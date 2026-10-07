Khi tuân thủ pháp luật trở thành văn hóa

Lào Cai là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, việc đưa pháp luật đến gần người dân đòi hỏi cách làm phù hợp từng địa bàn, nhóm đối tượng. Vì vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm.

Từ năm 2013 đến tháng 6/2026, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức gần 66.000 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 4,34 triệu lượt người tham gia.

Riêng quý III/2026, Sở Tư pháp phối hợp với UBND cấp xã tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền pháp luật với 2.457 đại biểu; 5 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 452 tuyên truyền viên; 12 hội nghị tuyên truyền cho đội ngũ hòa giải viên, báo cáo viên pháp luật.

Ngành Tư pháp còn biên soạn, sản xuất file âm thanh bằng tiếng Mông, Việt, Thái, Dao; phát hành 3.000 tờ rời và đăng tải 350 tin, bài trên các nền tảng thông tin, mạng xã hội. Đáng chú ý, phổ biến pháp luật ngày càng gắn với tư vấn, trợ giúp pháp lý.

Trong quý III/2026, toàn tỉnh tổ chức 75 đợt nói chuyện chuyên đề; cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý tại 131 điểm, thu hút 5.462 người tham dự; tư vấn pháp luật cho 605 trường hợp.

Qua các buổi tuyên truyền, tôi hiểu hơn về những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Trước đây, có những vấn đề tôi chưa biết hoặc chưa hiểu rõ, nhất là pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, giao thông... nay được cán bộ giải thích cụ thể nên nhận thức đầy đủ hơn, từ đó, có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn. Anh Sùng A Hồng ở xã Mù Cang Chải

Từ những buổi tuyên truyền, tư vấn, pháp luật từng bước trở thành kiến thức thiết thực, giúp người dân biết quyền, nghĩa vụ và cách xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ dừng ở cung cấp thông tin mà phải góp phần thay đổi nhận thức và hành vi. Điều này càng có ý nghĩa ở khu vực vùng cao, nơi người dân có thể gặp khó khăn khi tiếp cận văn bản pháp luật hoặc thực hiện thủ tục.

Vì vậy, tuyên truyền được kết hợp với tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và đối thoại chính sách, tạo thêm những kênh để người dân được giải thích, hướng dẫn và biết cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 9/10 - 9/11 với yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật, lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở.

Các địa phương lựa chọn nhiều hình thức phù hợp như: thông tin trên phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, tọa đàm, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và giáo dục pháp luật ngoại khóa.

Theo đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân. Qua đó, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật vì thế không chỉ là nhiệm vụ của ngành Tư pháp mà cần sự tham gia của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên và mỗi công dân.

Chuyển đổi số đang tạo thêm phương thức để người dân tiếp cận pháp luật thuận tiện hơn. Nội dung pháp luật được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; các cuộc thi trực tuyến tạo điều kiện để cán bộ, người dân, học sinh cùng tham gia tìm hiểu.

Việc biên soạn file thu âm bằng tiếng Mông, Thái, Dao giúp thông tin pháp luật phù hợp hơn với điều kiện thực tế tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với phổ biến pháp luật, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Thời gian tới, ngành tư pháp tiếp tục tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có những vấn đề phát sinh từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển đổi số.

Thực tế cho thấy, để hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật, bên cạnh nâng cao nhận thức của người dân, chất lượng tổ chức thi hành pháp luật cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi cán bộ thực thi công vụ đúng quy định, người dân được giải thích rõ quyền và nghĩa vụ, những vướng mắc được hướng dẫn, giải quyết trên cơ sở pháp luật, niềm tin vào pháp luật sẽ được củng cố.

Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền mà còn là dịp thúc đẩy xây dựng văn hóa pháp luật lâu dài trong xã hội. Văn hóa ấy được hình thành từ những việc cụ thể: Hiểu quy định trước khi thực hiện một công việc; biết quyền và nghĩa vụ của mình; lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng pháp luật; tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác và tự giác chấp hành các quy định chung.

Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở, cùng việc đa dạng hóa phương thức tuyên truyền và mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đang được đẩy mạnh, đưa các quy định của Nhà nước gần hơn với cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân.