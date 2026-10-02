Khi tình yêu Tổ quốc trở thành lựa chọn nghề nghiệp

Ban TSQS tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Trường THPT Đạ Huoai

Đưa thông tin tuyển sinh đến gần học sinh

Xác định tuyên truyền, hướng nghiệp là khâu quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sơ tuyển, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - cơ quan thường trực Ban TSQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Quốc phòng; đồng thời hướng dẫn Ban TSQS các địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành giáo dục, các trường THPT tổ chức tuyên truyền phù hợp từng địa bàn. Nội dung tuyên truyền được biên soạn từ các tài liệu của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các học viện, nhà trường trong quân đội, sau đó phát hành đến Ban TSQS các địa phương và 113 trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tại 146 điểm trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, thu hút khoảng 68.000 học sinh tham gia. Không chỉ cung cấp thông tin về đối tượng, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, độ tuổi, hồ sơ, thủ tục đăng ký, các đơn vị còn chú trọng tư vấn lựa chọn trường, ngành phù hợp với năng lực học tập; giới thiệu chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, quyền lợi, nghĩa vụ và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, việc Ban TSQS tỉnh phối hợp với các học viện, nhà trường trong quân đội trực tiếp tuyên truyền đã mang lại hiệu quả rất lớn. Đơn cử như buổi tuyên truyền của Học viện Hậu cần tại các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt đã thu hút hơn 1.500 học sinh của Trường THPT Bùi Thị Xuân và THPT Trần Phú.

Theo Thượng tá Nguyễn Sỹ Long - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, việc phối hợp chặt chẽ giữa Ban TSQS các cấp với ngành giáo dục và các học viện, nhà trường đã giúp học sinh có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường quân đội. Ngay tại buổi tuyên truyền, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa, học sinh có cơ hội trao đổi, giải đáp cụ thể những điều còn băn khoăn thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, từ đó chủ động lựa chọn trường và ngành học phù hợp.

Bồi đắp lý tưởng và định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, hướng nghiệp được thể hiện rõ qua con số 1.121 thí sinh đăng ký sơ tuyển TSQS, trong đó có 71 thí sinh nữ. Qua các khâu xét tuyển, toàn tỉnh có 165 thí sinh trúng tuyển vào các trường trong quân đội, cao hơn mùa tuyển sinh trước; trong đó có 14 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Trong số này, 40 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, 122 thí sinh vào các trường sĩ quan và 3 thí sinh vào các trường cao đẳng. Đến nay, 100% thí sinh trúng tuyển đã hoàn thành nhập học, bắt đầu quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Đằng sau những con số ấy không chỉ là hiệu quả của một mùa tuyển sinh, mà còn cho thấy sức lan tỏa của công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, trong thời gian triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, những câu chuyện về sự hi sinh của các thế hệ cha anh đã tạo hiệu ứng sâu rộng trong xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và tình cảm đối với quân đội. “Chứng kiến hình ảnh các chú bộ đội giúp bà con trong thời gian bão lũ ở các xã, phường của Lâm Đồng và theo dõi trên báo những thông tin về việc tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng khiến em có tình yêu đặc biệt đối với những người lính. Em cũng mơ ước được học tập, trưởng thành trong môi trường quân đội và sau này đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam”, em Nguyễn Ngọc Minh Hoàng (học sinh lớp 11A6, Trường THPT Trần Phú) chia sẻ.

TSQS là bước đầu tiên trong quy trình đào tạo đội ngũ cán bộ, sĩ quan chỉ huy, cán bộ chuyên môn kỹ thuật cho quân đội, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Nhiều năm liền, Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu TSQS, kết quả năm sau cao hơn năm trước và được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao.