Thầy Vi Văn Dương và các trẻ Trường Mầm non Thanh Quân trong giờ học.

Lặng thầm bên những mầm xanh

Sau hành trình từ phường Hạc Thành, đúng 7 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại Trường Mầm non Thanh Quân. Ngôi trường nằm ở xã miền núi phía Tây xứ Thanh, giáp ranh với tỉnh Nghệ An. Sau cơn mưa mùa thu, cây cối xanh tươi, khuôn viên trường thêm phần thoáng đãng. Trong các lớp học, tiếng trẻ thơ ríu rít hòa cùng lời ca, tiếng hát. Tại lớp mẫu giáo 5 tuổi, thầy giáo Hoàng Thanh Tình đang ân cần hướng dẫn các em múa hát, vẽ tranh và chăm chút từng hoạt động nhỏ. Thầy là một trong 5 nam giáo viên đang công tác tại trường, đã có 30 năm gắn bó với công việc nuôi dạy trẻ nơi đây.

Sinh ra và lớn lên tại xã miền núi Thanh Quân, nơi có hơn 95% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, thầy Tình thấu hiểu những khó khăn của trẻ em nơi đây. Năm 1996, thầy chính thức trở thành giáo viên mầm non. Những ngày đầu vào nghề, khi đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, địa phương chưa có nhà trẻ, thầy cùng các đồng nghiệp phải mượn tầng một nhà sàn của các hộ dân, kê tạm bàn ghế để tổ chức lớp học. Không chỉ khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, các thầy còn đi bộ từ 3 - 4km đến từng hộ gia đình vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp.

Theo thời gian, cùng với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của các cấp, các ngành, trường lớp được xây dựng khang trang hơn. Thế nhưng, hình ảnh người thầy ân cần dắt tay trẻ vào lớp, lau mặt, chải đầu, dỗ dành các bé ăn cơm vẫn luôn là những kỷ niệm thân thuộc trong lòng bà con thôn bản.

Từ những lớp học tạm bợ ngày nào, Trường Mầm non Thanh Quân hiện có một 1 điểm chính, 2 phân hiệu và 5 điểm lẻ. Năm học 2026-2027, thầy Tình được phân công phụ trách lớp mẫu giáo 5 tuổi tại điểm trường chính với 32 học sinh.

Ở bậc học mầm non, nhiệm vụ của giáo viên không chỉ dừng lại ở việc dạy hát, múa, kể chuyện mà còn bao gồm cả việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, hình thành những kỹ năng sinh hoạt đầu đời cho trẻ. Tại vùng cao, nhiều em còn nhút nhát, biếng ăn, thường xuyên khóc khi đến lớp, đòi hỏi sự kiên nhẫn, gần gũi và tận tâm của người đứng lớp. Dù là giáo viên nam, thầy Tình vẫn đảm đương chu đáo những công việc tưởng chừng chỉ quen thuộc với các cô giáo.

Thầy giáo Hoàng Thanh Tình chia sẻ: “30 năm gắn bó với nghề, tôi nhận được rất nhiều điều, đó là sự tin tưởng của phụ huynh, là tình cảm của các em thơ. Tôi luôn yêu thương các em nhỏ như con, cháu trong nhà. Một tuần nghỉ hai ngày, tôi rất nhớ các bạn nhỏ trong lớp. Kỷ niệm khiến tôi xúc động nhất là vào mỗi dịp 20/11, phụ huynh thường mang đến tặng thầy những món quà giản dị như ống cơm lam, đĩa xôi, chiếc bánh chưng, quả bưởi, cây mía, nải chuối hay chục trứng gà. Những tình cảm chân thành ấy là điều tôi luôn trân trọng”.

Vượt qua định kiến, trọn vẹn với nghề

Tại Trường Mầm non Thanh Quân, hiện có 5 giáo viên nam trực tiếp tham gia công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, gồm các thầy Hoàng Thanh Tình, Vi Văn Dương, Vi Văn Tiến, Lương Văn Cường và Lang Văn Hay. Người có thâm niên lâu nhất đã gắn bó với nghề 30 năm, người ít nhất cũng có hơn 20 năm công tác. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung tình yêu nghề, sự tận tụy và lòng yêu thương dành cho trẻ nhỏ.

Thầy Hoàng Thanh Tình dạy các em múa hát.

Không chỉ đảm nhiệm các giờ học, các thầy còn tích cực tham gia hoạt động văn nghệ, vui chơi, ngoại khóa; cùng đồng nghiệp chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Đằng sau những giờ học rộn rã tiếng cười là sự kiên trì, nỗ lực của những người thầy đã vượt qua những bỡ ngỡ, định kiến ban đầu để gắn bó với công việc vốn được nhiều người mặc định là dành cho phụ nữ.

Cô giáo Đinh Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Quân cho biết: “Các thầy đều yêu nghề, mến trẻ, luôn nhiệt tình và hết lòng chăm lo cho các em thơ. Dù là giáo viên nam nhưng các thầy đảm nhiệm tốt mọi công việc, không thua kém các cô, từ giảng dạy đến chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ”.

Trong số những giáo viên nam ấy, thầy Vi Văn Dương, năm nay bước sang tuổi 59, đã có hơn 30 năm gắn bó với công việc nuôi dạy trẻ tại Trường Mầm non Thanh Quân. Hiện thầy phụ trách lớp 3 tuổi. Hằng ngày, thầy Dương đều rời nhà từ 6 giờ sáng để đến trường chuẩn bị đón trẻ. Công việc của thầy bắt đầu từ những giờ lên lớp, tổ chức các hoạt động vui chơi đến việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Đến khi phụ huynh đón hết trẻ, thầy mới thu xếp công việc và trở về nhà vào khoảng gần 5 giờ chiều. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, thầy vẫn bền bỉ chăm sóc, dạy dỗ trẻ thơ bằng tất cả sự tận tụy và yêu thương.

Thầy giáo Vi Văn Dương chia sẻ: “Những ngày đầu vào nghề, tôi từng nhận được không ít ánh nhìn ngạc nhiên, hoài nghi từ những người xung quanh. Nhưng tôi nghĩ, nghề nào cũng đáng quý, quan trọng là mình làm việc bằng tình yêu và trách nhiệm. Gắn bó với trẻ em vùng cao, tôi luôn mong muốn các em được chăm sóc, dạy dỗ tốt hơn, không bị thiệt thòi so với trẻ em ở vùng xuôi. Suốt 3 thập kỷ qua, tôi luôn dành cho các em tình yêu thương và sự quan tâm chân thành. Khi mình chăm sóc các em bằng cả tấm lòng, các em cũng trở nên gần gũi, quấn quýt, coi mình như người thân trong gia đình. Đó chính là niềm vui và cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề”.

Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng khẳng định: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Bằng những việc làm bình dị mỗi ngày, những thầy giáo mầm non ở Thanh Quân đã mang đến cho trẻ không chỉ những bài học đầu đời mà còn cả tình yêu thương và sự chở che. Vượt qua những định kiến về nghề nghiệp, các thầy vẫn bền bỉ, tận tụy bên những mầm non nơi vùng cao, góp phần vun đắp những nền tảng đầu tiên để các em tự tin bước vào hành trình khôn lớn và trưởng thành.