Khi thể thao hòa cùng nhịp sống đô thị

Hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, Đà Nẵng chú trọng phát triển thể thao quần chúng, xây dựng lối sống năng động, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Sức sống từ những buổi sớm mai

Người dân đi bộ tập thể dục buổi sáng bên bờ biển Đà Nẵng.

Khi phố phường còn chưa thức giấc, dọc các tuyến đường ven biển Đà Nẵng đã rộn ràng nhịp bước chân của người dân tập thể dục. Người đi bộ, chạy bộ, đạp xe; người tập thể dục theo nhạc, khởi động chuẩn bị xuống biển bơi. Trên những bãi cát, các nhóm bạn trẻ cùng nhau chơi bóng chuyền, tạo nên không khí sôi nổi. Mỗi người một hình thức vận động, một nhịp tập luyện khác nhau nhưng đều chung mong muốn nâng cao sức khỏe, bắt đầu ngày mới với tinh thần tích cực.

Trên tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, nhiều nhóm người dân đã duy trì thói quen tập thể dục từ sáng sớm. Không cần đến những thiết bị hiện đại, chỉ với khoảng không gian thoáng đãng bên bờ biển, các bài tập theo nhạc, đi bộ và vận động nhẹ nhàng đã thu hút nhiều người tham gia. Không chỉ rèn luyện thể chất, những buổi tập còn là dịp để các thành viên gặp gỡ, trò chuyện, tạo thêm niềm vui và sự gắn kết trong cộng đồng.

Chị Trần Thị Phương Nga, thành viên nhóm thể dục buổi sáng trên đường Nguyễn Tất Thành chia sẻ, trước đây do bận rộn công việc gia đình, chị ít có thời gian vận động nên cân nặng tăng, vóc dáng không còn như mong muốn. Từ khi tham gia nhóm tập, chị duy trì thói quen dậy sớm, kết hợp tập luyện đều đặn với chế độ ăn uống hợp lý. Nhờ đó, chị từng bước giảm cân, lấy lại vóc dáng cân đối, cơ thể linh hoạt và tinh thần thoải mái hơn. Theo chị, không khí vui vẻ, sự động viên của các thành viên trong nhóm chính là động lực giúp chị duy trì tập luyện mỗi ngày.

Hơn 10 năm duy trì thói quen tập thể dục, ông Nguyễn Văn Dương, trú phường Thanh Khê, lựa chọn đi bộ mỗi buổi sáng để rèn luyện sức khỏe. Theo ông, ở tuổi cao, việc vận động nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng và duy trì đều đặn quan trọng hơn tập luyện với cường độ cao. Mỗi buổi đi bộ không chỉ giúp ông cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thoải mái mà còn là dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè. Với ông, tập thể dục đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Thể dục nhịp điệu bên bờ biển Đà Nẵng trong ánh bình minh.

Không chỉ ở các nhóm tập thể dục, chạy bộ cũng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Đà Nẵng. Trên các tuyến đường ven biển, từ sáng sớm đã có thể bắt gặp những người chạy bộ một mình hoặc theo nhóm, chủ động lựa chọn quãng đường, tốc độ và thời gian phù hợp với thể trạng, công việc. Với những người yêu thích môn thể thao này, mỗi bước chạy không đơn thuần là rèn luyện thể lực mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, rèn tính kỷ luật và duy trì lối sống tích cực.

Anh Nguyễn Đình Hùng, trú phường An Hải, người nhiều năm gắn bó với chạy bộ chia sẻ, do đặc thù công việc lái xe phải ngồi nhiều, trước đây anh thường xuyên bị đau lưng, nhức mỏi cơ thể. Từ khi duy trì thói quen chạy bộ kết hợp vận động thường xuyên, sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt, tình trạng đau lưng, nhức mỏi cũng không còn. Theo anh, chạy bộ không đòi hỏi nhiều chi phí, mỗi người có thể bắt đầu từ những cự ly ngắn, tăng dần theo thể trạng. Điều quan trọng là kiên trì tập luyện để nâng cao sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh.

Trong khi đó, những trận bóng chuyền trên bãi biển lại thu hút nhiều nhóm bạn trẻ tham gia. Những pha chuyền bóng, cứu bóng trên cát cùng tiếng hò reo cổ vũ tạo nên không khí thể thao sôi nổi. Sau giờ học tập, làm việc, đây không chỉ là hoạt động rèn luyện thể lực mà còn là dịp để bạn bè gặp gỡ, giao lưu và tăng cường tinh thần đồng đội.

Giới trẻ Đà Nẵng tập luyện thể thao trên các bãi biển.

Tham gia chơi bóng chuyền trên bãi biển, sinh viên Huỳnh Văn Tâm chia sẻ, việc cùng bạn bè duy trì những trận đấu thường xuyên giúp mọi người có thêm động lực vận động, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại và giải tỏa căng thẳng. Được chơi thể thao giữa không gian biển thoáng đãng, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tăng sự gắn kết giữa các thành viên là điều khiến bạn yêu thích môn thể thao này.

Cùng với các hoạt động trên bờ, bơi biển cũng là môn thể thao quen thuộc với nhiều người dân thành phố. Từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung tại các khu vực được phép tắm biển, cùng khởi động trước khi xuống nước. Với những người duy trì tập luyện thường xuyên, bơi biển không chỉ giúp vận động toàn thân mà còn mang đến cảm giác thư giãn, sảng khoái, tạo tâm thế tích cực để bắt đầu ngày mới.

Từ đi bộ, chạy bộ, đạp xe, thể dục theo nhạc đến bóng chuyền, bơi biển, mỗi người có thể lựa chọn một cách vận động khác nhau. Chính sự đa dạng, gần gũi và phù hợp với nhiều lứa tuổi ấy đang góp phần đưa thể thao trở thành nhu cầu tự thân, từng bước hình thành lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Đưa phong trào tập luyện thể thao trở thành thói quen thường xuyên

Dù mưa hay nắng, việc duy trì tập thể dục buổi sáng đã tạo nên hình ảnh sinh động về nhịp sống khỏe của thành phố biển Đà Nẵng.

Những hoạt động thể thao diễn ra hằng ngày trên tại các khu vực công cộng và bãi biển Đà Nẵng cho thấy ý nghĩa thiết thực của phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, được phát động trên phạm vi toàn quốc ngày 10/10/2026.

Hưởng ứng phong trào, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, gần 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân Đà Nẵng đã tham gia các hoạt động đi bộ, chạy bộ và vận động tập thể. Thông điệp được lan tỏa là mỗi người chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, sở thích và điều kiện sinh hoạt để duy trì tập luyện hằng ngày.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, phong trào không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà cần trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong mỗi gia đình, cơ quan, trường học và khu dân cư. Mỗi người dân cần lựa chọn môn thể thao phù hợp, dành thời gian vận động mỗi ngày, từng bước xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe. Cùng với sự chủ động của người dân, các cấp, ngành và địa phương cần quan tâm tạo điều kiện, phát triển các hoạt động thể thao quần chúng, giúp mọi người có cơ hội tham gia tập luyện.

Đạp xe từ sáng sớm, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu, gắn kết cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống tích cực ở thành phố biển Đà Nẵng.

Để phong trào phát triển bền vững, việc duy trì những không gian thể thao công cộng thuận tiện, an toàn có ý nghĩa quan trọng. Đối với Đà Nẵng, các bãi biển không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi người dân tham gia nhiều hoạt động thể thao thường xuyên. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của các nhóm tập luyện, yêu cầu bảo đảm an toàn, phân định không gian hoạt động và tổ chức cứu hộ cũng cần được chú trọng.

Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho biết, để tạo điều kiện cho người dân rèn luyện thể thao, đơn vị đã bố trí các khu vực riêng phục vụ những hoạt động như bóng đá, bóng chuyền trên bãi biển và các khu vực được trang bị dụng cụ thể thao để người dân tập luyện; đồng thời khoanh vùng những khu vực được phép tắm biển, bố trí lực lượng cứu hộ túc trực nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Việc tổ chức không gian phù hợp giúp các hoạt động thể thao, tắm biển diễn ra thuận lợi, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình vui chơi, tập luyện. Cùng với công tác quản lý, người tham gia các hoạt động thể thao ven biển cũng cần chủ động tuân thủ quy định, lựa chọn khu vực phù hợp, theo dõi điều kiện thời tiết, sóng biển và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. Việc rèn luyện sức khỏe chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên, đúng cách và bảo đảm an toàn.

Phong trào khuyến khích mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao phù hợp cũng gắn với định hướng tại Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, phát triển thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao thể lực, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân là những nhiệm vụ quan trọng.

Người cao tuổi khởi động chuẩn bị cho buổi bơi biển nhẹ nhàng vào buổi sáng.

Sau hợp nhất, địa bàn thành phố Đà Nẵng mở rộng với nhiều khu vực đô thị, nông thôn và miền núi, đặt ra yêu cầu phát triển phong trào thể thao phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Bên cạnh khai thác lợi thế không gian biển, việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, duy trì câu lạc bộ, nhóm tập luyện cộng đồng và tổ chức những hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi sẽ góp phần mở rộng cơ hội rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Không phải ai cũng có điều kiện tham gia những môn thể thao đòi hỏi trang thiết bị hiện đại hay dành nhiều thời gian tập luyện. Nhưng từ đi bộ, đạp xe, thể dục dưỡng sinh đến các môn thể thao tập thể, mỗi người đều có thể lựa chọn cách vận động phù hợp. Khi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng cùng khuyến khích, tạo điều kiện, hoạt động thể thao sẽ từng bước trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống.

Khi các nhóm thể dục hoàn thành buổi tập, những người chạy bộ trở về với công việc thường ngày, các nhóm bơi biển và chơi bóng chuyền cũng khép lại khoảng thời gian vận động, nhịp sống thành phố lại tiếp tục. Từ những hoạt động quen thuộc ấy, tinh thần sống khỏe đang được lan tỏa trong cộng đồng. Và khi mỗi người tự giác lựa chọn, kiên trì với một môn thể thao phù hợp, phong trào rèn luyện sức khỏe sẽ không chỉ là lời kêu gọi mà trở thành thói quen bền vững, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng năng động, khỏe mạnh và đáng sống.