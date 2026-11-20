Vượt khó sáng tạo

Vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc hồi hộp khi tham gia các phần thi tại hội thi, cô giáo Đinh Thị Hồng Nhiên, giáo viên tiếng Anh (Trường THCS và THPT Hóa Tiến, xã Tân Thành) chia sẻ: “Là giáo viên dạy tiếng Anh ở một xã vùng cao, nơi điều kiện cơ sở vật chất cũng như trình độ ngoại ngữ của học sinh còn nhiều hạn chế, tôi không khỏi có chút lo lắng khi tham gia hội thi, đặc biệt đối với phần thi thực hành tiết dạy. Nhưng với sự hỗ trợ, động viên tích cực của Ban Giám hiệu, Ban Tổ chức, thầy cô đồng nghiệp và sự phối hợp của các em học sinh, các phần thi đã được tôi hoàn thành tốt”.

Với học sinh vùng cao, nhất là các em dân tộc thiểu số, việc học tiếng Anh không hề đơn giản. Do đó, “bí quyết” của cô giáo Hồng Nhiên chính là trước hết phải tạo cho các em sự hứng thú, tạo động lực để tìm hiểu và yêu thích bộ môn tiếng Anh. Cô chủ động, linh hoạt lựa chọn các hoạt động phù hợp với năng lực của các em, thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa để học sinh nhiệt tình tham gia tương tác, vơi bớt sự e dè, ngại ngần khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới. Để làm được điều này, ngoài kiến thức, kỹ năng, cần có sự kiên trì, đam mê và không ngại khó, ngại khổ.

Một tiết học hấp dẫn, bổ ích của giáo viên và học sinh Trường THPT Minh Hóa - Ảnh: D.H

Từ thực tiễn đó, cô giáo Đinh Thị Hồng Nhiên đã đưa đến hội thi biện pháp: “Lồng ghép tiếng Anh vào hoạt động dạy học các môn học nhằm tạo môi trường học tiếng Anh cho học sinh Trường THCS và THPT Hóa Tiến”, tạo thêm những cơ hội thường xuyên, vừa sức và có ý nghĩa để học sinh được tiếp xúc, nhận diện, hiểu và từng bước sử dụng tiếng Anh ngay trong quá trình học tập. Thông qua sự phối hợp giữa giáo viên tiếng Anh và giáo viên các môn học, tiếng Anh từng bước được mở rộng ra ngoài phạm vi của môn tiếng Anh và xuất hiện phù hợp trong nhiều hoạt động học tập. Nhờ vậy, góp phần hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể hóa định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Còn với cô giáo Nguyễn Thị Lê Mộng Linh, Trường THPT Đakrông, hành trình dạy Tin học cho trẻ vùng cao cũng khó khăn và gập ghềnh không kém. Đến với hội thi năm nay, cô giáo Mộng Linh được “tiếp lửa”, thêm động lực cho hành trình đổi mới giáo dục mà mình đang theo đuổi; đồng thời, được học hỏi, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm chuyên môn từ đồng nghiệp và các thầy cô đi trước. Biện pháp “Ứng dụng trò chơi hóa (Gamification) kết hợp nền tảng Web App trong dạy học Chủ đề F-Tin học 12 nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh” của cô giáo Mộng Linh đã xuất sắc đoạt điểm cao trong phần thi biện pháp giảng dạy khối Tin học.

Cô giáo Mộng Linh tâm sự: “Gần 20 năm đứng lớp, điều khiến tôi trăn trở không chỉ là làm sao để học sinh nhớ một thẻ HTML hay thuộc tính CSS. Sâu xa hơn, tôi luôn tự hỏi: Sau mỗi tiết học, các em có thêm tự tin, động lực và giá trị tốt đẹp nào mang theo hay không? Yêu cầu giáo dục hiện nay đòi hỏi sự chủ động, hướng tới việc hình thành kiến thức, phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Thực tế tại Trường THPT Đakrông, có sự giao thoa văn hóa, học sinh còn e dè, ngại tương tác. Chủ đề F lại nhiều thuật ngữ khô khan khiến các em rất dễ nản lòng khi code lỗi. Đặc biệt, với tâm lý năm cuối cấp, học sinh thường lơ là bộ môn vì chưa thấy được giá trị thực tiễn: Học lập trình để làm gì?”.

Cô giáo Nguyễn Thị Lê Mộng Linh, Trường THPT Đakrông và học trò sau khi hoàn thành phần thi thực hành giảng dạy tại hội thi - Ảnh: NVCC

Biện pháp đã góp phần đổi mới cách dạy và học với ba trụ cột: Kiến tạo cảm xúc-Tối ưu học thuật-Lan tỏa thực tiễn. Ba trụ cột này tương ứng với ba không gian học tập: Trải nghiệm trong lớp, tự học qua Web App và vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tế. Mục tiêu của biện pháp chính là giúp các em không còn sự rụt rè, mà hứng thú, nhập cuộc ngay từ ban đầu. Quá trình triển khai biện pháp còn lồng ghép các bài học tích cực, giáo dục những giá trị nhân văn tốt đẹp cho học sinh.

“Công nghệ, dẫu có hiện đại và quyền năng đến đâu, thì sự thấu cảm và trái tim của người thầy mới chính là “điểm chạm” sâu sắc nhất giúp bồi đắp nhân cách và đánh thức nội lực của thế hệ tương lai”, cô giáo Mộng Linh chia sẻ.

Mỗi thầy cô giáo đã mang đến hội thi những tri thức, kinh nghiệm và niềm đam mê, nhiệt huyết với công việc giảng dạy, tình yêu với học sinh. Hội thi cũng chính là cơ hội để ngành GD-ĐT tỉnh nhà nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; đồng thời, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

Kỳ vọng “những mùa vàng rực rỡ”

Hội thi năm nay mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh mới mở rộng sau hợp nhất, thu hút sự tham gia sôi nổi của 246 thầy cô giáo đến từ 56 đơn vị trường học và trung tâm ở 15 môn thi. Quy mô tham dự thể hiện sức lan tỏa đồng đều và toàn diện ở mọi loại hình giáo dục trên toàn tỉnh. Không chỉ đa dạng về đơn vị và bộ môn, hội thi còn là sự gặp gỡ của nhiều thế hệ nhà giáo.

Bên cạnh những nhà giáo giàu kinh nghiệm với 25-26 năm gắn bó cùng nghề, hội thi còn có sự góp mặt của những giáo viên dưới 30 tuổi-thế hệ nhà giáo khẳng định năng lực ngay từ những năm đầu đứng lớp. Sự tự tin, năng động và tinh thần dám đổi mới của thế hệ nhà giáo trẻ đã góp thêm sức sống cho hội thi, tạo nên sự tiếp nối đầy triển vọng giữa các thế hệ.

Điểm nhấn đột phá trong công tác tổ chức năm nay chính là đổi mới quy trình tổ chức theo hướng số hóa, phân vùng và tối ưu hóa công tác quản lý trong điều kiện địa bàn rộng sau sáp nhập tỉnh. Ngay từ khâu chuẩn bị, Sở GD-ĐT đã quán triệt các văn bản chỉ đạo một cách sâu rộng, tạo sự thống nhất cao và đồng thuận lớn từ các cơ sở giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu giáo viên, bốc thăm tiết dạy và điều phối thông tin trực tiếp qua thư điện tử đã rút ngắn thời gian, nâng cao tính minh bạch, chính xác và giảm áp lực đi lại cho giáo viên. Đồng thời, phương án phân vùng tổ chức thi thực hành hợp lý cũng mang lại hiệu quả tích cực.

Kết thúc hội thi, 210 giáo viên được trao quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi THPT, GDTX cấp tỉnh" năm học 2026-2027; Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen cho 46 giáo viên có thành tích xuất sắc tại hội thi.

Một điểm sáng nữa trong công tác tổ chức hội thi năm nay là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Sở GD-ĐT với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 996. Nhờ đó, toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường và bãi tập được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi nội dung thi. Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức tổ chức, mà còn thể hiện tinh thần chủ động thích ứng, tư duy đổi mới và quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của ngành GD-ĐT trong bối cảnh địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi.

Phát biểu tại lễ tổng kết hội thi, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Hương nhận định: Hội thi đã phát huy trí tuệ, năng lực sư phạm và tinh thần sáng tạo của đội ngũ nhà giáo. Nhiều giáo viên đã xuất phát từ thực tiễn lớp học để đề xuất giải pháp khả thi; mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mô phỏng 3D, học liệu số và giáo dục STEM, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đặc biệt, những tiết dạy hỗ trợ học sinh khuyết tật học hòa nhập đã tỏa sáng tinh thần nhân văn của người thầy. Hội thi đã khép lại, nhưng những giá trị chuyên môn phải tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Mục tiêu cốt lõi không dừng lại ở việc trao danh hiệu, mà phải biến những kinh nghiệm, phương pháp hiệu quả thành chất lượng thực chất trong từng nhà trường, từng tổ chuyên môn và sự tiến bộ của mỗi học sinh.