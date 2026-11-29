Robot hình người trình diễn khả năng nhặt và phân loại trong Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2026 và Cuộc họp Cấp cao về Quản trị Trí tuệ Nhân tạo Toàn cầu tại Thượng Hải ngày 19/7/2026. Ảnh: THX

Tác nhân AI trong toàn bộ nền kinh tế thực

Theo Tân Hoa Xã, tại nhà máy sản xuất của tập đoàn công nghệ ZTE ở Nam Kinh, miền Đông Trung Quốc, hoạt động trong kho hàng diễn ra liên tục. Trên hơn 100.000 vị trí lưu trữ được bố trí thành nhiều tầng, các xe vận chuyển bốn chiều di chuyển giữa những dãy kệ, trong khi hệ thống thang máy và cần cẩu đảm nhiệm việc đưa hàng hóa, vật liệu lên xuống.

Đằng sau hoạt động nhịp nhàng này là lực lượng lao động số gồm hơn 80 tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông Zhou Jianfeng, Phó Chủ tịch ZTE, việc xác định thùng hàng nào cần được chuyển đến vị trí nào trên dây chuyền sản xuất và vào thời điểm nào được thực hiện thông qua sự phối hợp của nhiều tác nhân AI.

Ngay cả khi nhà máy ngừng hoạt động vào ban đêm, một tác nhân AI chuyên tối ưu hóa kho hàng vẫn tiếp tục làm việc. Dựa trên kế hoạch sản xuất của ngày hôm sau, hệ thống xác định những vật liệu có nhu cầu sử dụng cao và chủ động sắp xếp đưa chúng đến gần dây chuyền sản xuất trước khi ca làm việc buổi sáng bắt đầu.

Theo ông Zhou Jianfeng, nhờ cách thức vận hành này, tổng quãng đường di chuyển hằng tháng để thu gom vật liệu đã giảm từ hơn 400.000 m xuống còn khoảng 160.000 m. Riêng trong hoạt động chuỗi cung ứng của nhà máy, mức tiêu thụ token hằng ngày đã vượt 9 tỷ.

Trường hợp của ZTE phản ánh xu hướng đưa AI agent, các tác nhân AI có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ, lập kế hoạch và phối hợp thực hiện công việc, vào hoạt động của doanh nghiệp Trung Quốc. Thay vì chỉ hỗ trợ con người xử lý từng yêu cầu riêng lẻ, các hệ thống này đang từng bước đảm nhiệm những quy trình có nhiều công đoạn, từ điều phối vật liệu đến quản lý hoạt động sản xuất.

Xu hướng này không chỉ diễn ra trong các nhà máy quy mô lớn. Tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, doanh nhân 29 tuổi Trương Thiên Triều đã xây dựng một nhóm khoảng 80 tác nhân AI để vận hành dự án thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyên kinh doanh mũ lưỡi trai thiết kế theo yêu cầu.

Theo anh Trương, các tác nhân AI hỗ trợ từ khâu thiết kế, phân tích thị trường đến tìm kiếm và kết nối khách hàng tiềm năng. Dù mới tham gia lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, anh đã sử dụng các công cụ AI để xây dựng quy trình từ lựa chọn sản phẩm, thiết kế đến giao hàng quốc tế chỉ trong khoảng hai tháng.

Cửa hàng trực tuyến bắt đầu nhận đơn hàng từ các thị trường như châu Âu và Mỹ chưa đầy hai tháng sau khi ra mắt. Hiện anh có thể tạo ra hơn 2.000 mẫu mũ mới mỗi tháng.

Theo ông Trần Tập, nhà nghiên cứu tại Học viện Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô Trung Quốc thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, việc giao cho AI đảm nhiệm những công việc lặp lại, có quy trình và quy tắc rõ ràng như chăm sóc khách hàng hay tiếp thị có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả. Đáng chú ý, khi khả năng của các tác nhân AI được mở rộng, công nghệ này không chỉ tự động hóa những công việc thường nhật mà còn tham gia vào các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng phân tích và hỗ trợ ra quyết định phức tạp hơn.

Cơ hội đi cùng thách thức

Sự xuất hiện của dự án mã nguồn mở OpenClaw hồi đầu năm nay đã góp phần đưa các trợ lý AI đến gần hơn với công chúng Trung Quốc. Sau đó, nhiều tập đoàn công nghệ lớn của nước này lần lượt giới thiệu các sản phẩm phục vụ môi trường làm việc như Doubao Work, QwenWork và Kimi Work. Các doanh nghiệp cũng ngày càng mở rộng ứng dụng những công cụ này trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Zhong Xinlong, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, sự phát triển của các mô hình nền tảng do những doanh nghiệp như DeepSeek, Zhipu và MiniMax phát triển, cùng những cải tiến về khả năng hiểu nhiệm vụ, lập kế hoạch, sử dụng công cụ và phối hợp giữa nhiều tác nhân, đã thúc đẩy quá trình ứng dụng AI.

Tuy nhiên, tốc độ triển khai công nghệ không đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế tương ứng. Báo cáo Công nghệ toàn cầu năm 2026 của KPMG cho thấy 88% tổ chức được khảo sát đang tích hợp tác nhân AI vào hệ thống, nhưng chỉ 24% cho biết đã đạt được lợi tức đầu tư trên nhiều trường hợp ứng dụng AI.

Một trong những nguyên nhân là độ tin cậy của tác nhân AI chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với các nhiệm vụ kéo dài và có nhiều bước xử lý. Điều này hạn chế khả năng đưa công nghệ vào những hoạt động cốt lõi, nơi sai sót có thể gây ra tổn thất đáng kể. Bên cạnh đó, nguy cơ rò rỉ dữ liệu, thực hiện hành động trái phép hoặc mất kiểm soát hành vi của các tác nhân AI cũng là những rào cản đối với việc triển khai trên diện rộng.

Tác động đến thị trường lao động là một vấn đề khác được đặt ra. Khi AI có thể đảm nhiệm ngày càng nhiều công việc, nhu cầu đối với một số vị trí mang tính thường nhật có thể giảm, trong khi doanh nghiệp lại cần thêm lao động có khả năng kết hợp kiến thức chuyên môn với kỹ năng công nghệ.

Theo ông Lyu Weifeng, Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Phần mềm Trung Quốc, quá trình chuyển đổi này có thể tạo ra sự mất cân đối trên thị trường lao động: một số công việc thường nhật chịu sức ép, trong khi nhu cầu về nhân lực có kỹ năng liên ngành vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.

Trước những thay đổi đó, Trung Quốc đang tìm cách kết hợp mở rộng ứng dụng AI với các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực đến việc làm. Trong khuôn khổ sáng kiến “AI cộng”, nước này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ ứng dụng các công nghệ như tác nhân AI và thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới lên hơn 90% vào năm 2030. Các hướng dẫn được ban hành gần đây cũng nhấn mạnh việc sử dụng AI để tạo thêm cơ hội việc làm, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mất việc làm.

Những chuyển động tại Trung Quốc cho thấy tác nhân AI đang mở ra giai đoạn mới của quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Công nghệ không chỉ hỗ trợ xử lý thông tin mà còn có thể tham gia điều phối quy trình sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ ra quyết định. Đây là xu hướng Việt Nam cần quan tâm trong quá trình thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bài học cho Việt Nam

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển đồng bộ thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược. Từ định hướng này, kinh nghiệm của Trung Quốc gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam.

Trước hết, cần chuyển từ ứng dụng AI mang tính thử nghiệm sang giải quyết những bài toán cụ thể của doanh nghiệp. Các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, logistics, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ có nhiều quy trình lặp lại, khối lượng dữ liệu lớn, phù hợp để nghiên cứu triển khai tác nhân AI.

Thứ hai, cần chú trọng xây dựng hạ tầng số và dữ liệu đồng bộ. Trường hợp nhà máy ZTE cho thấy hiệu quả của AI agent không chỉ phụ thuộc vào năng lực của mô hình AI mà còn nằm ở khả năng kết nối với hệ thống quản lý kho, kế hoạch sản xuất và dây chuyền vận hành. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường khả năng kết nối giữa các hệ thống, đồng thời bảo đảm an ninh mạng và kiểm soát quyền truy cập.

Thứ ba, cần đánh giá hiệu quả đầu tư một cách thực chất, tránh chạy theo xu hướng công nghệ. Tỷ lệ doanh nghiệp triển khai AI cao nhưng số đơn vị đạt lợi tức đầu tư còn hạn chế trong khảo sát của KPMG cho thấy việc ứng dụng công nghệ cần gắn với mục tiêu và nhu cầu cụ thể.

Cuối cùng, phát triển AI phải đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đào tạo chuyên gia công nghệ, cần trang bị kỹ năng số và khả năng sử dụng AI cho người lao động ở nhiều ngành nghề; chú trọng đào tạo lại, nâng cao kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với định hướng phát triển nhân lực chất lượng cao được đặt ra trong Nghị quyết 57-NQ/TW.