Khỉ Sơn Trà gặp nạn, miệng còn quả chuối ăn dở

Khỉ gặp nạn khi nhảy xuống đường xin chuối từ người dân và du khách tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, ngày 23/10.

Sáng 23/10, khi di chuyển từ hướng khu nghỉ dưỡng xuống đường Hoàng Sa, Bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, tình nguyện viên Thanh Trúc nhìn thấy một đàn khỉ đang ăn chuối do người nào đó cho. Đi xuống một đoạn, cô phát hiện vết máu dài trên đường, một cá thể khỉ đực đã được ai đó đưa vào lề đường.

"Cú va chạm khiến miếng chuối con vật đang ngậm trong miệng rơi ra. Khi tôi tiếp cận, cơ thể con khỉ vẫn còn ấm, con vật thở thoi thóp, trong miệng còn miếng chuối ăn dở", Thanh Trúc nói với Tri Thức - Znews.

Theo nữ tình nguyện viên, một số người chứng kiến cho biết có người ném chuối ra đường để dụ khỉ xuống nhặt. Con khỉ bị xe tông vào bụng khi đang tìm thức ăn.

Hệ quả khi cho khỉ ăn

Thanh Trúc cho rằng cái chết của cá thể khỉ không phải trường hợp hy hữu, mà là hệ quả từ những tác động tiêu cực của con người đối với động vật hoang dã. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, tình trạng du khách lén cho khỉ ăn tại Bán đảo Sơn Trà vẫn tiếp diễn.

"Người cho ăn vẫn vui vẻ, vẫn nói rằng cho nó ăn một miếng thì có sao đâu. Nhưng giờ đây, sinh mạng này không thể sống lại được nữa. Khi chưa có chế tài cụ thể đối với hành vi này, những vụ tai nạn tương tự vẫn có nguy cơ xảy ra", cô nói.

Khỉ gặp nạn khi lao ra đường nhận thức ăn từ con người năm 2025.

Theo nữ tình nguyện viên, trong tự nhiên, khỉ thường sống trên các tầng cây cao và có bản năng né tránh con người. Tuy nhiên, du khách thường xuyên mang thức ăn đến Sơn Trà đã làm thay đổi tập tính sinh hoạt của chúng.

Đàn khỉ dần hình thành thói quen tìm đến nơi có người vì cho rằng ở đó có sẵn thức ăn. Khả năng tự tìm kiếm thức ăn trong môi trường tự nhiên bị ảnh hưởng, thay vào đó, chúng chủ động xuống đường, bám theo du khách để xin ăn hoặc nhặt thức ăn bị ném xuống.

Thực trạng này khiến khỉ dễ tiếp cận khu vực có phương tiện qua lại, làm tăng nguy cơ va chạm giao thông. Hành động cho ăn để chụp ảnh hoặc thu hút khỉ đến gần cũng có thể đẩy các cá thể vào tình huống nguy hiểm.

"Bảng cấm hay bảng ghi tác hại của việc cho khỉ ăn sẽ không chấm dứt được vấn nạn này. Đó là bước cần thiết nhưng chưa đủ để người dân và du khách tuân thủ", Trúc nói.

Khỉ ôm chai nhựa do du khách vứt lại trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Bên cạnh nguy cơ tai nạn khi xuống đường tìm thức ăn, khỉ tại Bán đảo Sơn Trà còn đối mặt với bẫy thú do con người đặt trong môi trường tự nhiên.

Ngày 20/10, Thanh Trúc nhận thông tin về một cá thể khỉ dính bẫy kẹp tại khu vực trước cổng khu nghỉ dưỡng. Vài ngày trước đó, du khách phát hiện con vật bị thương, ngay lập tức trình báo ban quản lý. Lực lượng chức năng đã tiếp cận nhưng chưa thể bắt được do con khỉ quá cảnh giác.

Sau đó, con vật có thể vì vết thương gây đau đớn và đói nên đã tiếp cận người dân để tìm thức ăn. Lực lượng chức năng phối hợp BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tiếp tục tiếp cận, bắt được con khỉ và đưa đi chăm sóc.

Khỉ dính bẫy, bàn tay đã bị hoại tử trên Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, ngày 20/10.

Ban Quản lý rừng đặc dụng Sơn Trà và lực lượng kiểm lâm hỗ trợ tháo bẫy kẹp, đưa con vật đến phòng khám thú y để điều trị vết thương.

"Tại Bán đảo Sơn Trà, các đợt ra quân tháo gỡ, tiêu hủy bẫy thú và xử lý những người săn bắt trái phép vẫn được tổ chức. Tuy nhiên, tình trạng đặt bẫy động vật hoang dã vẫn xảy ra, gây nguy hiểm cho các loài sinh sống trong khu vực", tình nguyện viên cho hay.

Cảnh báo không cho khỉ ăn tại Sơn Trà

Đầu tháng 10, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tiếp tục cảnh báo du khách không cho khỉ ăn khi tham quan khu vực.

Trước đó, Công an phường Sơn Trà phối hợp các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm tra tại khu vực Miếu Đôi, đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Sa, nơi tập trung đông người dân, du khách.

Qua kiểm tra, các đơn vị ghi nhận một số người dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường để tham quan hoặc cho khỉ ăn. Hành vi này có thể cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Rác thải từ hoạt động cho khỉ ăn của du khách gây ô nhiễm môi trường sống tại Bán đảo Sơn Trà.

BQL khuyến cáo thức ăn của con người có thể làm thay đổi tập tính kiếm ăn, sinh hoạt của khỉ, khiến chúng giảm khả năng tự tìm thức ăn trong môi trường tự nhiên. Một số loại thức ăn cũng có thể không phù hợp, ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật.

Khỉ thường xuyên tiếp cận con người để tìm thức ăn còn làm tăng nguy cơ xung đột, mất an toàn tại các khu vực có phương tiện giao thông và khu dân cư. Những thay đổi này có thể tác động đến đời sống của các đàn khỉ, sự cân bằng tự nhiên và hệ sinh thái tại Sơn Trà.

Cơ quan quản lý đề nghị người dân, du khách không cho khỉ và động vật hoang dã ăn dưới mọi hình thức, không tiếp cận, trêu chọc hoặc dụ chúng. Du khách cũng được khuyến cáo không xả rác, không để lại thức ăn trong môi trường tự nhiên và chỉ quan sát, chụp ảnh động vật từ khoảng cách an toàn.

Châu Sa