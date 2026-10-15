Khi tài năng được tin tưởng và khát vọng được chắp cánh

Trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh niềm tự hào sâu sắc nhất của Bách khoa là những con người biết nhận việc khó, đủ sức giải quyết việc khó và sẵn sàng cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thông điệp ấy không chỉ khẳng định truyền thống của một trường đại học kỹ thuật hàng đầu, mà còn đặt ra yêu cầu đối với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: giá trị của nhân tài không chỉ nằm ở tri thức sở hữu, mà còn ở khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn và tinh thần phụng sự đất nước.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh công nghệ và những biến động sâu sắc của thế giới, nguồn lực quyết định sức cạnh tranh của mỗi quốc gia ngày càng phụ thuộc vào chất lượng con người. Nhưng nhân tài không tự nhiên phát huy hết năng lực nếu thiếu môi trường phù hợp. Tri thức cần không gian sáng tạo; khát vọng cần cơ hội thực hiện; sự cống hiến cần được ghi nhận bằng niềm tin và những điều kiện làm việc xứng đáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống, thực hiện nghi thức khánh thành không gian đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thăm không gian đổi mới sáng tạo liên ngành. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bởi vậy, yêu cầu người tài phải được tin tưởng, chủ động về chuyên môn và có điều kiện làm việc lâu dài mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một cơ sở đào tạo. Đó còn là gợi mở về tư duy quản trị và sử dụng nhân lực: từ quản lý con người bằng những ràng buộc hành chính sang khuyến khích sáng tạo, đề cao trách nhiệm và đánh giá bằng kết quả thực chất.

Tin tưởng không có nghĩa là buông lỏng trách nhiệm. Trao quyền phải đi đôi với yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và đạo đức nghề nghiệp. Chính vì thế, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giữ gìn đạo đức khoa học, sự trung thực trong học thuật và tinh thần trách nhiệm càng có ý nghĩa. Tài năng chỉ thực sự có giá trị bền vững khi được dẫn dắt bởi nhân cách và ý thức phụng sự cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách Khoa Hà Nội . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đáng chú ý, định hướng xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia cho thấy một yêu cầu rõ ràng: đào tạo và nghiên cứu phải gắn với những bài toán phát triển của đất nước. Thành tựu khoa học không chỉ được đo bằng công trình hay danh tiếng học thuật, mà còn bằng khả năng tạo ra công nghệ, sản phẩm và những giá trị thiết thực cho xã hội.

Từ câu chuyện của Đại học Bách khoa Hà Nội, có thể nhìn rộng hơn đến trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và cơ quan sử dụng nhân lực. Muốn thu hút người giỏi phải có cơ chế phù hợp; muốn giữ chân nhân tài phải có môi trường làm việc tốt; muốn khơi dậy khát vọng cống hiến phải biết tin tưởng, giao nhiệm vụ và tạo cơ hội để họ trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sau cùng, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được tạo nên bởi số lượng người tài, mà còn bởi khả năng tập hợp, nuôi dưỡng và phát huy tài năng ấy vì mục tiêu chung.

Khi người tài được tin tưởng, trí tuệ được giải phóng và khát vọng cống hiến được chắp cánh, những việc khó sẽ có thêm lời giải, những mục tiêu lớn sẽ có thêm động lực để trở thành hiện thực. Đó cũng là con đường để tri thức thực sự trở thành sức mạnh phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tác giả: Hiền Lương

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Báo: Thể thao và Văn hóa