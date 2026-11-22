Một người kể chuyện, nhiều người tìm thấy mình

Một người đứng trên sân khấu kể những câu chuyện tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt: đi học, đi làm, những lần thất bại, tình huống khó xử trong tình yêu hay áp lực mà người trẻ thường giấu kín. Câu chuyện được kể bằng giọng điệu dí dỏm, cách dẫn dắt bất ngờ, đôi khi có chút châm biếm, khiến cả khán phòng bật cười. Nhưng điều đáng nhớ không chỉ là tiếng cười.

Các bạn trẻ Cà Mau nghe nhiều, cười nhiều và tương tác nhiều với nhóm Sài Gòn Tếu.

Chương trình "Tếu Ðất Mũi - Ðêm hài độc thoại" diễn ra vào giữa tháng 10 tại Cà Mau đã mang đến cho khán giả trẻ không gian giải trí mới mẻ. 4 nghệ sĩ gồm: TS. Stephen Vũ, Tùng BT, Phương Nam và Trung Coffee cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường, trải nghiệm trong công việc, khởi nghiệp và hành trình theo đuổi đam mê.

Không có những lớp diễn phức tạp, mỗi nghệ sĩ chỉ đứng một mình, trực tiếp trò chuyện với khán giả. Thế nhưng, bằng sự chân thật và khả năng quan sát cuộc sống, họ đã tạo nên những câu chuyện gần gũi, khiến người nghe có cảm giác như đang gặp lại chính mình qua góc nhìn khác.

Bạn Nguyễn Lan Hương, học sinh lớp 12, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, chia sẻ: “Em cười nhiều qua những câu chuyện của nhóm Sài Gòn Tếu biểu diễn. Mỗi câu chuyện cho em thấy một phần cuộc sống của mình trong đó. Em suy nghĩ nhiều và chọn lọc hơn về cách nhìn nhận sự vật, sự việc đang diễn ra với mình”.

Hài độc thoại là loại hình biểu diễn mà nghệ sĩ trực tiếp trò chuyện với khán giả thông qua những câu chuyện hài hước, trải nghiệm cá nhân và cách nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống. Người diễn phải có khả năng kể chuyện, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, biết lựa chọn thời điểm tạo tiếng cười, đặc biệt là khả năng kết nối với khán giả ngay trên sân khấu.

Khác với nhiều hình thức hài kịch truyền thống, hài độc thoại thường không cần nhiều nhân vật hay bối cảnh phức tạp. Sức hấp dẫn của nó nằm ở cách người nghệ sĩ biến những điều bình dị thành chất liệu nghệ thuật. Tuy còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng hài độc thoại đang dần trở thành hình thức giải trí được giới trẻ quan tâm. Trong đó, nhóm Sài Gòn Tếu là một trong những cộng đồng góp phần đưa loại hình này đến gần hơn với công chúng. Ðược thành lập bởi những người yêu thích hài độc thoại, nhóm hướng đến xây dựng một sân khấu vui vẻ, lạc quan và tích cực. Ngoài các buổi biểu diễn, nhóm còn tổ chức những workshop về tư duy hài hước, kỹ năng viết và trình diễn, giúp người trẻ có cơ hội thử sức với nghệ thuật độc thoại.

Nghệ sĩ hài độc thoại Tùng BT nhận được nhiều tình cảm của học sinh Cà Mau trong chương trình giao lưu vào giữa tháng 10 tại Trường Cao đẳng Cà Mau.

Anh Trần Thanh Tùng (Tùng BT), thành viên nhóm, từng trải qua những khủng hoảng trong công việc và cuộc sống, ảnh hưởng đến tâm lý. Sau khi dần cân bằng trở lại, anh nhận ra mình vẫn chưa thể cười tự nhiên như trước. Cơ duyên tham gia buổi diễn của Sam See, nghệ sĩ hài độc thoại có ảnh hưởng tại Ðông Nam Á, đã mở ra cho anh hướng đi mới.

"Tôi tìm đến hài độc thoại như một cách giải phóng những ưu tư, phiền muộn. Từ trải nghiệm đó, tôi cùng những người bạn bắt đầu xây dựng sân chơi hài độc thoại bằng tiếng Việt, với mong muốn lan toả niềm vui và những giá trị tích cực", anh Trần Thanh Tùng chia sẻ.

Cười để hiểu mình, hiểu người

Không chỉ mang đến những phút giây giải trí, hài độc thoại còn có khả năng gợi mở những vấn đề xã hội bằng cách tiếp cận gần gũi. Những câu chuyện về áp lực học tập, công việc, tình yêu, khởi nghiệp hay những thất bại trong cuộc sống được kể bằng sự hài hước, giúp người nghe nhìn nhận chúng nhẹ nhàng hơn.

Bạn Trần Tùng Lân, sinh viên năm nhất Trường Ðại học Bình Dương, chia sẻ: “Hài độc thoại không đông đúc, ồn ào nhưng làm mình bật cười, sau đó suy ngẫm về những thông điệp phía sau. Có những ngày tâm trạng không vui, em lại mở hài độc thoại lên xem, tự nhiên cười đó nhưng nước mắt cũng trào ra”.

Trong cuộc sống hiện đại, người trẻ thường xuyên đối diện với áp lực thành tích, công việc và kỳ vọng từ gia đình, xã hội. Không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ những khó khăn của mình. Vì thế, một không gian mà mọi người có thể cùng cười, cùng suy ngẫm và nhận ra sự đồng cảm có ý nghĩa rất lớn.

Tuy nhiên, tiếng cười cũng cần được xây dựng trên sự tinh tế và trách nhiệm. Ranh giới giữa hài hước và xúc phạm, giữa châm biếm và chế giễu vẫn luôn là vấn đề được quan tâm. Những nghệ sĩ của Sài Gòn Tếu cho rằng, hài có thể sử dụng những yếu tố đời thường, thậm chí có phần táo bạo, nhưng không phải cố tình gây cười bằng cách làm tổn thương người khác. Bởi giá trị của hài độc thoại không nằm ở việc khiến khán giả cười bằng mọi giá, mà ở khả năng giúp họ nhìn thấy những góc khuất của cuộc sống, từ đó suy nghĩ và ứng xử tích cực hơn.

Nghệ sĩ hài độc thoại Trung Coffee nói về kỹ năng giao tiếp, kể chuyện, thuyết trình và cách truyền tải ý tưởng thuyết phục khi giới thiệu sản phẩm, gọi vốn, kết nối đối tác trong talkshow khởi nghiệp với các bạn trẻ tại Cà Mau.

Một điểm đáng chú ý tại Chương trình "Tếu Ðất Mũi" là bên cạnh những câu chuyện đời thường, nghệ sĩ còn mang đến những góc nhìn mới về khởi nghiệp, sáng tạo và hành trình theo đuổi đam mê. Thông qua những câu chuyện thực tiễn, khởi nghiệp không còn là khái niệm xa vời gắn với những dự án lớn hay nguồn vốn dồi dào. Ðó có thể là hành trình bắt đầu từ ý tưởng nhỏ, niềm đam mê và kiên trì theo đuổi điều mình tin tưởng.

Bạn Lê Vũ Khoa, sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Cà Mau, cho biết: “Câu chuyện thực tiễn từ hành trình sáng tạo, xây dựng và phát triển mô hình hài độc thoại của Sài Gòn Tếu là dịp để lan toả tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám bắt đầu, dám khác biệt và kiên trì theo đuổi ý tưởng mới. Chương trình hướng đến cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau”.

Hài độc thoại, vì thế, không chỉ là nghệ thuật của tiếng cười mà còn nhìn cuộc sống bằng sự cởi mở, biết chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và tìm thấy niềm vui ngay trong những trải nghiệm bình dị nhất.