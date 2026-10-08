Khi thương hiệu và khách hàng kết nối tại Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026

Sự kiện năm nay ghi nhận quy mô ấn tượng với khoảng 250 gian hàng, quy tụ hơn 400 thương hiệu hàng đầu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nhóm sản phẩm trưng bày tập trung chuyên sâu vào chuỗi giá trị toàn diện của ngành: từ nguồn nguyên liệu thô, thiết bị pha chế, máy móc công nghiệp cho đến các giải pháp công nghệ và đóng gói phục vụ thị trường cà phê, trà và F&B hiện đại.

Các gian hàng, doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn chủ động tương tác với khách hàng qua nhiều hình thức phong phú: chương trình thử nếm trực tiếp (tasting), trình diễn kỹ thuật pha chế, minigame nhận quà và những buổi trò chuyện ngắn chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, xu hướng phát triển bền vững trong ngành. Sự kiện đóng vai trò như một cầu nối thương mại thiết thực, giúp các nhà cung cấp mở rộng mạng lưới phân phối, tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng và cập nhật chuyển động mới nhất của thị trường đồ uống quốc tế.

Các gian hàng thu hút khách hàng trải nghiệm sản phẩm

Không chỉ hấp dẫn giới làm nghề, triển lãm còn ghi nhận sự tham gia đông đảo của thế hệ tiêu dùng trẻ. Có mặt tại sự kiện từ sớm, chị Ngọc Linh (21 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Là một tín đồ của trà và cà phê, mình rất ấn tượng khi được tiếp cận với các cách pha chế mới lạ và các dòng nguyên liệu đặc biệt độc đáo”.

Bên cạnh các hoạt động thương mại, ngày khai mạc cũng chứng kiến màn tranh tài nảy lửa ở vòng loại của 3 cuộc thi chuyên môn cấp quốc gia trong ngành pha chế. Cụ thể là Vietnam National Brewers Cup 2026, Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2026 và Tea Masters Cup Vietnam 2026. Không khí thi đấu diễn ra vô cùng gay cấn với sự tập trung cao độ từ các thí sinh cùng sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả theo dõi trực tiếp.

Ban giám khảo công bố kết quả vòng loại cuộc thi Tea Masters Cup Vietnam 2026

Trong 2 ngày tiếp theo, song song với các hoạt động trưng bày và giao thương, ba giải đấu quốc gia sẽ tiếp tục các vòng tranh tài gay cấn nhằm tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho tài năng và chuẩn mực tay nghề ngành đồ uống Việt Nam.

Triển lãm Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 mở cửa đón khách tham quan và đối tác thương mại đến hết ngày 10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).