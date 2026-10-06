Khi tài nguyên văn hóa lên không gian số

Hà Nội trên hành trình trở thành điểm hẹn văn hóa thế giới. Ảnh: Phạm Sỹ

Theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bộ VHTTDL được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng; đồng thời tăng cường kết nối hoạt động văn hóa, trải nghiệm với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi cả nước. Theo Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bản đồ số văn hóa Việt Nam hướng tới trở thành không gian số thống nhất để các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm, di sản, điểm đến và các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Vừa qua, Trung tâm đã tổ chức tập huấn sử dụng nền tảng, trong đó hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo lập, cập nhật, xác thực và khai thác dữ liệu trên hệ thống. Đây là khâu đáng chú ý, bởi với một bản đồ số, giao diện chỉ là phần người dùng nhìn thấy; chất lượng dữ liệu phía sau mới quyết định mức độ hữu ích và độ tin cậy của nền tảng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam sẽ là không gian số thống nhất để mỗi đơn vị, địa phương giới thiệu các sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm, di sản, điểm đến và hoạt động văn hóa cộng đồng tới người dân, du khách. Theo bà Lan, đây cũng là hạ tầng dữ liệu được cập nhật liên tục, tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch kết nối, phát triển các sản phẩm, tour tuyến mới trên nền tảng số.

Được xây dựng theo hướng trực quan, Bản đồ số văn hóa Việt Nam cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo sự kiện, địa điểm, chủ đề và hoạt động, qua đó thuận tiện hơn trong việc lựa chọn những trải nghiệm văn hóa phù hợp. Với các địa phương, nền tảng mở thêm một kênh chính thống để giới thiệu tài nguyên văn hóa trên môi trường số.

Tuy nhiên, để bản đồ thực sự phát huy giá trị, việc xây dựng dữ liệu cần được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Thông tin về di sản, điểm đến, sự kiện hay hoạt động cộng đồng phải được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời. Khi dữ liệu được làm giàu liên tục, nền tảng không chỉ giúp người dân và du khách khám phá tài nguyên văn hóa mà còn có thể trở thành cơ sở để các ngành, doanh nghiệp khai thác, kết nối và phát triển những sản phẩm mới.

Đây cũng là bước đi trong lộ trình xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa rộng hơn. Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số, giai đoạn 2026-2027, trong đó đặt mục tiêu vận hành Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia từ năm 2027.