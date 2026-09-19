Khi sản phẩm OCOP đi vào “chiều sâu”

Công ty TNHH Nấm Phùng Gia, xã Bình Nguyên đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP 4 sao, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người lao động.

Công ty TNHH Nấm Phùng Gia, xã Bình Nguyên là một trong những doanh nghiệp sản xuất các loại nấm hữu cơ lớn nhất trên địa bàn tỉnh, cung cấp ra thị trường bình quân khoảng 450 tấn sản phẩm/năm với thương hiệu Nấm Phùng Gia đạt hạng OCOP 4 sao. Doanh nghiệp cũng tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 7-10 triệu đồng/người/tháng. Ông Phùng Văn Cường - đại diện công ty chia sẻ: Kể từ khi được công nhận sản phẩm đạt hạng OCOP 4 sao, công ty đã chủ động đầu tư thêm hệ thống máy móc, kho lạnh, đóng gói... đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, kéo dài thời gian bảo quản khi đến tay người tiêu dùng. Công ty xác định sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang một số thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 696 sản phẩm được công nhận đạt hạng OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 583 sản phẩm 3 sao, 107 sản phẩm 4 sao, 6 sản phẩm 5 sao. Đến thời điểm này, tỉnh còn 601 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn thời hạn giấy chứng nhận, trong đó có 88 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 5 sao (tăng 3 sản phẩm 5 sao so với cuối năm 2025). Nhiều sản phẩm OCOP 4 sao đã được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, tạo ra các sản phẩm có chất lượng. Các sản phẩm đều có hồ sơ công bố, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định và được kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Một số sản phẩm áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO, VietGAP, HACCP, FSSC 22000 và có chứng nhận của FDA Hoa Kỳ. Các sản phẩm được tiêu thụ tại hệ thống showroom của doanh nghiệp, một số công ty dược phẩm, cửa hàng thực phẩm sạch tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; đồng thời được bán trên nền tảng mạng xã hội và xuất khẩu sang một số quốc gia như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu.

Tuy nhiên, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đa phần là nhóm sản phẩm có quy mô nhỏ, đa dạng về chủng loại, có tính chuyên biệt cao, cộng đồng làng xã nên khả năng mở rộng quy mô hạn chế, khó đáp ứng được các đơn hàng lớn và không thể cạnh tranh sản phẩm công nghiệp sản xuất quy mô hàng hóa. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nhỏ; nhiều chủ thể năng lực sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế; tiêu thụ sản phẩm còn chậm và gặp nhiều khó khăn, rất ít sản phẩm xuất khẩu chính ngạch, đó là nguyên nhân khiến nhiều sản phẩm OCOP ít xuất hiện trên các kệ của hệ thống bán lẻ, siêu thị... Để các sản phẩm OCOP thực sự phát triển bền vững rất cần sự liên kết giữa các sản phẩm cùng loại, đồng thời chủ thể cần chủ động, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng, quảng bá và giới thiệu sản phẩm qua nhiều kênh khác nhau.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết: Hiện nay, các chủ thể OCOP đã thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng đi vào chiều sâu thông qua việc nâng cao chất lượng, cố gắng nâng hạng sản phẩm, từ đó mở rộng được thị trường tiêu thụ, tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các chủ thể trong việc công nhận lại sản phẩm sau khi hết hạn, nhất là đối với các sản phẩm đã được công nhận hạng 4 sao để sản phẩm OCOP thực sự phát triển bền vững.