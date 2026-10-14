Khi thông tin trở thành cầu nối việc làm

ĐA DẠNG HÓA KÊNH THÔNG TIN VIỆC LÀM

Trong quá trình tìm việc, không phải người lao động nào cũng dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng phù hợp. Nhiều người chưa nắm rõ nhu cầu của doanh nghiệp, điều kiện ứng tuyển và những lựa chọn nghề nghiệp dành cho mình.

Một buổi Livestream tư vấn “Việc làm ngoài nước quý IV năm 2026 - Cơ hội nào cho người lao động?”.

Vì vậy, cung cấp thông tin kịp thời, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng là một trong những yếu tố quan trọng để kết nối cung - cầu lao động.

Từ yêu cầu thực tế, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp đa dạng hóa hình thức truyền thông, từ tư vấn trực tiếp, tổ chức phiên giao dịch việc làm tại xã, phường đến các phiên trực tuyến, Livestream và nền tảng số.

Thông tin tuyển dụng, nhu cầu học nghề và cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được chuyển tải qua nhiều kênh, tạo điều kiện để người lao động chủ động tìm hiểu, lựa chọn.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức hơn 120 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 28 phiên tại xã, phường và 6 phiên trực tuyến. Các hoạt động thu hút hơn 27.000 lượt người tham dự trực tiếp; nội dung trên nền tảng số và livestream ghi nhận gần 150.000 lượt xem.

Nếu tư vấn trực tiếp tạo điều kiện để người lao động trao đổi cụ thể với cán bộ tư vấn, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, thì nền tảng số giúp thông tin lan tỏa rộng hơn, không bị giới hạn bởi địa điểm và thời gian tổ chức.

Chị Trần Đoàn Thúy Liên, ngụ xã Phong Hòa, cho biết: “Trước đây, tôi chủ yếu tìm việc qua người quen hoặc tự tìm thông tin nên chưa nắm rõ yêu cầu của từng công việc. Khi được Trung tâm tư vấn, tôi hiểu hơn về vị trí tuyển dụng và có thêm cơ sở lựa chọn công việc phù hợp với khả năng của mình”.

NỀN TẢNG SỐ MỞ RỘNG CƠ HỘI KẾT NỐI

Đổi mới truyền thông không chỉ dừng ở việc đưa thông tin đến nhiều người hơn, mà còn hướng đến kết nối người lao động với nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Người lao động trao đổi, tìm hiểu thông tin tuyển dụng và cơ hội việc làm.

Bên cạnh giới thiệu vị trí việc làm, hoạt động tư vấn giúp người lao động tìm hiểu yêu cầu công việc, định hướng học nghề và chuẩn bị những điều kiện cần thiết trước khi tham gia thị trường lao động.

Theo số liệu của Trung tâm, toàn tỉnh có hơn 35.000 lao động được giới thiệu việc làm, trong đó gần 17.000 lượt thông qua Trung tâm. Đơn vị đã kết nối việc làm cho hơn 5.400 lao động và hỗ trợ 1.770 người đăng ký học nghề.

Kết quả này cho thấy vai trò của hoạt động thông tin, tư vấn và giới thiệu việc làm trong kết nối người tìm việc với doanh nghiệp. Hiệu quả truyền thông không chỉ thể hiện qua lượt xem hay số người tham dự, mà còn ở khả năng chuyển thông tin thành cơ hội ứng tuyển, học nghề và việc làm phù hợp.

Theo ông Ngô Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản: “Thông qua hoạt động kết nối việc làm, doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và tiếp cận người lao động. Chúng tôi mong muốn tìm được những lao động phù hợp với vị trí công việc, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh”.

Sự tham gia của doanh nghiệp giúp thông tin tuyển dụng sát hơn với nhu cầu thực tế. Khi nhà tuyển dụng có thêm kênh tìm kiếm nhân lực, còn người lao động được tiếp cận thông tin và tư vấn phù hợp, quá trình kết nối cung - cầu có thêm điều kiện phát huy hiệu quả.

MỞ RỘNG THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC

Bên cạnh nhu cầu tìm việc trong nước, Trung tâm còn cung cấp thông tin cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với người lao động.

Đây là lĩnh vực đòi hỏi thông tin rõ ràng về điều kiện tuyển chọn, ngành nghề, chi phí, thu nhập và những yêu cầu trước khi xuất cảnh, giúp người lao động cân nhắc trước khi quyết định.

Theo Trung tâm, hoạt động tư vấn, đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ghi nhận hơn 3.000 lượt lao động; có 1.999 lao động xuất cảnh, trong đó hơn 1.400 lao động do Trung tâm giới thiệu.

Thông qua các hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin, người lao động có thêm cơ sở tìm hiểu chương trình, chuẩn bị hồ sơ và chủ động đáp ứng yêu cầu. Việc đa dạng hóa kênh truyền thông cũng giúp thông tin về các chương trình đến gần hơn với người lao động có nhu cầu.

Anh Trần Trung Tính, ngụ xã Mỹ Quý, cho biết: “Trước khi đăng ký, tôi muốn tìm hiểu kỹ về công việc, điều kiện tham gia và những khoản chi phí cần chuẩn bị. Được tư vấn cụ thể giúp tôi hiểu rõ hơn các yêu cầu và chủ động chuẩn bị cho mình”.

Với lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thông tin chính xác, dễ tiếp cận giúp người lao động hiểu rõ hơn các điều kiện và có cơ sở lựa chọn phù hợp.

HƯỚNG ĐẾN TRUYỀN THÔNG ĐA NỀN TẢNG, KẾT NỐI THỰC CHẤT

Theo đồng chí Nguyễn Phú Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp, công tác thông tin thị trường lao động cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động và doanh nghiệp.

Vì vậy, Trung tâm đang từng bước xây dựng hệ thống truyền thông đa nền tảng, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp, địa phương và cơ quan báo chí để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin về việc làm, học nghề và các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục chú trọng cung cấp thông tin chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối giữa người lao động và đơn vị tuyển dụng.

Kết quả truyền thông không chỉ được nhìn nhận qua số lượt xem hay số người tham dự, mà còn thể hiện ở số lao động được tư vấn, đăng ký học nghề, giới thiệu việc làm và mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Sự kết hợp giữa các phiên giao dịch việc làm trực tiếp tại địa phương và nền tảng số đã mở rộng kênh cung cấp thông tin tuyển dụng đến người lao động.

Qua đó, người lao động có thêm cơ sở tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp với nhu cầu và năng lực; doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, tìm kiếm nhân lực, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tìm việc và yêu cầu tuyển dụng.