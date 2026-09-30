Khi trải nghiệm định hình phong cách thưởng thức cà phê

Việt Nam là thị trường tiêu thụ cà phê lớn trên thế giới, từ 3,2 triệu bao trong niên vụ 2021/22 đã lên 4,9 triệu bao trong niên vụ 2025/26, theo báo cáo từ USDA. Cùng với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, đà tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng và nhu cầu thụ hưởng tinh tế hơn của người Việt, thị trường cà phê trong nước ngày càng có thêm động lực để phát triển.

Thị hiếu người tiêu dùng cũng đang chuyển dịch sang các sản phẩm cao cấp và phương pháp pha chế hiện đại hơn, trong đó giới trẻ ngày càng ưa chuộng các dòng cà phê đặc sản và đậm tính sáng tạo. Đặc biệt, xu hướng tự pha cà phê tại nhà hay văn phòng với các phương pháp pha chế hiện đại và máy pha cà phê thông minh ngày càng được ưa chuộng.

Anh Minh, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết, thay vì sử dụng cà phê pha sẵn hay ra các quán cà phê vốn mất nhiều thời gian, thời gian qua anh đã sử dụng cà phê viên nén. "Cà phê viên nén cho tôi một trải nghiệm mới từ cách thức pha chế, mùi hương và một cảm giác đặc biệt khi thưởng thức cà phê", anh cho biết.

Sự dịch chuyển trong tư duy thưởng thức cà phê đang mở ra dư địa cho những hình thức pha chế mới, trong đó có máy pha cà phê sử dụng viên nén và máy pha cà phê chuyên dụng. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Nespresso, thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực cà phê viên nén cao cấp từ Thụy Sĩ, chính thức ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam với nhiều cải tiến so với dòng máy trước đây.

Để nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng, theo giới thiệu, Vertuo Pop được thiết kế hướng đến nhu cầu pha chế linh hoạt, với nút bấm Coffee Creations cho phép tạo ra những mẻ chiết xuất đậm đà hơn. Công thức này được tối ưu cho các loại cà phê kết hợp với sữa, thức uống có nguồn gốc thực vật hoặc dùng cùng đá.

Ông Cedric Guillet, Giám đốc Phát triển của Annam Group, nhà phân phối độc quyền của Nespresso tại Việt Nam phát biểu tại buổi ra mắt Vertua Pop

“Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khám phá nhiều định dạng cà phê, cấu hình hương vị và các sáng tạo cá nhân hóa phù hợp với lối sống của họ. Với sự ra mắt của Vertuo, chúng tôi rất vui mừng mang đến sự linh hoạt và tiện lợi lớn hơn thông qua công nghệ cho phép người tiêu dùng tạo ra những trải nghiệm cà phê độc đáo của riêng họ”, ông Cedric Guillet, Giám đốc Phát triển của Annam Group, nhà phân phối độc quyền của Nespresso tại Việt Nam, chia sẻ.

Nhìn rộng hơn, khái niệm “thưởng thức cà phê” sẽ hoàn toàn theo hướng trải nghiệm toàn diện, tìm kiếm sự mới mẻ về giác quan, phương pháp pha chế và cách cá nhân hóa ly cà phê. Từ một thức uống quen thuộc, cà phê đang trở thành một phần của lối sống hiện đại tại Việt Nam. Sự đa dạng trong cách thức tiêu thụ cà phê sẽ góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn tạo thêm dư địa cho thị trường cà phê trong nước.