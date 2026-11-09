Khi sinh viên là 'đại sứ' trong phòng, chống ma túy

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm phát huy vai trò "đại sứ" tuyên truyền, chủ động lan tỏa kiến thức phòng, chống ma túy đến các nhóm bạn.

Ngay trong “Tuần sinh hoạt công dân - người học”, đơn vị tổ chức 9 buổi chuyên đề về giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cho người học đầu khóa và đầu năm học, thu hút 6.143 sinh viên tham gia.

Tại các buổi sinh hoạt, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thái Nguyên) trực tiếp phân tích các thủ đoạn dụ dỗ. Các chuyên gia hướng dẫn sinh viên nhận diện chất gây nghiện mới và kỹ năng xử lý tình huống nguy cơ. Điểm tựa cho công tác quản lý là 100% sinh viên nhà trường đều đặt bút ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mục tiêu của nhà trường là giúp sinh viên đưa kiến thức vào thực tế cuộc sống. Việc trang bị kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, kiên quyết nói “không” và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ là yêu cầu bắt buộc. TS. Nguyễn Hữu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm khẳng định, giáo dục pháp luật giúp sinh viên hình thành ý thức tự giác chấp hành và nâng cao khả năng tự bảo vệ trước các cạm bẫy trong cuộc sống.

Đông đảo sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chú ý theo dõi và tương tác tại buổi tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy.

Nét đặc thù trong cách làm của Trường Đại học Sư phạm là xác định sinh viên không chỉ là đối tượng thụ hưởng sự bảo vệ. Các em chính là lực lượng nòng cốt có khả năng lan tỏa kiến thức đến cộng đồng. Với môi trường đào tạo những người thầy tương lai, vai trò “đại sứ” này càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nhà trường chỉ đạo cụ thể hóa các thông tin từ hội nghị pháp luật thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của từng lớp. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên chủ động xây dựng các chương trình hành động thiết thực. Các sản phẩm truyền thông, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu do chính sinh viên chủ trì thực hiện giúp thông điệp phòng, chống ma túy trở nên gần gũi, sinh động.

Mỗi cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội đóng vai trò là một cầu nối thông tin. Kiến thức phòng ngừa tiếp tục lan tỏa tới từng nhóm bạn, phòng ở ký túc xá, lớp học và các hoạt động ngoại khóa. Sinh viên có môi trường cởi mở để trao đổi những băn khoăn, hỗ trợ nhau nhận diện nguy cơ và cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Công tác phòng, chống ma túy trong môi trường đại học cần được xây dựng từ nhận thức đúng, ý thức tự giác và trách nhiệm xã hội của từng cá nhân. Khi mỗi sinh viên hiểu rõ tác hại của ma túy, biết tự bảo vệ mình và chủ động lan tỏa thông tin tích cực, các em chính là những “đại sứ” tạo nên tấm lá chắn vững chắc, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn tại Thái Nguyên.