Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

Tại Hội nghị TRB Audience ở New York (Mỹ), hơn 200 lãnh đạo trong lĩnh vực báo chí và truyền thông đã chia sẻ cách các tòa soạn đang đưa sự kiện vào trung tâm chiến lược thay vì xem đây là hoạt động phụ trợ cho nội dung.

Một sự kiện có thể tạo ra nhiều sản phẩm báo chí

Ông Kirk McDonald, Giám đốc điều hành Sundial Media & Technology Group, một tập đoàn truyền thông Mỹ sở hữu và vận hành nhiều thương hiệu về văn hóa, giải trí và phong cách sống, cho rằng cách nhìn về sự kiện đang thay đổi.

Theo ông, thay vì chỉ tổ chức sự kiện để hỗ trợ thương hiệu báo chí, các hoạt động trực tiếp có thể trở thành nơi tạo ra chính nội dung cho tòa soạn.

Một ví dụ là Essence Festival of Culture, lễ hội văn hóa thường niên tại Mỹ do Sundial tổ chức. Sự kiện kéo dài 3 ngày, kết hợp âm nhạc, các cuộc trò chuyện với nhân vật nổi tiếng, hoạt động dành cho cộng đồng và những chương trình của các thương hiệu.

Điều đáng nói là nội dung không dừng lại ở địa điểm tổ chức. Các cuộc phỏng vấn, thảo luận và hoạt động trên sân khấu được ghi hình để tiếp tục xuất hiện trên YouTube và mạng xã hội. Theo ông McDonald, nội dung liên quan đến một kỳ lễ hội đã tạo ra khoảng 68 tỷ lượt hiển thị và hơn 300 triệu lượt xem. Như vậy, một sự kiện có thể tạo ra nhiều lớp nội dung khác nhau.

Một cuộc trò chuyện trên sân khấu có thể trở thành video. Một cuộc phỏng vấn có thể được biên tập thành bài viết. Những khoảnh khắc tại sự kiện có thể tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Những người tham dự cũng trở thành một phần của câu chuyện.

Sundial còn xây dựng các studio dành cho những nhà sáng tạo nội dung tại thành phố New Orleans. Nội dung được tạo ra từ các hoạt động này được ông McDonald ước tính có giá trị khoảng 4,5-5 triệu USD, dù Sundial không sở hữu bản quyền đối với toàn bộ số nội dung đó.

Cách làm này giúp nội dung từ một sự kiện tiếp tục được sử dụng và lan tỏa ngay cả khi sự kiện đã kết thúc.

Ông Kirk McDonald, Giám đốc điều hành của Sundial Media & Technology Group, đã có cuộc trò chuyện với ông Brian Morrissey, người sáng lập của The Rebooting, tại Hội nghị TRB Audience ở thành phố New York. Ảnh: INMA

Không cần lúc nào cũng phải có hàng chục nghìn người

Sự kiện báo chí không nhất thiết phải là những lễ hội quy mô lớn. Nhiều tòa soạn đang tổ chức các cuộc gặp nhỏ, dành cho một nhóm độc giả cụ thể.

Adweek, một tạp chí chuyên về ngành quảng cáo và tiếp thị của Mỹ, tổ chức các phiên thảo luận trong khuôn khổ một không gian dành cho giới truyền thông và quảng cáo tại Cannes, Pháp.

Mỗi phiên thường có khoảng 6-9 lãnh đạo tham gia và kéo dài khoảng 45 phút. Sau cuộc gặp, nội dung được phát triển thành bài viết và video.

Mô hình này khá gần với cách một tòa soạn tổ chức tọa đàm chuyên đề. Điểm khác là cuộc thảo luận trực tiếp được thiết kế ngay từ đầu để tiếp tục trở thành nội dung báo chí sau sự kiện.

Một mô hình khác của Morning Brew, một công ty truyền thông Mỹ tập trung vào độc giả trẻ và nội dung kinh doanh, là những cuộc gặp chỉ dành cho khách mời.

Thay vì bán vé đại trà, đơn vị này mời khoảng 50 người có cùng mối quan tâm trong một lĩnh vực để trao đổi trực tiếp.

Các cuộc gặp nhỏ như vậy cho phép tòa soạn hiểu độc giả sâu hơn, đồng thời giúp những người tham dự kết nối với nhau.

Đối với báo chí chuyên ngành, đây có thể là một lợi thế đáng kể. Độc giả không chỉ muốn đọc thông tin về ngành của họ mà còn muốn gặp những người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực đó.

Khi độc giả trở thành thành viên của một cộng đồng

Một hướng khác là tổ chức sự kiện dành riêng cho những độc giả trung thành.

Một tạp chí chuyên về nhà cửa và thiết kế tại Mỹ đã tổ chức các chuyến tham quan những ngôi nhà đặc biệt dành cho khoảng 50 thành viên. Vé được bán hết chỉ trong một giờ và chương trình đã có lãi trước khi nhận tài trợ từ doanh nghiệp.

Một hội chợ dành cho người tiêu dùng cũng được tổ chức lại với nhiều nguồn thu cùng lúc, từ vé vào cửa, gian hàng của doanh nghiệp, tài trợ đến các sản phẩm mang thương hiệu của tòa soạn. Các thành viên còn được tham gia những phiên riêng trong khuôn khổ sự kiện.

Mô hình này cho thấy tòa soạn có thể xây dựng nhiều loại sự kiện cho những nhóm độc giả khác nhau.

Sự kiện lớn giúp mở rộng cộng đồng. Các cuộc gặp nhỏ tạo sự gắn kết. Những chương trình chỉ dành cho thành viên giúp tăng cảm giác độc giả đang thuộc về một cộng đồng riêng.

Ở một số lĩnh vực, sự kiện còn được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho sản phẩm báo chí. Một đơn vị truyền thông chuyên về thủ công mỹ nghệ tổ chức các cuộc thi và chương trình trực tiếp nhằm thu hút độc giả trở lại với ấn phẩm in và các gói đăng ký.

Báo chí không chỉ là thứ để đọc

Ông Rafat Ali, người sáng lập Skift, một công ty truyền thông chuyên về ngành du lịch và lữ hành, cho rằng sự kiện đang giúp thay đổi cách độc giả sử dụng một thương hiệu báo chí.

Skift tổ chức các hội nghị dành cho những người làm trong ngành du lịch tại nhiều quốc gia. Một trong những sự kiện lớn nhất của đơn vị này thu hút khoảng 1.500 người trong 3 ngày.

Mục tiêu không chỉ là để những người tham dự nghe diễn giả. Họ đến để gặp đối tác, trao đổi với chuyên gia, tìm hiểu thị trường và kết nối với những người cùng ngành.

Theo cách đó, tòa soạn không còn chỉ là nơi độc giả tìm đến để "đọc tin". Tòa soạn trở thành nơi độc giả tìm thông tin, tìm người và tìm cộng đồng.

Đây cũng là lý do một số cơ quan báo chí đang tổ chức những sự kiện rất khác nhau, từ hội nghị dành cho giới chuyên môn đến hội chợ, triển lãm, lớp học, cuộc thi, chương trình dành cho thành viên và các buổi gặp gỡ quy mô nhỏ.