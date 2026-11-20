Trong buổi sinh hoạt của CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường tiểu học và THCS Việt Trung, xã Nam Trạch, các thành viên hào hứng thảo luận, cùng nhau hoàn thành bức tranh mang thông điệp “Đẩy lùi nạn tảo hôn”. Từ việc tìm hiểu quy định về độ tuổi kết hôn đến trao đổi những hệ lụy của việc kết hôn sớm, các em được chủ động tìm hiểu, trình bày suy nghĩ và chia sẻ quan điểm trước tập thể.

Đây là một trong những cách CLB đưa kiến thức về quyền trẻ em, bình đẳng giới và kỹ năng tự bảo vệ đến gần hơn với học sinh. Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được thảo luận nhóm, xử lý tình huống, đóng vai, sân khấu hóa, qua đó tiếp cận những vấn đề gần gũi với cuộc sống một cách sinh động, dễ hiểu.

Thông qua hoạt động vẽ tranh theo nhóm, học sinh Trường tiểu học và THCS Việt Trung được khuyến khích thể hiện suy nghĩ và phát huy khả năng sáng tạo - Ảnh: M.H

Từng khá nhút nhát khi nói trước đông người, bạn Hồ Thị Minh Huyền, học sinh Trường tiểu học và THCS Việt Trung, đã có những thay đổi tích cực sau khi tham gia CLB. Minh Huyền chia sẻ: “Từ khi tham gia CLB, em đã mạnh dạn hơn, biết chia sẻ suy nghĩ, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các bạn. Em cũng hiểu hơn về bình đẳng giới, quyền trẻ em và biết cách bảo vệ bản thân. Em thích nhất những buổi đóng vai, sân khấu hóa vì vừa được học kiến thức, vừa có cơ hội thể hiện khả năng và truyền tải thông điệp đến các bạn học sinh”.

Theo cô giáo Phạm Thị Liên, dẫn trình viên CLB, nhiều học sinh Bru-Vân Kiều ở bản Khe Ngát còn rụt rè, ngại bày tỏ suy nghĩ trước tập thể. Vì vậy, nội dung sinh hoạt được lựa chọn từ những vấn đề gần gũi như phòng, chống bạo lực, chia sẻ việc nhà, tôn trọng sự khác biệt và kỹ năng lên tiếng trước những điều chưa đúng. “Chúng tôi mong muốn mỗi buổi sinh hoạt trở thành không gian để các em được nói, được trải nghiệm và tự tin thể hiện chính mình. Với tôi, thành tích lớn nhất là ở sự thay đổi của từng học sinh. Khi các em dám nói lên suy nghĩ, biết nói "không" với điều chưa đúng và lan tỏa những điều tốt đẹp, đó chính là hiệu quả thiết thực của CLB”, cô Liên chia sẻ.

Tại Trường tiểu học và THCS Xy, xã A Dơi, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong những tập thể tiêu biểu trong thực hiện dự án 8. Thông qua các hoạt động sinh hoạt, học sinh được tìm hiểu những vấn đề liên quan đến tảo hôn, bạo lực, bất bình đẳng giới, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Thầy giáo Nguyễn Đăng Quân, dẫn trình viên CLB, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn những kiến thức từ CLB không chỉ dừng lại ở các buổi sinh hoạt mà được học sinh vận dụng vào cuộc sống, từ việc nhận diện những tập tục, quan niệm chưa phù hợp đến chủ động lên tiếng, góp phần thay đổi nhận thức của gia đình và cộng đồng”.

Điều đáng ghi nhận là mô hình không chỉ hướng đến việc trang bị kiến thức mà còn khuyến khích trẻ em thay đổi từ những hành động gần gũi. Đó là khi trẻ em gái nhận thức rõ hơn về quyền được học tập, trẻ em trai biết chia sẻ công việc gia đình, các em biết tôn trọng sự khác biệt, phản đối bạo lực và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Những chuyển biến ấy, dù nhỏ, cũng là nền tảng để hình thành nhận thức và hành vi tích cực.

Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, toàn tỉnh đã thành lập 44 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, tạo môi trường để trẻ em tham gia, bày tỏ ý kiến về những vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng mềm cho gần 120 học viên là thành viên ban chủ nhiệm, dẫn trình viên CLB và cán bộ hội đến từ 25 xã thuộc địa bàn triển khai dự án 8. Hoạt động tập trung bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt, phát huy sự tham gia chủ động của trẻ em, góp phần duy trì hiệu quả các CLB tại trường học và cộng đồng.

Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh Lê Thảo Nhi chia sẻ: “Tiếng nói của trẻ em có vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, bình đẳng và thân thiện. Khi được tạo điều kiện bày tỏ quan điểm về những vấn đề liên quan đến mình, các em không chỉ hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm của bản thân mà còn có thể đóng góp những ý kiến thiết thực cho gia đình, nhà trường và cộng đồng. Điều quan trọng là người lớn cần thực sự lắng nghe, tôn trọng và tạo điều kiện để những ý kiến chính đáng của trẻ em được ghi nhận”.