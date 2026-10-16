Khí thế từ đợt thi đua 80 ngày quyết thắng

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký xác nhận giao ước thi đua

Thi đua xuyên suốt

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2026, toàn quân tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII cùng các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, hướng tới xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trước yêu cầu đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, gắn nội dung thi đua với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Qua 9 tháng đầu năm 2026, tinh thần thi đua được cụ thể hóa trong các mặt công tác, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến xây dựng lực lượng, phòng thủ dân sự và củng cố quốc phòng địa phương. Trong công tác huấn luyện, LLVT tỉnh đã tổ chức huấn luyện 2.400 quân nhân dự bị; duy trì hoạt động của 115 trung đội dân quân thường trực trên 115 địa bàn trọng điểm. Bên cạnh đó, công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai chủ động.

Tiếp nối kết quả đó, đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca” hiện đang được Bộ CHQS tỉnh triển khai nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chặng đường cuối năm.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đang từng bước thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng đơn vị điểm về chuyển đổi số

Từ chuyển đổi số đến thao trường

Với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua cao điểm lần này được Bộ CHQS tỉnh thực hiện với nội dung trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Bộ CHQS tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc, từng bước hình thành đội ngũ “quân nhân số”.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã hướng dẫn các đơn vị trong toàn lực lượng việc khai thác, sử dụng nền tảng phục vụ phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với bồi dưỡng kỹ năng an toàn thông tin trong LLVT tỉnh năm 2026. Trong đó, nội dung hướng đến những yêu cầu thiết thực trong công việc hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ: nâng cao khả năng sử dụng các nền tảng số, khai thác thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời nhận diện và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Trung tá Đoàn Danh Quyết, Trợ lý phụ trách công nghệ thông tin, Bộ CHQS tỉnh thông tin thêm: Hiện Bộ CHQS tỉnh đang khẩn trương xây dựng đơn vị điểm về chuyển đổi số; mở rộng mạng TSLqs đến 100% các đơn vị cấp tiểu đoàn và tương đương. Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng phê duyệt hệ thống an toàn thông tin cấp độ ba. Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn triệt để mã độc trong hệ thống mạng quân sự. Tổ chức triển khai mạng thông tin di động quân sự dùng riêng theo kế hoạch của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng. Triển khai hạ tầng công nghệ thông tin có bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật cơ yếu tới 100% các ban CHQS cấp xã trực thuộc Bộ CHQS tỉnh phục vụ hiệu quả cho công tác chuyển đổi số.

Chiến sĩ Đại đội bộ binh 3, Trung đoàn 40 tập trung thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Bên cạnh đó, đợt thi đua cũng xác định các mục tiêu cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện của các đơn vị trong toàn lực lượng. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu 100% quân số tham gia huấn luyện, 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi. Nhiệm vụ này hiện đang được các đơn vị quán triệt rõ, thực hiện nghiêm với quyết tâm cao nhất.

Tại Trung đoàn 40, Thượng tá Y Thành Bkrông, Chính ủy Trung đoàn cho biết, đơn vị tập trung giáo dục chính trị, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Đại úy Trần Tuấn Thanh - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 3 cho biết, đơn vị tổ chức huấn luyện đồng bộ, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật và mệnh lệnh huấn luyện, phát huy tinh thần tự giác, ý chí vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.