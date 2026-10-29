Khi tài sản trí tuệ trở thành mỏ vàng của doanh nghiệp Tây Ninh

Điều này yêu cầu tỉnh Tây Ninh phải chuyển từ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sang quản trị, khai thác và thương mại hóa hiệu quả, đưa tài sản trí tuệ thành động lực phát triển doanh nghiệp.

Các giải pháp công nghệ hỗ trợ kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa quy trình vận hành. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đóng gói sản phẩm bằng công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Các doanh nghiệp tìm hiểu ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động quản lý, giám sát và điều hành sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Pallet bã mía do AgriS giới thiệu, được sản xuất từ bã mía kết hợp nguyên liệu gỗ tái chế, góp phần tạo giải pháp logistics xanh, nâng cao hiệu quả vận chuyển và thân thiện với môi trường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Các ứng dụng công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gắn với sở hữu trí tuệ trong vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng đại diện miền Nam, Cục Sở hữu trí tuệ, đặt ra những vấn đề về vai trò của tài sản trí tuệ trong phát triển doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh được chú trọng xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ góp phần gia tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Bánh tráng Tân Nhiên ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Tây Ninh được chú trọng cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện mẫu mã và gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN