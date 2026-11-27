Từ những "mắt thần" số đến "cảm biến xã hội thông minh"

Quản trị an ninh, trật tự (ANTT) tại một đô thị đặc biệt như Hà Nội luôn đặt ra yêu cầu cao về tính kịp thời và chính xác trong xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Để giải bài toán này, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã từng bước thay đổi phương thức vận hành bằng công nghệ số.

Tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội, nhịp độ điều hành công tác bảo đảm ANTT đang vận hành trên một nền tảng hoàn toàn khác so với phương thức truyền thống.

Dòng chảy dữ liệu thời gian thực từ hơn 5.000 camera trí tuệ nhân tạo (AI) đang hoạt động tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm (và tiến tới là triển khai hơn 21.000 camera AI), bản đồ số 3D/4D, thiết bị bay không người lái (UAV) cùng hàng chục nghìn phản ánh của người dân được kết nối, phân tích và điều phối trực tiếp tới từng địa bàn. Tín hiệu SOS trên ứng dụng số giờ đây được kết nối xử lý khẩn cấp tương đương Tổng đài 113, 114.

Hệ thống dữ liệu thời gian thực kết nối hàng nghìn camera trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội giúp nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Ảnh PV

Điển hình như tình huống xảy ra trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt ngay trong dịp ra mắt thử nghiệm ứng dụng Hanoi Smart Police (Cảnh sát Hà Nội thông minh) mới đây. Ngay khi hình ảnh vụ xô xát kèm tọa độ được người dân gửi đi, tín hiệu lập tức hiển thị tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố và Công an phường sở tại. Qua bộ đàm điều phối, chỉ vài phút sau, tổ tuần tra đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, không để phát sinh điểm nóng.

Bước chuyển này là kết quả của quá trình cụ thể hóa Đề án "Đô thị Hà Nội thông minh" của UBND thành phố Hà Nội, gắn với triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Từ năm 2025 đến nay, Công an thành phố đã ban hành, triển khai 142 văn bản về chuyển đổi số theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Nhìn nhận về quá trình đưa các nền tảng công nghệ mới như UAV, hệ thống Signet Force hay Hanoi Smart Police vào thực tiễn công tác, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: “Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của sự phát triển, nhưng công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận dụng vào công việc hằng ngày, trở thành phương thức làm việc chung của toàn lực lượng. Với người làm công tác tham mưu, khó khăn không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà là làm sao đặt đúng câu hỏi từ bản chất vấn đề thực tiễn để tìm ra giải pháp đồng bộ, giúp các đơn vị từ thành phố tới cơ sở vận hành thông suốt”.

Giá trị lớn nhất của tiến trình này nằm ở việc tạo lập cơ chế tương tác hai chiều, khi mỗi người dân là một chủ thể đồng kiến tạo bình yên phố phường. Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số” do Bộ Công an tổ chức ngày 23-11 vừa qua, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố nhìn nhận, công dân số không chỉ là người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà đã trở thành những “cảm biến xã hội thông minh” trên không gian mạng và ngoài thực địa.

Thiết bị bay không người lái (UAV) được Công an thành phố Hà Nội nghiên cứu, thí điểm đưa vào giám sát trật tự đô thị, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý tại những khu vực camera cố định khó bao quát. Ảnh PV

Những con số thực tế tính đến tháng 11-2026 đã chứng minh sức sống của mô hình này. Trên nền tảng hạ tầng gồm hơn 5.500 trạm BTS 5G phủ sóng khoảng 99% dân số, 100% hộ gia đình có mạng cáp quang và 96,84% công dân đủ điều kiện sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2, các kênh tương tác số giữa người dân và lực lượng Công an hoạt động ngày càng thực chất.

Ứng dụng VNeID đã tiếp nhận, xử lý 7.779 tin báo, tố giác tội phạm. Nền tảng iHanoi ghi nhận hơn 6,2 triệu tài khoản xác thực với hơn 90 triệu lượt truy cập, chuyển tải khoảng 35.000 tin phản ánh, kiến nghị về ANTT và tố giác tội phạm.

Riêng mini app Hanoi Smart Police tích hợp trên iHanoi dù mới thử nghiệm từ ngày 2-9 nhưng đã thu hút gần 80.000 người dùng mới, 150.000 lượt truy cập và hơn 1.000 phản ánh từ cơ sở. Người dân gửi tin có thể theo dõi từng bước xử lý ngay trên điện thoại, qua đó củng cố niềm tin vào tính minh bạch trong thực thi công vụ.

Lấy con người làm trung tâm để công nghệ phát huy giá trị thực

Công nghệ mở ra phương thức quản trị mới, song, bài toán khó nhất trong chuyển đổi số lại nằm ở tư duy và khả năng thích ứng của con người. Thực tiễn triển khai tại Công an thành phố cho thấy, nhiều cán bộ làm công tác tham mưu vốn không xuất thân từ chuyên ngành công nghệ thông tin đã phải tự học, tự nghiên cứu từ những thuật ngữ kỹ thuật cơ bản nhất để giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp.

Mô hình vận hành đồng bộ trên nền tảng số tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho phép tiếp nhận, định vị và điều phối lực lượng xử lý nhanh các tình huống an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Ảnh PV

Mô hình vận hành đồng bộ trên nền tảng số tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho phép tiếp nhận, định vị và điều phối lực lượng xử lý nhanh các tình huống an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Khi Công an thành phố tiếp nhận vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy gồm 4 trục (Thành ủy, UBND, HĐND và Mặt trận Tổ quốc), khối lượng công việc trải rộng khắp hệ thống chính trị thành phố. Thay vì duy trì lối theo dõi thủ công, thành phố đã đẩy mạnh chyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng sự thay đổi trong tư duy, nhận thức và năng lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Để công nghệ thực sự bám rễ vào đời sống, lực lượng Công an cơ sở đã trực tiếp đưa chuyển đổi số đến từng khu dân cư. Đơn cử, tại xã Đa Phúc, cán bộ Công an xã xuống tận 19 thôn "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con từng thao tác cài đặt ứng dụng và gửi phản ánh; tại xã Chương Dương, cán bộ trực ban duy trì tiếp nhận thông tin trên Hanoi Smart Police liên tục 24/24 giờ, đồng thời triển khai tiện ích đặt lịch hẹn làm việc trực tuyến giúp bà con không phải chờ đợi chồng chéo khi đến giải quyết thủ tục...

Bên cạnh những kết quả bước đầu, lãnh đạo Công an thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ như tình trạng phân luồng thông tin đôi lúc chưa đồng bộ, dễ gây trùng lặp dữ liệu; sự chênh lệch về năng lực số giữa các nhóm dân cư; nguy cơ mất an toàn thông tin và áp lực sàng lọc khối lượng tin báo khổng lồ đối với Công an cấp xã khi chưa có bộ lọc tự động đủ mạnh...

CAHN “đi từng ngõ, gõ từng nhà” mang tiện ích số đến với nhân dân. Ảnh PV

Với 7 nhóm giải pháp trọng tâm đang được triển khai, Công an thành phố kiên định nguyên tắc liên thông dữ liệu trên hạ tầng hiện có, kiên quyết tránh hình thành những “ốc đảo” ứng dụng rời rạc, hướng tới mục tiêu người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần nhưng được phục vụ đồng bộ, từ ANTT, giao thông đến quản lý đô thị và phòng cháy, chữa cháy.

Đúng như nhận định của lãnh đạo Công an thành phố tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia vừa được tổ chức, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ. Chỉ khi mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng đổi mới tư duy làm việc và mỗi người dân được trang bị tri thức số để chủ động kết nối với lực lượng chức năng, chuyển đổi số mới thực sự trở thành “thế trận lòng dân” trên không gian mạng và ngoài thực địa, giữ cho nhịp sống Thủ đô luôn bình yên, trật tự.