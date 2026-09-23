Khi 'thử vận may' trở thành hành trình vào tù

Trượt dài trong vòng xoáy đặt cược

TAND khu vực 6 - Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Văn Trường (SN 2005, trú khu phố Hải Hòa 6, phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh) về tội “Đánh bạc”.

Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, Trường không có thu nhập ổn định. Ngày 5/2/2026, khi truy cập mạng xã hội, Trường thấy trang F168 quảng cáo các hình thức cá cược được thua bằng tiền nên nảy sinh ý định “thử vận may”.

Trường tải ứng dụng F168 về điện thoại, đăng ký tài khoản rồi nạp 6,6 triệu đồng để tham gia. Sau đó, nam thanh niên truy cập trò chơi “CASINO SEXY”, lựa chọn hình thức Baccarat. Ba tài khoản ngân hàng cá nhân được Trường liên kết với tài khoản trên ứng dụng để thực hiện việc nạp, rút tiền.

Từ khoản tiền ban đầu, Trường nhanh chóng bị cuốn vào những lượt đặt cược liên tiếp. Khoảng 4h ngày 6/2, Trường đăng nhập lần đầu, thực hiện 95 lượt đặt cược với tổng số tiền gần 495 triệu đồng.

Ở lần đăng nhập thứ hai, diễn ra trong các ngày 7 và 8/2, Trường thực hiện 80 lượt đặt cược, tổng số tiền hơn 1,48 tỷ đồng. Đến ngày 9/2, nam thanh niên tiếp tục đặt cược 161 lượt với số tiền hơn 3,14 tỷ đồng.

Vòng xoáy đỏ đen kéo dài đến rạng sáng 10/2. Trong lần đăng nhập cuối cùng, Trường thực hiện thêm 144 lượt đặt cược với tổng số tiền hơn 4,43 tỷ đồng.

Chỉ trong 4 lần đăng nhập từ ngày 6 đến 10/2/2026, Trường đã thực hiện tổng cộng 480 lượt đặt cược. Tổng số tiền dùng đánh bạc qua các lượt chơi được xác định là hơn 9,56 tỷ đồng, trong đó số tiền thắng hơn 4,48 tỷ đồng, số tiền cược thua hơn 3,93 tỷ đồng.

Con số hơn 9,56 tỷ đồng là tổng số tiền được quay vòng qua 480 lượt đặt cược, không phải số tiền Trường có tại cùng một thời điểm. Trong quá trình chơi, Trường thực hiện 21 giao dịch nạp tiền với tổng số tiền hơn 1,37 tỷ đồng và 65 giao dịch rút tiền thành công với tổng số tiền hơn 1,93 tỷ đồng.

Trường khai đã rút hơn 300 triệu đồng tiền mặt, dùng 92 triệu đồng mua một xe máy Honda SH cho bản thân và 25 triệu đồng mua một xe máy Honda Wave cho em trai. Phần lớn số tiền còn lại được sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hai chiếc xe máy cùng một điện thoại di động liên quan đến vụ án. Số tiền 50 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank và 40 triệu đồng trong tài khoản BIDV của Trường cũng bị phong tỏa để chờ xử lý theo quy định.

Bản án sau 5 ngày “thử vận may”

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Trường khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng mạng Internet để đánh bạc được thua bằng tiền. Lời khai của Trường phù hợp với dữ liệu đăng nhập, nạp, rút tiền, đặt cược trên ứng dụng F168 và kết quả sao kê các tài khoản ngân hàng liên quan.

Cáo trạng xác định hành vi của Trường thuộc các trường hợp tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 50 triệu đồng trở lên và sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bị cáo còn phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Phạm Văn Trường là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Việc xử lý nghiêm bị cáo là cần thiết nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử TAND khu vực 6 - Quảng Ninh tuyên phạt Phạm Văn Trường 5 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Vụ án cho thấy cờ bạc trực tuyến có thể bắt đầu từ tâm lý tò mò hoặc mong muốn kiếm tiền nhanh với số vốn ban đầu không lớn. Tuy nhiên, việc nạp, rút tiền dễ dàng cùng những lượt đặt cược diễn ra liên tục có thể nhanh chóng cuốn người chơi vào vòng xoáy đỏ đen, khiến số tiền được quay vòng ngày càng lớn và hành vi vượt khỏi khả năng kiểm soát.

Từ ý định “thử vận may”, chỉ sau 5 ngày, Trường thực hiện hàng trăm lượt đặt cược và phải trả giá bằng 5 năm mất tự do. Đây là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định tham gia các hình thức cá cược, đánh bạc được thua bằng tiền trên không gian mạng.