thiết kế với lớp bảo vệ cho cả con và bố, mẹ. Đối với trẻ, Số tiền bảo hiểm tự động tăng thêm 5% mỗi năm mà không cần đánh giá lại rủi ro, tối đa 195% Số tiền bảo hiểm ban đầu. Bố hoặc Mẹ cũng được hưởng quyền lợi bảo vệ miễn phí trước rủi ro tử vong do tai nạn, với mức chi trả tối đa 200 triệu đồng theo quy định của sản phẩm.

An Sinh Giáo Dục giúp cha mẹ xây dựng một kế hoạch dài hạn trong tầm tay, với những điểm tiếp sức và lớp bảo vệ trong suốt hành trình con trưởng thành. Cha mẹ có thể chưa biết trước con sẽ lựa chọn con đưường nào, nhưng có thể chủ động chuẩn bị từ hôm nay – để “Tương lai trong tầm taờng nào, nhưng có thể chủ động chuẩn bị từ hôm nay – để “Tương lai trong tầm tay con” ngày mai.

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https://baochinhphu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-hon-874000-thi-sinh-dang-ky-voi-718-trieu-nguyen-vong-102260715090048312.htm

https://en.baochinhphu.vn/number-of-vietnamese-students-studying-abroad-sets-record-high-111250920091952312.htm

https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-muc-hoc-phi-tu-nam-hoc-2025-2026-102250908012640311.htm

https://documents1.worldbank.org/curated/en/908691513140456658/pdf/122037-12-12-2017-18-19-0-VietnamTakingStockDecENGfinal.pdf

https://www.unicef.org/vietnam/media/19741/file/Final%20-%20Designed%20Viet%20Nam%202045%20Full%20Report-En.pdf.pdf