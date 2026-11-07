Khi truyện tranh khơi gợi hứng thú đọc sách

Nơi diễn ra chương trình “Phòng đọc mùa thu”. Ảnh: BTC

Tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, người tham gia có thể tự do lựa chọn những cuốn truyện tranh, graphic novel để đọc và khám phá theo sở thích. Các tác phẩm được tuyển chọn từ nhiều quốc gia, xoay quanh ba nhóm chủ đề: Thiên nhiên dịu êm, Thiên nhiên dữ dội và Tưởng tượng về ngày mai.

Nội dung trải rộng từ thế giới động vật, rừng, biển đến những vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu và đời sống con người.

Sơ đồ phòng đọc. Ảnh: BTC

Chia sẻ về trải nghiệm tại phòng đọc, chị Thùy Trang cho biết: “Mình cảm thấy đây là một hoạt động bổ ích và thú vị, đặc biệt đối với các bạn nhỏ. Mình đưa con đến đây với mong muốn con tạm rời xa điện thoại, dành thời gian tập trung đọc sách và tiếp cận những câu chuyện hay, kiến thức bổ ích thông qua các cuốn sách, truyện tranh”.

Các tựa sách ở không gian phòng đọc

Không chỉ phục vụ mục đích giải trí, truyện tranh còn giúp người đọc tiếp cận những kiến thức về khoa học, môi trường và xã hội thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh với ngôn từ.

Bạn Linh Ngân chia sẻ: “Mình khá ấn tượng khi những kiến thức về khoa học, môi trường và xã hội được truyền tải sinh động, trực quan và dễ hiểu qua truyện tranh. Đặc biệt, tại phòng đọc, mình còn có cơ hội đọc lại những tác phẩm văn học nổi tiếng như "Hai đứa trẻ", "Lão Hạc" dưới hình thức truyện tranh.

Nếu như khi đọc truyện chữ, mình phải tự hình dung nhân vật và bối cảnh qua trí tưởng tượng thì với phiên bản truyện tranh, mọi thứ được thể hiện cụ thể, sinh động qua hình ảnh. Điều này mang lại cho mình một trải nghiệm đọc hoàn toàn mới mẻ”.

Khách tham gia hoạt động đọc sách tại chương trình

Từ những trải nghiệm đọc tự do, chương trình góp phần giới thiệu thêm một hình thức tiếp cận sách đến công chúng. Việc tạo ra những không gian đọc cởi mở, kết hợp đa dạng thể loại và cách thể hiện có thể trở thành một trong những hướng khuyến khích thói quen đọc, đặc biệt với những độc giả trẻ.