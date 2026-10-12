Khi số phận không dịu dàng, con người vẫn có thể sống thật đẹp

Trải qua 7 lần phẫu thuật vì căn bệnh u bạch mạch bẩm sinh, bị bạn bè xa lánh và gặp nhiều rào cản khi đi tìm việc, Nguyễn Quang Linh (chủ kênh TikTok Linh Đờ Lốp với hơn 100.000 người theo dõi) đã từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực tiếp thị liên kết. Từ những phiên livestream không ra đơn đến doanh số 200 - 300 triệu đồng/ tháng, chàng trai quê Hưng Yên không chỉ tìm được hướng đi nghề nghiệp mà còn mong muốn lan tỏa giá trị tích cực tới những người khuyết tật có hoàn cảnh tương tự.

Video Nguyễn Quang Linh chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về hành trình vượt qua nghịch cảnh.

5 giờ sáng, ánh đèn livestream trước bàn làm việc của Quang Linh mới bắt đầu dịu xuống. Phiên live kéo dài gần 11 tiếng đồng hồ kết thúc. Linh dọn lại bàn làm việc, nhấp ngụm nước ấm, rửa qua mặt cho tỉnh táo và nhớ lại chặng đường từ lúc chập chững vào nghề đến thời điểm hiện tại khi đã có những quả ngọt đầu tiên.

Tâm sự với chúng tôi hành trình từ một cậu bé “mặt quỷ” bị bạn bè xa lánh đến khi chạm tay vào những mốc doanh thu hàng trăm triệu đồng, chủ nhân giải thưởng “Tỏa sáng Nghị lực Việt 2026” cho biết: “Có những lúc tưởng chừng gục ngã trước số phận, song tôi nhận ra, cuộc sống hiện tại của mình đôi khi lại là giấc mơ của biết bao người khác…”

Sinh ra với căn bệnh u bạch mạch bẩm sinh - một biến chứng y khoa xuất hiện ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Khi Linh được 6 tháng tuổi, khối u bắt đầu phát triển nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng đầu và môi. Từ đó đến năm 24 tuổi, Linh phải trải qua 7 ca phẫu thuật lớn nhỏ để giành giật sự sống.

Trong suốt quá trình điều trị, mỗi lần bước vào phòng mổ là một lần gia đình phải ký vào biên bản cam kết rủi ro. Khối u bẩm sinh chèn ép đường thở, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng hô hấp, ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại, Linh vẫn phải duy trì lịch khám định kỳ hàng năm. Nếu khối u có chuyển biến xấu, phẫu thuật là giải pháp bắt buộc dù nguy cơ biến chứng hậu phẫu vẫn luôn thường trực.

Dù gia đình làm lao động tự do không dư dả, bố mẹ Linh cũng chưa từng phàn nàn hay bỏ cuộc. Không ít lần đối diện với những câu hỏi đầy ái ngại của người ngoài: “Anh chị đưa con đi chạy chữa mãi thế này không thấy chán à?”, bố anh chỉ kiên định đáp: “Giờ chán thì làm thế nào? Mình phải kiên trì thì con nó mới nhìn vào để phấn đấu”. Tâm sự với chúng tôi, Linh cho biết chính tình yêu và sự hy sinh to lớn của bố mẹ đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho anh. Ý thức được sự may mắn khi vượt qua nhiều lần phẫu thuật, Linh luôn tự dặn lòng phải nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và học cách trao đi giá trị cho cộng đồng.

Tốt nghiệp đại học nhưng gặp rào cản lớn khi xin việc vì ngoại hình quá khác biệt, Linh tìm đến Trung tâm đào tạo nghề nghiệp cho người khuyết tật. Dù khóa học ban đầu không hoàn toàn phù hợp, Linh vẫn kiên trì xin ở lại để tìm kiếm cơ hội. Tại đây, anh bắt đầu tiếp cận và quyết định theo đuổi công việc của một KOC (Key Opinion Consumer).

Thời gian đầu, công việc gặp nhiều bế tắc khi Linh không bán được đơn hàng, các nhãn hàng từ chối hợp tác. Khi bắt đầu có lượt tương tác, anh tiếp tục đối mặt với làn sóng định kiến và những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng người xem mua hàng chỉ vì "tình thương hại" hay tò mò trước ngoại hình dị biệt.

Lấy câu kim chỉ nam "Cuộc sống của mình cũng là mơ ước của người khác" làm động lực, Linh lựa chọn gạt bỏ những yếu tố tiêu cực để tập trung hoàn thiện kỹ năng. Để nâng cao uy tín bán hàng, Linh áp dụng nghiêm ngặt 3 tiêu chí chọn sản phẩm: chất lượng đảm bảo, chính sách ưu đãi tốt và tính phù hợp cao với người dùng. Toàn bộ doanh thu ban đầu được Linh dồn vào tái đầu tư máy ảnh, đèn chiếu và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.

Những phiên livestream kéo dài 8-9 tiếng liên tục dần khẳng định sự nghiêm túc và thái độ làm việc hăng say của Linh. Sự kiên trì này từng bước giúp Linh xóa bỏ định kiến, nhận được sự tin tưởng từ cả nhãn hàng lẫn người tiêu dùng.

Sự nỗ lực trên nền tảng số bắt đầu mang lại những con số biết nói. Doanh số bán hàng của Linh duy trì đà tăng trưởng ổn định, đỉnh điểm đạt mốc hơn 300 triệu đồng một tháng. Nguồn thu nhập này giúp chàng trai trẻ tự chủ tài chính, phụng dưỡng bố mẹ và hướng đến mục tiêu xây dựng hạnh phúc gia đình trong tương lai.

Xa hơn những chỉ số thương mại, quả ngọt lớn nhất đối với Linh là sự thay đổi trong góc nhìn của xã hội và người thân. Từ sự hoài nghi ban đầu, họ hàng và cộng đồng xung quanh dần chuyển sang sự công nhận. Giữ đúng tôn chỉ "Nhận được phải biết trao được", Linh trích một phần lợi nhuận kinh doanh để thực hiện các hoạt động xã hội, chia sẻ với những hoàn cảnh yếu thế hơn mình.

Những thành tích trong lĩnh vực bán hàng qua thương mại điện tử giúp Linh nhận được nhiều vinh danh tại các sự kiện kết nối cộng đồng. Dù vậy, chia sẻ với phóng viên, Linh cho biết bản thân hướng tới hình ảnh một "người khuyết tật vươn lên từ nghịch cảnh" hơn là danh xưng "KOC bán hàng cực đỉnh".

Sau tất cả, Linh nghẹn ngào cho biết giá trị lớn nhất anh từng tạo ra không chỉ dừng lại ở doanh số kiếm được sau mỗi phiên live kéo dài, hơn thế là khả năng truyền cảm hứng, giúp những người có hoàn cảnh tương tự có thêm dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn để tự quyết định cuộc đời mình.