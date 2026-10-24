Khi tình yêu quê hương cất lời qua âm nhạc

Tình yêu quê hương trong âm nhạc bắt đầu từ niềm tự hào về cội nguồn và lòng biết ơn đối với mảnh đất đã chở che cho bao thế hệ. Với “Tình ca Lào Cai”, nhạc sĩ Phạm Đức Lợi đã khéo léo kết hợp giai điệu trữ tình sâu lắng với âm hưởng dân gian vùng cao để dựng nên bức tranh biên cương bằng giai điệu.

Ảnh Phạm Bằng.

Hình ảnh đỉnh Fansipan và cánh rừng đại ngàn hiện lên sừng sững không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà đã trở thành biểu tượng tinh thần kiên trung của con người xứ sở. Tác giả khéo léo kết hợp giai điệu trữ tình sâu lắng với âm hưởng dân gian vùng cao, để rồi xúc cảm trào dâng qua tiếng gọi thiết tha: “Sao yêu thế Lào Cai ơi! Tiếng ngàn xưa vọng về, mạch nguồn thời gian từ câu dân ca đong đầy tình yêu”.

Đó không chỉ là bản tình ca lãng mạn mà còn là khúc tráng ca tri ân thế hệ cha anh: “Lời ông cha hùng thiêng sông núi, đây tiếng lòng, đây can trường, bất khuất chở che”. Khúc ca vì thế vừa mang tính khái quát, vừa chạm sâu vào lòng trắc ẩn của người nghe, biến tình yêu quê hương thành sự tri ân son sắt với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nhưng tình yêu xứ sở không chỉ có sự hoài niệm; mà hiện diện trong từng nhịp sống thường nhật, trong ý thức trách nhiệm giữ gìn sự bình yên trong cuộc sống hôm nay. Nhạc sĩ Vũ Đình Trọng đã mang “Những bước chân giữa núi rừng Lào Cai” đến với người nghe bằng nhịp hành khúc khỏe khoắn, tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ giữ gìn an ninh, trật tự nơi rẻo cao khi vượt qua những dốc đá cheo leo, những cánh rừng âm u và tiếng bước chân tuần tra từ lúc sương mờ còn giăng kín bản làng.

Tình yêu biên cương hiện lên thật giản dị mà thiêng liêng: “Giữ từng mái ấm, giữ mùa lúa xanh, giữ yên từng ngõ, giữ bình yên cả sơn hà”. Giai điệu dồn dập như lời nhắc nhở rằng, để có Lào Cai vươn mình phát triển, luôn có những bước chân không mỏi mệt bám bản, bám dân giữ bình yên cuộc sống.

Ảnh: Phạm Bằng, Xuân Tình, Thanh Miền.

Bức tranh biên cương sẽ thiếu đi nét căng tràn nếu không có nhịp điệu dựng xây rộn ràng của thế hệ trẻ. Ca khúc “Nơi đây quê em Lào Cai” của tác giả Duy Cường mang đến luồng gió trẻ trung, ngập tràn sắc màu tươi mới và hơi thở hiện đại. Qua nét nhạc trữ tình, thiết tha, tác giả phác họa diện mạo một vùng cao đang thay da đổi thịt từng ngày: từ những triền ruộng bậc thang vào mùa vàng, sắc hoa Tớ dày khoe sắc, đến những cánh dù lượn chao nghiêng trên “biển mây” Sa Pa hay sắc nước xanh biếc hồ Thác Bà.

Chất liệu dân gian qua tiếng đàn tính, tiếng pí hòa quyện tự nhiên cùng nhịp sống mới, làm nền cho câu chuyện tình yêu đôi lứa gắn liền với khát vọng cống hiến: “Tiếng tính nối đôi con tim, ta cùng nhau dựng xây cuộc đời, cùng nhau, xây dựng Lào Cai yêu thương”. Tình yêu đôi lứa hòa vào tình yêu quê hương lớn lao, tạo nên khúc reo vui đầy hy vọng về tương lai của mảnh đất vùng cao biên giới.

Ba tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đức Lợi, Vũ Đình Trọng và Duy Cường đều gặp nhau ở sự chân thành và ngọn lửa nhiệt huyết của những người con gắn bó máu thịt với quê hương. Các tác giả đã dùng âm nhạc để tạc nên bức tranh về vùng đất địa đầu: từ dáng đứng kiên trung của lịch sử, bước chân tuần tra giữ bình yên bản làng, cho đến tiếng reo vui rộn rã dựng xây tương lai của thế hệ trẻ, giúp giai điệu dễ dàng chạm đến trái tim người yêu nhạc ở mọi miền đất nước.

Ảnh Phạm Bằng.

Khi tình yêu quê hương cất lời qua âm nhạc, đó cũng là lúc tình cảm ấy được thăng hoa và có sức sống mãnh liệt. Những tác phẩm mới viết về Lào Cai hôm nay đã kết nối quá khứ kiên cường với hiện tại đổi thay và một tương lai rộng mở. Để mỗi thanh âm cất lên không chỉ là sự rung cảm mà trở thành ngọn lửa thắp sáng niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người con Lào Cai tự hào vững bước trên hành trình dựng xây và gìn giữ bình yên nơi mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Lào Cai đang đổi thay từng ngày, nhưng có một điều sẽ mãi mãi vẹn nguyên, mạch nguồn yêu thương son sắt dành cho quê hương xứ sở vẫn luôn được tiếp nối và bất tận như dòng sông Hồng chảy mãi vào đất mẹ.