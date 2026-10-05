Khi trẻ tìm 'đồng minh' trên mạng, cha mẹ cần ứng xử thế nào?

Vậy pháp luật quy định thế nào về quyền riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng? Cha mẹ cần làm gì khi phát hiện con tham gia những hội nhóm như vậy? Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Việt Nam để làm rõ vấn đề này.

Trần Hằng