Khi trẻ bị tống tiền bằng hình ảnh trên mạng: Cha mẹ đừng vội trách con!

Đầu tháng 10-2026, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép. Đáng chú ý, có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thu thập hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, sử dụng công nghệ cắt ghép thành nội dung nhạy cảm rồi đe dọa phát tán nếu nạn nhân không chuyển tiền. Vụ việc cho thấy hình ảnh trên mạng có thể bị biến thành công cụ tống tiền, ngay cả khi nội dung được tạo dựng là giả mạo.

Khi trẻ bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh trên mạng, sự bình tĩnh và đồng hành của cha mẹ là điểm tựa quan trọng giúp con vượt qua khủng hoảng. Ảnh minh họa: AI

Với trẻ em, nguy cơ càng đáng lo ngại bởi các em thường thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ bị thao túng bởi nỗi sợ bị bạn bè, thầy cô và người thân biết chuyện. Trong trạng thái hoảng loạn, trẻ có thể chuyển tiền, gửi thêm hình ảnh hoặc chấp nhận những yêu cầu nguy hiểm chỉ để ngăn nội dung bị phát tán.

Vì vậy, điều đầu tiên cha mẹ cần làm không phải là truy tìm thủ phạm hay chất vấn con, mà là trấn an và bảo đảm con cảm thấy an toàn. Những câu hỏi như: “Tại sao con lại gửi ảnh cho người ta?”, “Sao con dại thế?” có thể khiến trẻ mặc cảm, sợ bị trách phạt và tiếp tục che giấu sự việc.

Thay vào đó, cha mẹ cần bình tĩnh lắng nghe, khẳng định sẽ đồng hành cùng con và không đổ lỗi cho trẻ. Dù hình ảnh là thật, bị chỉnh sửa hay hoàn toàn giả mạo, hành vi đe dọa, ép buộc vẫn cần được xử lý nghiêm túc.

Sau khi trấn an con, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ không chuyển tiền, không gửi thêm hình ảnh, video hoặc làm theo những yêu cầu bất thường. Việc đáp ứng đòi hỏi của kẻ tống tiền không bảo đảm hình ảnh sẽ được xóa, thậm chí có thể khiến đối tượng tiếp tục đưa ra những yêu cầu mới.

Cha mẹ cần lưu giữ tin nhắn đe dọa, thông tin tài khoản, đường dẫn và các bằng chứng liên quan; không vội xóa cuộc trò chuyện hoặc công khai vụ việc trên mạng xã hội.

Sau đó, hãy báo cáo tài khoản vi phạm và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Nếu trẻ có nguy cơ bị xâm hại ngoài đời thực, cần đưa trẻ đến nơi an toàn và liên hệ ngay với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trẻ không nhất thiết phải từng gửi ảnh nhạy cảm mới trở thành nạn nhân. Trước đó, ngày 1-5-2026, Công an xã Tân Hưng (TP. Đồng Nai) từng thông tin về vụ việc 1 học sinh lớp 8 sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình ảnh nhạy cảm giả mạo từ hình ảnh có sẵn của bạn nữ cùng lớp, sau đó chia sẻ cho người khác. Vụ việc cho thấy hình ảnh thông thường cũng có thể bị lợi dụng để xâm phạm danh dự, gây tổn thương tâm lý cho trẻ.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cha mẹ không chỉ quan tâm đến việc con sử dụng điện thoại bao lâu, mà còn phải trang bị cho con kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết từ chối những yêu cầu bất thường và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm.

Cùng với đó, nhà trường cũng cần có cơ chế tiếp nhận thông tin, bảo vệ danh tính và hỗ trợ tâm lý cho học sinh bị xâm hại, tránh để nạn nhân tiếp tục chịu áp lực từ sự tò mò hoặc chế giễu của bạn bè.

Khi con bị đe dọa, tống tiền trên mạng, phụ huynh có thể gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được tư vấn, hỗ trợ; đồng thời trình báo cơ quan công an khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong môi trường số, 1 hình ảnh có thể bị sao chép và phát tán chỉ trong vài giây, nhưng tổn thương tâm lý đối với trẻ có thể kéo dài rất lâu. Điều đáng sợ không chỉ là thủ đoạn của kẻ xấu, mà còn là việc trẻ phải chịu đựng nỗi sợ ấy một mình vì không dám nói với cha mẹ.

Vậy nên, khi con chịu lên tiếng, cha mẹ hãy bảo vệ con trước, tìm hiểu sự việc sau và tuyệt đối đừng biến nỗi đau của con thành lý do để trách phạt. Bởi, điều trẻ cần trước tiên không phải là sự phán xét, mà là 1 người đủ bình tĩnh để giúp mình thoát khỏi nguy hiểm.

Sự đồng hành của cha mẹ chính là điểm tựa quan trọng giúp trẻ thoát khỏi sự khống chế, mạnh dạn tìm kiếm trợ giúp và từng bước vượt qua khủng hoảng.