Khi tình yêu bóng đá cất thành tiếng

Cổ động viên CLB CAHN và CLB Hà Nội tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài. Ảnh: CLB

Dưới ánh đèn sân Hàng Đẫy (Hà Nội), khi các cầu thủ bước ra sân, không khí trên khán đài cũng dần trở nên sôi động. Những lá cờ tung bay, các nhóm cổ động viên hướng mắt về sân cỏ, mang theo niềm háo hức trước từng đường bóng.

Không cần đến những giai điệu được dàn dựng công phu, chính tiếng hò reo, tiếng vỗ tay và những lời động viên đã tạo nên nhịp điệu riêng cho trận đấu.

Bóng đá có sức hấp dẫn kỳ lạ bởi cảm xúc luôn thay đổi theo từng khoảnh khắc. Một đường chuyền đẹp có thể khiến khán giả phấn khích, một pha bóng nguy hiểm khiến nhiều người nín thở, còn cơ hội bị bỏ lỡ lại kéo theo những tiếng xuýt xoa đầy tiếc nuối.

Trên khán đài, mọi cảm xúc dường như được khuếch đại, lan từ người này sang người khác, tạo nên sự cộng hưởng mà không màn hình truyền hình nào có thể truyền tải trọn vẹn.

Với những người thường xuyên đến sân, cổ vũ bóng đá không đơn thuần là theo dõi một trận đấu. Đó còn là cách họ thể hiện tình yêu dành cho đội bóng và tìm thấy niềm vui giữa những người có chung đam mê.

Chia sẻ về cảm xúc mỗi lần đến sân, anh Vũ Minh Tuấn (28 tuổi, phố Lạc Long Quân, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi thích nhất cảm giác được ngồi giữa khán đài, nghe tiếng mọi người cổ vũ và cùng hồi hộp theo từng pha bóng. Có những trận đội nhà không thắng, nhưng tôi vẫn thấy vui vì được sống trong bầu không khí ấy. Đến sân rồi mới hiểu, bóng đá không chỉ có chuyện thắng thua”.

Điều đặc biệt trên những khán đài bóng đá chính là sự kết nối giữa những con người vốn xa lạ. Họ có thể khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, nơi sinh sống nhưng lại dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung qua một màu áo, một đội bóng.

Những tràng pháo tay, lời động viên hay tiếng hô cổ vũ không chỉ tiếp thêm tinh thần cho cầu thủ mà còn trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng.

Không chỉ góp phần tạo nên sức hấp dẫn của mỗi trận đấu, những thanh âm trên khán đài còn phản ánh một nét đẹp trong đời sống thể thao. Đó là tinh thần đồng hành, sự gắn bó và niềm đam mê được thể hiện bằng những cách rất đỗi bình dị.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trận đấu khép lại, những dòng người dần rời sân, nhưng dư âm của tiếng trống, lời cổ vũ và những khoảnh khắc cùng chung cảm xúc vẫn còn đọng lại.

Bởi đôi khi, điều khiến người hâm mộ nhớ mãi sau một trận bóng không chỉ là tỉ số trên bảng điện tử, mà còn là những thanh âm đã cùng họ đi qua từng phút giây hồi hộp, vỡ òa và tiếc nuối. Đó chính là bản hòa âm sống động của tình yêu bóng đá, một thanh âm rất riêng trong nhịp sống Việt Nam.