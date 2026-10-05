Khi trẻ tìm 'đồng minh' trên mạng, cha mẹ cần ứng xử thế nào?
Gần 400.000 thành viên tham gia hội nhóm mang tên “con ghét bố mẹ” cho thấy những mâu thuẫn, tổn thương và khoảng cách trong quan hệ cha mẹ - con cái đang được bộc lộ trên không gian mạng. Tuy nhiên, khi những cảm xúc riêng tư được đưa lên mạng xã hội, trẻ cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm đời tư, bị dẫn dắt hoặc tổn thương thêm.
Vậy pháp luật quy định thế nào về quyền riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng? Cha mẹ cần làm gì khi phát hiện con tham gia những hội nhóm như vậy? Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Việt Nam để làm rõ vấn đề này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-tre-tim-dong-minh-tren-mang-cha-me-can-ung-xu-the-nao-420843.htm