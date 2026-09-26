Khi sinh viên chủ động tích lũy kinh nghiệm từ thực tế

Nguyễn Văn Tỉnh (áo trắng đứng phía trước) hướng dẫn sinh viên khởi động trước khi bắt đầu tiết học chính thức tại sân vận động của trường.

Bùi Anh Tú, sinh viên năm 2, Khoa Công nghệ Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên), là một trong những trường hợp như vậy.

Để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình trong quá trình học tập, đồng thời tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, Tú xin làm thêm tại một công ty truyền thông trên địa bàn phường Gia Sàng. Công việc giúp em có cơ hội trực tiếp tham gia các dự án truyền thông và trải nghiệm quy trình làm việc thực tế.

Tú chia sẻ: Khi trực tiếp tham gia các dự án truyền thông thực tế của công ty, em mới thấy khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành rất lớn. Công việc làm thêm áp lực hơn nhưng lại cho em cơ hội làm quen với quy trình vận hành thực tế, xử lý sự cố phát sinh và học hỏi kinh nghiệm từ các anh, chị đi trước. Đây là những kiến thức quý giá mà sách vở không thể truyền tải hết, giúp em định hình rõ ràng hơn về con đường nghề nghiệp của mình.

Không riêng Tú, câu chuyện của Nguyễn Văn Tỉnh cũng cho thấy những giá trị thiết thực mà sinh viên có thể nhận được khi chủ động bước ra khỏi giảng đường để cọ xát với thực tế. Theo học chuyên ngành Quản lý Thể dục thể thao, ngay từ năm thứ 2 đại học, Tỉnh đã chủ động nhận làm trọng tài cho các giải đấu do Nhà trường tổ chức, đồng thời tích cực phụ giúp các thầy cô đưa sinh viên tham gia các giải thi đấu trong và ngoài tỉnh. Những công việc tưởng như ngoài chương trình học lại giúp Tỉnh có thêm nhiều trải nghiệm chuyên môn.

Tỉnh bộc bạch: Việc điều hành một trận đấu hay hỗ trợ quản lý đoàn thi đấu đòi hỏi sự quan sát nhạy bén, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và bản lĩnh rất cao. Những ngày tháng vừa đi học, vừa đi làm thêm tuy vất vả nhưng đã cho em cơ hội mang lý thuyết trên lớp ứng dụng trực tiếp vào sân thi đấu. Nhờ đó, em không chỉ rèn luyện được tác phong làm việc chuyên nghiệp, sự kiên nhẫn mà còn tự tin hơn rất nhiều trong việc kết nối, điều hành công việc chuyên môn.

Quá trình xông xáo, thường xuyên cọ xát với thực tế giúp Tỉnh tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, Nguyễn Văn Tỉnh được Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) giữ lại tạo nguồn phát triển lực lượng giảng viên cho Khoa Giáo dục Thể chất của nhà trường.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) chủ động làm việc thực tế tại doanh nghiệp, thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.

Từ thực tiễn của sinh viên có thể thấy, học đi đôi với hành đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Không chỉ sinh viên chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm, các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng từng bước tăng cường kết nối với doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp). Mô hình này góp phần gắn công tác đào tạo với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, qua đó mở rộng cơ hội việc làm, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên.

Khi kiến thức được kiểm nghiệm qua công việc thực tế, sinh viên có điều kiện hiểu rõ hơn năng lực, sở trường của bản thân, đồng thời từng bước hình thành tác phong và kỹ năng cần thiết để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.