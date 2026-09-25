Khi thư viện trở thành không gian trải nghiệm

Vui Trung thu cùng sách

Sáng 22-9, gần 100 học sinh khối lớp 6 Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) có một buổi ngoại khóa đặc biệt tại Thư viện Pleiku với chủ đề “Tết Trung thu cùng trang sách”.

Tại đây, các em được tiếp cận với nhiều hoạt động đan xen giữa đọc, chơi và khám phá. Một trong những nội dung thu hút sự chú ý của học sinh là phần giới thiệu cuốn sách “Chú Tễu kể chuyện Tết Trung thu” (Nhà xuất bản Kim Đồng; tác giả Lê Phương Liên sưu tầm, biên soạn).

Gần 100 học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) tham gia ngoại khóa đọc sách sáng 22-9. Ảnh: P.D

Thông qua nhân vật chú Tễu, cuốn sách lần lượt giải đáp những câu hỏi gần gũi với thiếu nhi như: Vì sao có Tết Trung thu? Chị Hằng, chú Cuội là ai? Lễ rước đèn ông sao ngày xưa diễn ra như thế nào?... Những câu chuyện quen thuộc được đặt trong một cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu thêm về phong tục và những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung thu.

Không khí buổi ngoại khóa càng sôi nổi khi các em tham gia thử thách sắp xếp chữ cái thành những từ có nghĩa xoay quanh chủ đề Trung thu; xem video giới thiệu sách “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer”; tự chọn sách để đọc và làm thẻ thư viện.

Ở một góc khác, những bàn cờ ô ăn quan, cờ tướng, cờ vua trở thành điểm đến của nhiều học sinh. Với các em, thư viện không chỉ có giá sách và những giờ đọc yên tĩnh mà còn là không gian trải nghiệm lý thú.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nga - Nhân viên thư viện Trường THCS Phạm Hồng Thái - cho biết: Đây là chương trình ngoại khóa đọc sách đầu tiên mà nhà trường phối hợp tổ chức trong năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, mỗi tháng học sinh sẽ có khoảng 1-2 lần tham gia các hoạt động tương tự.

“Hàng ngày, các em vẫn đến thư viện của trường để đọc sách, nhưng khi đến đây các em có không gian thoải mái hơn, không chỉ đọc sách mà còn được tham gia nhiều hoạt động khác để mở mang kiến thức. Đặc biệt, với học sinh đầu cấp, nhiều điều còn mới lạ nên các em rất hào hứng” - chị Nga chia sẻ.

Em Mai Khánh Huyền (lớp 6.2 Trường THCS Phạm Hồng Thái) hào hứng tham gia trả lời câu hỏi tại buổi ngoại khóa. Ảnh: P.D

Với học sinh, sức hấp dẫn của những buổi trải nghiệm nằm ở chính sự đa dạng ấy. Em Mai Khánh Huyền (lớp 6.2) cho biết: Tại buổi ngoại khóa, em thích nhất chương trình thử thách sắp xếp chữ thành từ có nghĩa bởi sự sôi nổi và đòi hỏi người chơi phải nhanh nhạy, có óc phán đoán tốt.

“Trước giờ, em thường đọc truyện tranh Doraemon, khi đến với Thư viện Pleiku mới thấy có rất nhiều sách hay. Sau buổi ngoại khóa, em sẽ mở thẻ thư viện để được đọc thêm nhiều loại sách” - Huyền kể.

Với em Tạ Lê Việt Anh (lớp 6.1), những ván cờ cùng bạn bè tại thư viện cũng là một trải nghiệm thú vị. Từng tham gia các chương trình ngoại khóa tại đây khi còn là học sinh tiểu học, em cho hay rất hào hứng với không gian đọc sách kết hợp vui chơi, giải trí lành mạnh.

“Kéo gần” học sinh đến với sách

Tổ chức ngoại khóa đọc sách cho học sinh là mô hình được Thư viện Pleiku phối hợp triển khai từ năm 2023. Các chương trình được thiết kế tùy theo chủ đề từng tháng, phù hợp với lứa tuổi học sinh thông qua những hoạt động hấp dẫn như: giới thiệu sách; khám phá kho sách thiếu nhi tại thư viện; giải ô chữ bí mật; thi rung chuông vàng.…

Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn các kỹ năng tự chăm sóc và bảo vệ bản thân; kỹ năng nói trước đám đông; trải nghiệm làm cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách. Nhờ đó, chương trình tạo sự hứng thú, “kéo gần” học sinh đến với sách một cách tự nhiên.

Không gian đọc sách kết hợp vui chơi, giải trí lành mạnh “kéo gần” học sinh đến với thư viện. Ảnh: P.D

Sau những buổi ngoại khóa đầu tiên, nhiều đơn vị trường học tại các xã, phường lân cận trong khu vực đã chủ động liên hệ, đăng ký đưa học sinh đến trải nghiệm. Chị Trần Thị Hường - Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc (Thư viện Pleiku) thông tin: Từ 2 trường đầu tiên tham gia, đến nay đã có 7 trường Tiểu học, THCS phối hợp với đơn vị tổ chức các chương trình ngoại khóa.

Những con số cũng chứng minh sức lan tỏa ngày càng rõ của hoạt động này. Năm 2024, Thư viện Pleiku tổ chức 22 buổi ngoại khóa với hơn 1.000 học sinh tham gia. Năm 2025, số buổi tăng lên 32, thu hút hơn 1.600 học sinh. Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, dù mới tổ chức 19 buổi nhưng số học sinh tham gia đã gần 2.000 em. Điều này cho thấy hoạt động trên đang từng bước trở thành một kênh kết nối hiệu quả giữa thư viện và trường học.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện Pleiku, việc được tiếp cận trực tiếp nguồn lực thông tin, học tập và trải nghiệm trong môi trường thân thiện, gần gũi tại thư viện sẽ giúp các em học sinh phát triển kỹ năng và phong trào đọc sách; tăng cường sự tham gia của các em trong các hoạt động khuyến đọc, trải nghiệm với sách.

“Văn hóa đọc cần được nuôi dưỡng bằng những hoạt động thường xuyên, liên tục và phù hợp với từng độ tuổi. Hoạt động ngoại khóa đọc sách nếu được duy trì lâu dài sẽ tạo thành thói quen và mang lại hiệu quả lâu dài” -bà Thủy nhận định.