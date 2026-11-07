Khi truyện tranh trở thành cầu nối với văn hoá đọc
Diễn ra trong hai ngày 7 – 8.11 tại Hà Nội, chương trình “Phòng đọc mùa thu: Con người, thiên nhiên và truyện tranh” mang đến không gian trải nghiệm đọc miễn phí, giúp công chúng khám phá những tác phẩm truyện tranh với cách tiếp cận trực quan, gần gũi. Qua hoạt động này, truyện tranh được giới thiệu như một hình thức góp phần đa dạng hóa trải nghiệm đọc và khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với sách.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/khi-truyen-tranh-tro-thanh-cau-noi-voi-van-hoa-doc.html