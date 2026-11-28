Đáng chú ý, không ít người cùng chia sẻ những trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu khi ghé quán. Đọc những dòng bình luận ấy, tôi chợt nhớ đến lần mình từng đến đây cùng một người bạn từ TP Hồ Chí Minh ra chơi. Phải thừa nhận, hương vị xôi và các món ăn kèm khá hợp khẩu vị. Thế nhưng, ấn tượng về món ăn lại không đủ sức khỏa lấp cảm giác khó chịu bởi cách người bán đối đãi với khách.

Văn hóa ứng xử khi bán hàng là yếu tố quan trọng để níu chân khách hàng. Ảnh minh họa internet.

Hôm ấy, khi đang ăn, chúng tôi muốn gọi thêm một đĩa xôi nhỏ nhưng bà chủ nhất quyết không bán riêng xôi, yêu cầu khách phải gọi thêm thịt, chả hoặc trứng thành một suất đầy đủ. Vì các món ăn kèm vẫn còn nhiều, chúng tôi chỉ muốn ăn thêm chút xôi nên nhẹ nhàng hỏi lại. Đáp lại là thái độ khó chịu cùng những lời nói chẳng mấy dễ nghe.

Một thực khách bàn bên cạnh ghé tai nhắc nhỏ: “Không bán đâu chị ơi, đừng hỏi nhiều, lại bị đuổi ra giờ đấy!”. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là câu nói đùa, cho đến khi chứng kiến một vị khách khác vào mua xôi mang về. Từ việc hỏi giá, xem thực đơn đến gọi món, khách gần như phải tự xoay xở. Người bán chỉ hất hàm về phía tấm biển treo trên tường rồi tiếp tục cúi mặt vào điện thoại, mặc khách loay hoay hỏi đi hỏi lại.

Rời quán, người bạn từ phương xa cười bảo: “Tưởng người quê bạn hiếu khách lắm, hóa ra vẫn có kiểu bán hàng thế này à!”. Một câu nói vui nhưng khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Dù khá thích món xôi ấy, tôi cũng không quay trở lại thêm lần nào nữa. Và khi đọc những bình luận trên facebook, tôi mới biết mình không phải là người duy nhất từng có trải nghiệm như vậy.

Sự nhã nhặn, tận tâm của người bán sẽ tạo ấn tượng tốt, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tích cực.

Tôi từng nghe chuyện “bún mắng, cháo chửi” ở một số đô thị lớn, nơi có những hàng quán mà khách phải chấp nhận những lời lẽ khó nghe để được thưởng thức món ăn yêu thích. Nhưng ở một đô thị không quá lớn như nơi tôi sống, người bán và người mua vẫn thường xuyên gặp lại nhau trên cùng một con phố, tôi vẫn nghĩ kiểu kinh doanh ấy khó có đất để tồn tại.

Vì sao có những người bán hàng vẫn xem khách như người đi xin, còn mình như kẻ ban ơn? Khách hỏi thêm một câu đã thấy phiền, muốn lựa chọn món ăn theo nhu cầu cũng bị xem là làm khó người bán. Tất nhiên, khách hàng không phải lúc nào cũng đúng, người bán cũng có những áp lực, giới hạn riêng trong hoạt động kinh doanh.

Không ai đòi hỏi một quán ăn bình dân phải có quy trình phục vụ chuyên nghiệp như nhà hàng sang trọng, nhưng một lời giải thích nhẹ nhàng rằng quán không bán riêng xôi, một câu trả lời nhã nhặn khi khách hỏi giá hay đơn giản là ánh mắt, nụ cười khi đón khách đâu phải điều gì quá xa xỉ. Đó là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, cũng là nền tảng của văn hóa bán hàng.

Trong thời buổi mà sự lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, một món ăn ngon có thể giúp quán đông khách hôm nay nhưng chưa chắc giữ được khách ngày mai. Cùng một sản phẩm, người mua có thể dễ dàng tìm thấy ở nơi khác. Chất lượng sản phẩm là điều kiện để khách tìm đến, còn thái độ phục vụ mới góp phần khiến họ muốn quay trở lại.

Văn hóa kinh doanh không phải điều gì lớn lao, cũng không chỉ dành cho những doanh nghiệp hay thương hiệu lớn. Nó bắt đầu từ cách một người bán hàng chào khách, giải quyết yêu cầu hay ứng xử khi khách không hài lòng. Đôi khi, một lời nói thiếu thiện chí, một ứng xử thiếu văn hóa có thể khiến người bán đánh mất thương hiệu, thậm chí phải từ bỏ việc kinh doanh.

Những câu chuyện như trên không chỉ dừng lại ở một cuộc mua bán, bởi với những du khách phương xa, trải nghiệm tại một hàng quán đôi khi cũng trở thành một phần ký ức về vùng đất họ đặt chân tới. Một người bán hàng không đại diện cho cả cộng đồng, nhưng cách ứng xử của họ ít nhiều vẫn góp phần tạo nên ấn tượng về con người, nếp sống địa phương.

Chúng ta vẫn thường tự hào về sự chân thành, mến khách của người Hà Tĩnh, vậy thì, sự hiếu khách ấy không chỉ nên hiện diện trong lời giới thiệu hay những câu chuyện về truyền thống mà cần được thể hiện từ chính những điều bình dị nhất trong đời sống thường ngày.