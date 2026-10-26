Khi sức trẻ đánh thức niềm tự hào xứ Nghệ

Sau 5 trận, SLNA có 11 điểm với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn lần lượt vượt qua Bắc Ninh, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời chia điểm với Công an TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai giúp đội bóng xứ Nghệ tạm vượt Công an Hà Nội và Ninh Bình để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

SLNA đang là hiện tượng của V.League 2026/27

Sau 6 năm, đội chủ sân Vinh mới lại tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh V.League. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không chỉ là thứ hạng, mà còn là cách một đội bóng trẻ trải qua nhiều biến động về nhân sự, đã biến mình từ ứng viên đua trụ hạng thành hiện tượng đáng chú ý nhất đầu mùa.

Trước ngày V.League 2026/27 khởi tranh, sự chú ý chủ yếu dành cho những câu lạc bộ có lực lượng mạnh và tiềm lực tài chính lớn như Công an Hà Nội, Thể Công - Viettel, Hà Nội, Ninh Bình hay Thép Xanh Nam Định. SLNA gần như đứng ngoài những cuộc dự đoán về chức vô địch.

Đội bóng chia tay nhiều vị trí từng thường xuyên đá chính, tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng trẻ và bước vào mùa giải trong nỗi lo khi V.League có hai suất xuống hạng. Nhưng sau 5 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ chưa một lần thất bại. Quan trọng hơn, chuỗi trận bất bại ấy không được xây dựng bằng may mắn.

Chiến thắng 4-1 trước Hà Nội tại Hàng Đẫy cho thấy khả năng tấn công và chuyển trạng thái. Trận hòa Công an TP.HCM phản ánh sức chịu đựng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Còn ba điểm tại Pleiku là minh chứng cho sự tỉnh táo, tính tổ chức và khả năng tận dụng thời cơ.

Ở trận đấu gần nhất, SLNA sớm gặp bất lợi khi tiền đạo Bruno Albuquerque chấn thương ngay phút thứ tư. Bàn thắng của Luiz Guilherme sau đó không được công nhận vì lỗi trước đó trong tình huống tấn công.

Tuy nhiên, đội khách vẫn duy trì được cấu trúc, trước khi Jairo Filho đánh đầu mở tỷ số ở phút 57 và Trần Đức Vinh ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90. Đó là cách một đội bóng có tổ chức giải quyết khó khăn. Không hoảng loạn khi mất người, không mất kiên nhẫn khi bàn thắng bị từ chối và không lùi sâu thụ động sau khi vượt lên.

Sự thay đổi rõ nhất của SLNA nằm ở tính tổ chức. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng luôn cố gắng giữ cự ly hợp lý và duy trì sự cân bằng giữa các tuyến.

Khi không có bóng, cầu thủ xứ Nghệ sẵn sàng lùi về hỗ trợ, thu hẹp không gian và tranh chấp quyết liệt. Khi giành lại bóng, đội chuyển trạng thái nhanh, tìm cách đưa bóng lên phía trước thay vì mất quá nhiều thời gian tổ chức lại.

Ở trung tuyến, Onoja Joseph đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn, tạo điều kiện để Hồ Khắc Ngọc và Trần Đức Vinh tham gia luân chuyển, phát triển bóng. HLV Văn Sỹ Sơn xác định đây là những nhân tố quan trọng giúp đội chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Cách sử dụng Trần Đức Vinh cũng cho thấy sự linh hoạt của Ban huấn luyện. Cầu thủ Việt kiều Pháp được đăng ký ở vị trí tiền vệ nhưng có thể đá hộ công, tiền vệ lệch hoặc bó vào khu vực trung lộ. Không cần cầm bóng quá nhiều, Đức Vinh vẫn tạo khác biệt nhờ khả năng quan sát và những pha xử lý nhanh.

Bên cạnh Đức Vinh, Nguyễn Quang Vinh cùng nhiều cầu thủ trẻ khác đang được trao cơ hội. Nhưng đây không phải kiểu trẻ hóa mang tính khẩu hiệu. Mỗi cầu thủ muốn giữ vị trí phải thể hiện năng lực thực tế trên sân.

HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng ông chỉ đóng vai trò định hướng, còn tinh thần chiến đấu và khát vọng phải đến từ chính các cầu thủ. Nhà cầm quân này cũng yêu cầu những gương mặt trẻ như Trần Đức Vinh, Nguyễn Quang Vinh không ngừng học hỏi và tự khẳng định mình.

Thông điệp ấy đang được phản ánh qua cách SLNA thi đấu. Đội bóng trẻ nhưng không non nớt, ít ngôi sao nhưng không thiếu cá tính. Mỗi vị trí đều hiểu rõ nhiệm vụ và sẵn sàng làm việc vì cấu trúc chung.

Trong nhiều năm, SLNA được nhắc đến như một trong những cái nôi đào tạo cầu thủ hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, bản sắc không thể chỉ tồn tại trong ký ức hay được duy trì bằng những lời nhắc về quá khứ. Bản sắc phải được thể hiện trên sân, qua cách cầu thủ tranh chấp, chia sẻ trách nhiệm và chiến đấu cho màu áo. Đội bóng xứ Nghệ hiện nay đang từng bước khôi phục những giá trị ấy.

V.League cần những đội bóng dám trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Bóng đá Việt Nam cần những câu lạc bộ có thể tạo ra sức cạnh tranh bằng tổ chức, đào tạo và bản sắc, thay vì chỉ dựa vào năng lực mua sắm.

Sự trỗi dậy của đội bóng xứ Nghệ cũng làm giải đấu trở nên khó dự đoán hơn. Các đội giàu tiềm lực không còn mặc nhiên chiếm ưu thế, còn những tập thể bị đánh giá thấp vẫn có thể vươn lên nếu xây dựng được lối chơi hợp lý và tinh thần đủ mạnh.

SLNA chưa cần tuyên bố về chức vô địch. Những vòng đấu đầu tiên chưa phải cơ sở để khẳng định một cuộc đua đường dài. Nhưng 11 điểm cùng chuỗi bất bại đủ để đội bóng xứ Nghệ bước ra khỏi vai trò “hiện tượng vui” đầu mùa.

Ngôi đầu bảng có thể đổi chủ sau bất kỳ vòng đấu nào. Điều quan trọng hơn là SLNA đã tìm lại niềm tin, đánh thức sức trẻ và khiến những đối thủ mạnh nhất phải dành cho họ sự tôn trọng. Đó mới là thành công lớn nhất của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn ở thời điểm hiện tại.