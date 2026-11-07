Khi truyện tranh trở thành cầu nối với văn hoá đọc

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026), nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các địa phương, góp phần đưa những giá trị của nền Quốc học Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua những trải nghiệm tương tác, trang bày truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài được kết nối với khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến của thế hệ hôm nay.