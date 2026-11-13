Khi tình hữu nghị trở thành nguồn lực phát triển Cần Thơ

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh nhân sự kiện Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ diễn ra tại Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác và kết nối nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân thành phố Cần Thơ đang từng bước chuyển hóa nền tảng hữu nghị thành những giá trị thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ cầu nối hữu nghị đến triển vọng hợp tác nhiều lĩnh vực

Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Tại Cần Thơ, hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai thông qua hệ thống các tổ chức hữu nghị cùng những chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và kết nối cộng đồng. Qua đó, các mối quan hệ hữu nghị từng bước được củng cố, mở ra triển vọng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bà Maria Georgievna Mizonova, Tổng Lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thời gian qua, thông qua Hội hữu nghị Việt - Nga, thành phố Cần Thơ tổ chức các sự kiện nhân dịp các ngày lễ, các chương trình âm nhạc - nghệ thuật, hội thảo, các cuộc thi kiến thức văn hóa và tiếng Nga. Qua các hoạt động đã tạo điều kiện củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 nước.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, Cần Thơ tiếp tục mở rộng kết nối quốc tế, từng bước cụ thể hóa tình hữu nghị với các đối tác bằng những chương trình cụ thể, thiết thực. Trong lĩnh vực giáo dục, cầu nối tri thức và văn hóa giữa Singapore và Cần Thơ ngày càng được củng cố, nhất là thông qua quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học của Singapore. Chương trình Mùa hè ASEAN 2026 do Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) tổ chức đã tạo cơ hội để sinh viên Cần Thơ trải nghiệm môi trường hội nhập quốc tế, phát huy năng lực và xây dựng tình bạn với sinh viên Singapore cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Cần Thơ là trung tâm rộng lớn, kết hợp một khu vực dịch vụ năng động với thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao và các tiềm năng về kinh tế biển, năng lượng tái tạo. Quan hệ kinh tế giữa Singapore và Cần Thơ cũng đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng. Singapore hiện là một trong những đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài của Cần Thơ với khoảng 12 dự án đang hoạt động. Trong giai đoạn 2026-2031, Singapore sẽ tiếp tục là bạn đồng hành tin cậy trên hành trình hướng tới một tương lai xanh, số hóa và thịnh vượng. Thông qua việc tăng cường sức mạnh tổng hợp về kinh tế, thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực kỹ thuật, quan hệ đối tác giữa Singapore và Cần Thơ chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực và hiệu quả. Singapore cũng đặc biệt trân trọng và đánh giá cao hoạt động đối ngoại nhân dân ở cơ sở, bởi đây chính là nền tảng xây dựng lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân các nước.

Hoạt động giao lưu chụp ảnh tại chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Không chỉ thúc đẩy hợp tác về kinh tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, các mối quan hệ đối ngoại còn giúp Cần Thơ tiếp cận kinh nghiệm, sáng kiến và nguồn lực quốc tế để giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển bền vững. Trong đó, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường là những nội dung ngày càng được quan tâm trong hợp tác quốc tế của thành phố.

Theo ông Saurabh Kemparaju, Quyền Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, quan hệ hợp tác giữa đối tác Ấn Độ với thành phố Cần Thơ đang diễn ra năng động, thiết thực và không ngừng phát triển. Các sáng kiến trồng cây chung giữa hai bên là những biểu tượng sống động cho cam kết thúc đẩy phát triển xanh, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và hướng tới một tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau. Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu văn hóa tiếp tục góp phần đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn. Ông Saurabh Kemparaju bày tỏ vui mừng khi ngày càng có nhiều sinh viên Ấn Độ học tập tại Cần Thơ, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế và giáo dục đại học. Theo ông, những sinh viên này không chỉ đến học tập mà còn là những đại sứ văn hóa trẻ, trực tiếp trải nghiệm sự ấm áp, lòng hiếu khách và đời sống văn hóa phong phú, đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Song song với hoạt động giao lưu, thành phố chú trọng vận động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an sinh. Trong 9 tháng năm 2026, Cần Thơ vận động được trên 52,4 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện đời sống người dân và bổ sung nguồn lực cho phát triển địa phương.

Kết nối đa chiều, tạo giá trị

Giao lưu giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản tại Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, đối ngoại nhân dân đang từng bước chuyển từ các hoạt động giao lưu sang kết nối đa chiều, hướng đến những kết quả cụ thể. Sự chuyển biến này thể hiện qua các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nhân đạo, giao lưu thanh niên, văn hóa và kết nối doanh nghiệp. Qua đây, vừa góp phần vun đắp tình cảm với bạn bè quốc tế vừa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ cho biết, việc vận động nguồn lực quốc tế cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục và xây dựng hạ tầng nông thôn đã góp phần chuyển hóa tình hữu nghị thành những giá trị thiết thực. Những mô hình như vậy được nâng lên một bước từ “giao lưu” sang “kết nối”, từ “kết nối” sang “hợp tác” và từ “hợp tác” tạo ra sản phẩm, chương trình cụ thể. Đây cũng là cách đưa sức mạnh mềm của đối ngoại nhân dân trở thành nguồn lực phát triển địa phương, gắn với yêu cầu đối ngoại phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò của các tổ chức hữu nghị, chuyển từ kết nối sang thúc đẩy hợp tác thực chất, gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển địa phương. Trọng tâm là triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026-2030; mở rộng quan hệ đối tác, huy động nguồn lực quốc tế cho các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh Cần Thơ đang mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối, huy động và lan tỏa nguồn lực. Trên nền tảng hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, các mối quan hệ quốc tế có thể được chuyển hóa thành cơ hội hợp tác, nguồn lực đầu tư, tri thức và kinh nghiệm quản lý, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Qua đó, đối ngoại nhân dân đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.