Khí thế ngày hội thể thao xứ Lạng

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn vận động viên, học sinh và quần chúng Nhân dân. Sự góp mặt của nhiều thành phần đã góp phần làm nên quy mô, sức sống của ngày hội, đồng thời phản ánh sự hưởng ứng của các cấp, ngành và Nhân dân đối với phong trào TDTT, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm của lễ khai mạc đại hội, nghi thức rước kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đây cũng là dịp nhắc nhở mỗi cán bộ, vận động viên và người dân tích cực rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng con người Lạng Sơn phát triển toàn diện.

Trong đội hình diễu hành tại lễ khai mạc, khối cờ xanh hoà bình nổi bật với những lá cờ xanh tung bay, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, đồng đều khi tiến vào lễ đài. Màu xanh tượng trưng cho hòa bình, gửi gắm khát vọng của Nhân dân về một thế giới ổn định, hữu nghị và phát triển.

Trong đội hình diễu hành tại lễ khai mạc, khối Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng nổi bật với tác phong nghiêm túc, động tác dứt khoát và những bước chân đều đặn. Từng hàng quân tiến bước nhịp nhàng, thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí và sự thống nhất trong đội ngũ. Những bước chân mạnh mẽ trên sân vận động Đông Kinh góp phần tạo nên khí thế trang nghiêm, hào hùng cho ngày hội thể thao của tỉnh. Hình ảnh ấy còn khắc họa nét đẹp của người quân nhân trong các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trên sân vận động Đông Kinh, nhiều đoàn vận động viên các cụm xã, phường trong trang phục truyền thống, mang theo sắc màu riêng của từng đơn vị, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm. Đây cũng là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống của xứ Lạng được giới thiệu, lan tỏa rộng rãi, góp phần làm phong phú sắc màu của ngày hội thể thao tỉnh nhà.

Trong đội hình diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026, khối vận động viên là học sinh mang đến hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn và đầy sức sống. Các em tự tin bước đều qua lễ đài, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và niềm tự hào khi đại diện cho thế hệ trẻ tham gia ngày hội thể thao của tỉnh. Sự góp mặt của các học sinh góp phần khẳng định vai trò của các nhà trường trong phát triển phong trào TDTT, khuyến khích học sinh tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống năng động. Qua đó, tinh thần thể thao được lan tỏa từ nhà trường đến cộng đồng, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Đoàn rước đuốc gồm 11 vận động viên tiêu biểu của tỉnh. Ngọn đuốc được lấy từ Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng trưng cho ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Lạng Sơn. Dẫn đầu đoàn rước là kiện tướng quốc gia môn Wushu Nông Văn Hữu, gương mặt tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Đồng hành cùng vận động viên Nông Văn Hữu là 10 vận động viên tiêu biểu, đại diện cho tinh thần nỗ lực, ý chí thi đấu và khát vọng cống hiến của thể thao tỉnh nhà.

Với sự tham gia của hơn 1.400 người, chương trình đồng diễn tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và những đội hình quy mô lớn trên sân vận động Đông Kinh. Các chương trình đồng diễn được thể hiện nối tiếp, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc, khi mạnh mẽ, hào hùng, sôi nổi, lúc mềm mại, uyển chuyển. Từ những động tác thể dục khỏe khoắn đến các màn trình diễn tập thể đồng đều, đẹp mắt, mỗi phần biểu diễn đều góp phần truyền tải tinh thần rèn luyện thân thể, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết. Nhìn từ trên cao, các đội hình được sắp xếp thành những hình khối ấn tượng, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng và nỗ lực tập luyện của đông đảo học sinh, diễn viên quần chúng cùng các lực lượng tham gia, góp phần tạo điểm nhấn cho ngày hội thể thao của tỉnh.

Trong chương trình đồng diễn, những bộ trang phục truyền thống cùng các động tác múa uyển chuyển đã tạo nên điểm nhấn giàu bản sắc riêng của Lạng Sơn. Hình ảnh các diễn viên trong trang phục dân tộc Tày, Nùng… góp phần tái hiện vẻ đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện niềm tự hào về di sản của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và hình thức biểu diễn tập thể, chương trình góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Lạng đến đông đảo khán giả, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống hiện đại.

Đông đảo học sinh có mặt trên khán đài Sân vận động Đông Kinh chăm chú theo dõi các hoạt động tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026. Trong sắc áo đồng phục, những gương mặt trẻ hào hứng hòa mình vào không khí sôi nổi của ngày hội, cổ vũ các đoàn diễu hành và thưởng thức những màn đồng diễn đặc sắc. Sự hiện diện của các em góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt, đồng thời thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các hoạt động TDTT của tỉnh. Từ những trải nghiệm trực tiếp tại đại hội, tinh thần yêu thể thao, ý thức rèn luyện sức khỏe và lối sống năng động được khơi dậy, góp phần xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Màn đồng diễn Vovinam tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 mang đến không khí sôi nổi với những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát và đồng đều. Trong trang phục võ phục xanh truyền thống, các võ sinh phối hợp nhịp nhàng, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và tính kỷ luật trong tập luyện. Màn biểu diễn góp phần tôn vinh giá trị của võ thuật Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Tạo hình “Lạng Sơn 2026” nổi bật giữa sân vận động Đông Kinh. Những mảng màu được sắp xếp ngay ngắn, đồng đều, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng của đông đảo lực lượng tham gia sau quá trình tập luyện công phu. Hình ảnh mang ý nghĩa đánh dấu kỳ đại hội thể thao lần thứ X của tỉnh, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khát vọng vươn lên của thể thao Xứ Lạng, lưu giữ dấu ấn ngày hội thể thao năm 2026 cũng như thể hiện niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đưa phong trào TDTT tỉnh nhà ngày càng phát triển.