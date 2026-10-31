Khi thớ tre, nếp lụa và gốm vỡ kể chuyện sáng tạo nghệ thuật tại Đà Nẵng

Tiết mục biểu diễn kết hợp nhạc cụ dân tộc và hiện đại mở màn đầy ấn tượng tại Lễ khai mạc Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026) với chủ đề "Lịch sử của Ngày mai". (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Màn trình diễn trang phục cổ truyền Việt Nam qua các triều đại lịch sử, tái hiện trang trọng vẻ đẹp văn hóa truyền thống và khí chất tiền nhân ngay trong đêm khai mạc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao hoa và thư cảm ơn, tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo đã đóng góp các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc cho sự kiện. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tác phẩm sắp đặt “Tiếp giáp và ranh giới” (16 viên gạch) cùng bức sơn mài trên gỗ “Chiếu cói” trong triển lãm “Men theo con đường - một thực hành nhớ”. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Những hiện vật gốm đời thường được sắp đặt khéo léo, gợi mở những tầng sâu ký ức và dấu ấn văn hóa bản địa theo thời gian. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tác phẩm độc đáo chế tác từ xà phòng tinh thể long não của nghệ sĩ quốc tế Aliansyah Caniago, gợi suy tư về những chuyến hải trình trao đổi sản vật trên Ấn Độ Dương qua khứu giác. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khối tạo hình chóp tháp từ sợi và hạt bông tự nhiên đặt giữa không gian trưng bày bộ ảnh phong cảnh thuộc triển lãm “Trong cuộn phim, khu rừng sống mãi”. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nghệ nhân Võ Tấn Tân tỉ mẩn căn chỉnh từng thế đứng dũng mãnh của tác phẩm điêu khắc bọ ngựa khổng lồ từ tre nứa mộc mạc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cụm tác phẩm điêu khắc côn trùng tre phát sáng trong không gian trưng bày “Hồn tre đất Hội”, đưa ký ức tuổi thơ đồng quê Việt Nam vào ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình đương đại. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Không gian workshop “Hương lụa Đồng Dương” thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế cùng tìm hiểu về kỹ nghệ ươm tơ, dệt lụa và thảo mộc tự nhiên. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Các bạn trẻ chăm chút từng đường kim mũi chỉ trên nền lụa đỏ, cùng kết nối với di sản nghề dệt may thủ công truyền thống xứ Quảng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Du khách hào hứng trải nghiệm thao tác khâu và cảm nhận chất liệu tơ lụa tự nhiên tại workshop nghệ thuật cộng đồng “Hương lụa Đồng Dương”. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Du khách quốc tế say sưa tìm hiểu tác phẩm nghệ thuật sắp đặt “Những mảnh rời” của nữ nghệ sĩ Chăm Kiều Maily tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Toàn cảnh không gian sắp đặt “Những mảnh rời”, nơi các chất liệu mộc mạc như gốm vỡ, rơm khô, tơ lụa đa sắc đối thoại hài hòa cùng những hình ảnh tư liệu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cận cảnh những mảnh gốm cổ rải trên mặt sàn trong sắp đặt “Những mảnh rời”, hành trình gom nhặt, chắp nối những ký ức văn hóa Chăm qua biến thiên lịch sử. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chiếc chum vỡ phủ dấu vết thời gian đặt cạnh đống rơm khô mộc mạc, tạo nên chiều sâu suy tưởng về sự tiếp nối và phục hưng của các giá trị bản địa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)