Khí thế trên đường đua xanh

Khác với những nội dung bơi thể thao thông thường, bơi ứng dụng đòi hỏi VĐV không chỉ có thể lực dẻo dai, kỹ thuật bơi tốt, tốc độ nhanh mà còn phải bảo đảm khả năng mang theo súng tiểu liên AK, bao gói quân tư trang, vật chất trong suốt cự ly bơi 100m.

Các vận động viên tranh tài môn bơi ứng dụng tại Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026.

Đúng 13 giờ 30 phút, các VĐV tập trung tại khu vực chuẩn bị, kiểm tra trang bị, quân tư trang dưới sự giám sát của tổ trọng tài. Sau hiệu lệnh, mỗi người có 5 phút để tiến hành bao gói. Những đôi tay thoăn thoắt kiểm tra, sắp xếp từng vật chất, trang bị thể hiện sự thành thục trong quá trình huấn luyện. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng bao gói, gây khó khăn trong quá trình vận động dưới nước và tác động trực tiếp đến thành tích thi đấu. Quá trình chuẩn bị của VĐV trong môn bơi ứng dụng có phần kéo dài, nhưng trên khán đài, những ánh mắt vẫn kiên trì dõi theo bằng sự hồi hộp.

Khi các VĐV vào vị trí, bầu không khí trên khán đài lắng lại. Tiếng còi xuất phát vang lên, những cánh tay liên tục quạt nước, từng thân người lao về phía trước, tạo nên những vệt sóng nối dài trên mặt bể. Các VĐV vừa phải duy trì nhịp bơi ổn định, vừa kiểm soát bao gói mang theo, nỗ lực hoàn thành cự ly 100m trong thời gian tốt nhất. Mỗi nhịp thở, mỗi động tác đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa thể lực, kỹ thuật và khả năng giữ thăng bằng.

Nổi bật với tốc độ ở đợt bơi số 2, VĐV A Lăng Ngọc Tiến, Trường Sĩ quan Lục quân 2 chia sẻ: “Đối với tôi, phần khó nhất trong môn bơi ứng dụng là bao gói. Nếu bao gói không tốt, quân tư trang, vật chất mang theo sẽ bị ướt, ảnh hưởng đến tốc độ bơi. Để đạt thành tích tốt, VĐV không chỉ cần sức mạnh và tốc độ mà còn phải chú trọng từng khâu chuẩn bị, phát huy tính tỉ mỉ, cẩn thận và sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ”.

Cùng chung quyết tâm ấy, VĐV Nguyễn Xuân Hùng (Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp) nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng thể lực dẻo dai. Thực tế trên đường đua cho thấy, khi mang theo trang bị, sức cản của nước và yêu cầu duy trì nhịp vận động khiến mỗi mét bơi trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, quá trình huấn luyện bài bản, rèn luyện sức bền thường xuyên và tích lũy kinh nghiệm thi đấu là những yếu tố quan trọng giúp VĐV phát huy khả năng của mình.

Sau 2 ngày tranh tài, môn bơi ứng dụng xác định các thứ hạng chung cuộc nội dung toàn năng, gồm: Thượng uý Bùi Văn Dương (Trường Sĩ quan Lục quân 1) giành giải nhất; Thượng sĩ Lù Quốc Khoái (Trường Sĩ quan Lục quân 1) giành giải nhì; Trung sĩ Phạm Nguyễn Đăng Khoa (Trường Sĩ quan Lục quân 2) giành giải 3. Các vị trí nhất, nhì, ba nội dung đồng đội, gồm: Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Sĩ quan Chính trị.

Môn bơi ứng dụng khép lại trong không khí phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng về tinh thần thể thao, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực của các VĐV. Có người vỡ òa trong niềm vui khi thành tích vượt xa mong đợi, nhưng cũng có người chỉ đạt mức hoàn thành cự ly, nhưng tất cả khi xuống bể bơi tranh tài đều chung quyết tâm, khí thế tiến về phía trước.