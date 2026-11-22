Vụ việc bắt đầu từ một video do Han Won-seok - thí sinh 34 tuổi từng đứng đầu kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế quốc gia - đăng tải lên YouTube. Trong video, Han thừa nhận hành vi gian lận trong các kỳ thi và gửi lời xin lỗi vì những gì đã gây ra. Theo lời Han, trong cả hai vòng thi kế toán thuế diễn ra vào tháng 4 và tháng 7 vừa qua, anh ta đã dùng camera siêu nhỏ giấu kín để chụp đề thi rồi gửi cho công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tìm đáp án, sau đó xem đáp án trên điện thoại thông minh. Đây không phải là hành vi nhất thời. Han đã dùng thủ đoạn tương tự trong kỳ thi chứng chỉ kế toán viên công chứng (CPA) vào tháng 3, dù kỳ thi đó anh ta không đỗ.

Chiếc kính được đặt trên bàn để chờ kiểm tra tại một điểm thi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19-11. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc-đơn vị tổ chức kỳ thi, có hai giám thị được phân công tại mỗi phòng thi nơi Han tham gia kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế quốc gia. Không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Trong vòng thi thứ nhất, Han ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế thứ hai, còn ở vòng thi thứ hai, anh ta ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu. Trong vòng thi đầu tiên diễn ra vào tháng 4, Han đạt 397,5 trên tổng số 400 điểm, trả lời đúng 159 trong số 160 câu hỏi trắc nghiệm. Anh ta đạt điểm tuyệt đối ở 3 trong số 4 môn thi. Tiếp đó, trong vòng thi thứ hai vào tháng 7, Han đạt 663 trên 800 điểm, trở thành người đứng đầu ở cả hai vòng thi, đồng thời thiết lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong lịch sử của kỳ thi này.

Ban đầu, nhiều người tán dương điểm số gần như hoàn hảo của Han, nhưng sau đó, những nghi vấn bắt đầu lan truyền trên mạng. Kết quả cao bất thường này là điều không tưởng, ngay cả đối với những cá nhân xuất sắc nhất trong ngành.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Han khẳng định mình đạt được kết quả này hoàn toàn nhờ vào nỗ lực tự học. Tuy nhiên, một số kế toán viên kỳ cựu bắt đầu đặt dấu hỏi: Làm thế nào một người có thể đạt được kết quả như vậy mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, nhất là khi kỳ thi này vốn nổi tiếng với độ khó cực kỳ cao? Sau một thời gian phủ nhận các tin đồn, cuối cùng Han đã thừa nhận hành vi của mình. Han cho biết anh ta đã gửi bản tường trình chi tiết về hành vi gian lận cho Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul. Cảnh sát đã triệu tập Han để thẩm vấn và tiếp tục mở rộng điều tra nhằm tìm kiếm các đối tượng liên quan khác nếu có.

Vụ việc của Han đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Đáng chú ý, vụ bê bối xảy ra vào thời điểm cách kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT) chỉ vài ngày. Đây là một trong những kỳ thi quan trọng và có tính cạnh tranh cao nhất tại Hàn Quốc. Theo Reuters, sau khi sự việc được phanh phui, giới chức Hàn Quốc đã khẩn trương áp dụng các biện pháp mới nhằm ngăn chặn hành vi gian lận bằng thiết bị thông minh, từ việc cấm thí sinh mang theo bút xóa, tẩy cá nhân... cho đến việc dán tem niêm phong lên cúc áo của thí sinh, kiểm tra kính đeo sau mỗi môn thi nhằm phát hiện thiết bị ghi hình hoặc kính thông minh. Số lượng giám thị và nhân viên kiểm tra cũng được tăng cường. Thậm chí, cơ quan chức năng còn gửi cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại di động của người dân trước khi kỳ thi bắt đầu. Mục tiêu là phát hiện những thiết bị liên lạc bị lén đưa vào phòng thi.

Theo The Korea Times, nhờ các biện pháp mới, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đã phát hiện 111 trường hợp mang theo thiết bị điện tử trái phép, trong đó 5 thí sinh bị phát hiện sử dụng các thiết bị thông minh như camera siêu nhỏ, tai nghe không dây, kính thông minh để gian lận. Kết quả này một lần nữa cho thấy những rủi ro ngày càng lớn khi AI len lỏi vào các kỳ thi, khiến hành vi gian lận trở nên dễ thực hiện và khó bị phát hiện hơn.

Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều dựa vào các kỳ thi để kiểm tra, đánh giá năng lực, lựa chọn người tài. Nếu ranh giới bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh bị làm mờ đi bởi các thiết bị thông minh thì những kỳ thi ấy sẽ không còn là bệ phóng cho nhân tài, mà vô tình trở thành cuộc đua của công nghệ và sự dối trá.