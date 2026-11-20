Thạc sĩ Trần Quốc Cường gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Người Thạc sĩ được bà con tín nhiệm

Năm 2025, Thạc sĩ Trần Quốc Cường trở về xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Hơn một năm sống ở quê, ông dần được bà con quý mến bởi tính cách hòa đồng, nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của xóm làng. Từ sự tin tưởng ấy, người dân đã giới thiệu ông ứng cử chức danh trưởng thôn. Ngày 8.11.2026, ông được bầu làm Trưởng thôn Kim Phát, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khi trở về quê, ông Cường có nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp. Tốt nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên, năm 2012 ông nhận bằng Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Công việc ở thôn đến với ông sau đợt sắp xếp các thôn, buôn tại địa phương. Khi đó, UBND xã Dray Bhăng chỉ định ông làm Trưởng thôn Kim Phát lâm thời. Từ chỗ trở về quê lo việc gia đình, ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho công việc chung của xóm giềng, cộng đồng.

Với ông Cường, nhận việc thôn cũng là một cách góp sức xây dựng quê hương. Ông mong muốn vận dụng kiến thức đã học cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác để tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực như cải thiện hệ thống thoát nước, hoàn thiện hạ tầng và cập nhật dữ liệu đất đai.

Theo ông, muốn xác định việc gì cần ưu tiên, người trưởng thôn phải thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân. Từ tâm tư, nguyện vọng của từng hộ, thôn mới có cơ sở bàn bạc, thống nhất những việc có thể huy động sức dân và những nội dung cần đề xuất chính quyền xã hỗ trợ.

Đó cũng là kỳ vọng của chính quyền xã Dray Bhăng đối với đội ngũ trưởng thôn, buôn sau sắp xếp.

Thạc sĩ Trần Quốc Cường được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Kim Phát

Ông Lê Hữu Hùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Dray Bhăng cho biết, số thôn, buôn trên địa bàn đã giảm từ 24 xuống còn 14. Địa phương hoàn tất việc bầu trưởng thôn, buôn tại cả 14 khu dân cư.

Xã kỳ vọng những người được bà con tín nhiệm, trong đó có Thạc sĩ Trần Quốc Cường, sẽ phát huy kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân. Qua những công việc cụ thể hằng ngày, đội ngũ này có thể góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa và đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân.

Người Tiến sĩ góp sức dựng xây xóm, phố

Tại phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk), ông Nguyễn Bạch Mai, Tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng, cũng lựa chọn đóng góp cho cộng đồng nơi mình sinh sống.

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, ông nhận lời đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, với mong muốn vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của mình cùng bà con xây dựng khu phố ngày càng khang trang, văn minh và nghĩa tình. Người nhiều lần ngỏ lời với ông là bà Bùi Thị Đằng, nguyên Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11. Phải đến lần thứ ba được vận động, ông Mai mới nhận lời.

Tiến sĩ Nguyễn Bạch Mai được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4

Bà Đằng kể, lần đầu tiên vào năm 2022, bà vận động ông Mai tham gia công việc tổ trưởng tổ dân phố. Ba năm sau, khi muốn tìm người tiếp nối công việc tại chi bộ, bà tiếp tục ngỏ lời nhưng ông vẫn xin khất vì còn bận công việc.

Đầu năm 2026, trước thời điểm sáp nhập hai tổ dân phố, bà lại đến nhà ông. Lần này, bà chia sẻ mình đã lớn tuổi, mong có người tiếp tục gánh vác công việc ở khu dân cư. Thấu hiểu mong muốn ấy, ông Mai đồng ý nhận nhiệm vụ. Ngày 1.7.2026, Đảng ủy phường Ea Kao chỉ định ông giữ chức Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4.

Trước khi đảm nhận nhiệm vụ ở cơ sở, ông Mai đã có chặng đường dài công tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông có bằng Tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng, từng có 20 năm làm việc tại Công ty CP Lương thực và Vật tư nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, ông tiếp tục làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có thời gian quản lý dự án về canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong suốt quá trình công tác, ông vẫn duy trì sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. Nhờ vậy, ông có điều kiện tìm hiểu đời sống, tâm tư và những vấn đề người dân trong khu dân cư quan tâm trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Điều khiến bà Đằng chú ý sau khi ông Mai đảm nhận công việc là cách ông xử lý các văn bản gửi về tổ dân phố. Ông đọc, chắt lọc những nội dung chính rồi diễn đạt lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu để người dân thuận tiện nắm bắt.

Tiến sĩ Nguyễn Bạch Mai (ngoài cùng bên phải) tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương

Không chỉ vậy, ông còn tự xây dựng phần mềm quản lý thông tin từng hộ gia đình, đồng thời mong muốn cùng cấp ủy hỗ trợ những người phụ trách các chi hội, đoàn thể nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ. Với bà Đằng, đó là những chuyển biến thiết thực, có thể nhìn thấy ngay trong công việc thường ngày của người mà bà từng ba lần vận động.

Ông Mai chia sẻ, khi nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, ông mong muốn đem kiến thức và kinh nghiệm của mình đóng góp vào quá trình xây dựng phường Ea Kao ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Cùng với việc củng cố hoạt động của các chi hội, đoàn thể, ông và cấp ủy đã phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nếu phần mềm quản lý giúp việc nắm bắt thông tin từng hộ gia đình thuận tiện hơn, thì Ngày hội là dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia và gắn kết tình làng nghĩa xóm. Với ông, đó cũng là những việc cụ thể góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong đội ngũ đảm nhiệm các chức danh chủ chốt tại 1.546 thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, có 1 người có trình độ Tiến sĩ, 23 người có trình độ Thạc sĩ và nhiều người có trình độ Đại học. Họ đảm nhiệm các vị trí như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng buôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận.