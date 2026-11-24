Là một trong những du khách nhiều lần đặt chân đến Quảng Trị, chị Phạm Kiều Trang cùng nhiều thành viên trong đoàn du khách đến từ Hải Phòng khá hài lòng với các điểm đến trên địa bàn Quảng Trị. Quảng Trị sở hữu rất nhiều tiềm năng, không chỉ có các điểm du lịch tâm linh mà còn có các điểm tham quan, nghỉ dưỡng đẹp mắt, hoang sơ. Tuy nhiên, điều mà du khách băn khoăn nhất trong chuyến đi của mình chính là những món quà địa phương để mang về cho người thân sau một chuyến đi dài.

Chị Phạm Kiều Trang chia sẻ: “Bản thân tôi đánh giá rất cao về chất lượng các điểm đến và hệ thống ẩm thực của Quảng Trị. Tuy nhiên, khi chúng tôi có ý định mua về làm quà thì rất khó cho khâu đóng gói và bảo quản. Bên cạnh đó, các bạn cũng chưa có nhiều những điểm trưng bày và bán những mặt hàng nông sản, đặc sản của địa phương để du khách có thể tiếp cận và mua sắm”.

Du lịch nông nghiệp đang nhận được sự quan tâm của du khách - Ảnh: Mai Linh

Điều này cũng là cảm nhận của rất nhiều du khách khi đến với Quảng Trị. Ông Phan Xuân Anh, một chuyên gia trên lĩnh vực du lịch đến từ TP. Hồ Chí Minh dù đánh giá rất cao những tiềm năng sẵn có của du lịch Quảng Trị nhưng cũng chỉ ra rằng, Quảng Trị chưa khai thác được những tiềm năng này, nhất là các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. “Quảng Trị phải nhắm đến tài nguyên của địa phương. Những điểm khác lạ, riêng có và những sản vật của địa phương, từ củ khoai ngọt lành đến lá trà dược liệu hay những hạt cà phê thơm ngon, hữu cơ-đó đều làm nên điểm nhấn khác biệt cho du lịch Quảng Trị. Đó cũng là cách để khách du lịch đến gần với người dân, với nông nghiệp địa phương và làm du lịch bền vững”.

Thực tế cho thấy, nông nghiệp không còn đơn thuần là trồng cây gì, nuôi con gì mà cần định hướng tạo ra những giá trị mới, phù hợp với xu thế mới. Một trong số đó là phát triển du lịch nông nghiệp. Đây là giải pháp bền vững, giúp người nông dân tăng thêm thu nhập trên chính đồng ruộng của mình, đồng thời tiêu thụ được nông đặc sản, nhất là nhóm sản phẩm OCOP và tạo ra những sản phẩm ưu việt, đặc sắc hơn cho lĩnh vực du lịch.

Du khách thích thú với Tour du lịch trải nghiệm cà phê Quảng Trị- Ảnh: Mai Linh

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay: “Nông nghiệp và du lịch là 2 ngành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc gắn nông nghiệp với du lịch và xem du lịch là một thị trường cho sản phẩm nông nghiệp là một trong những giải pháp để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp cũng như du lịch trong thời gian tới. Nếu những sản phẩm nông nghiệp của Quảng Trị được thể hiện qua ẩm thực, quà tặng và các sản phẩm du lịch địa phương để giới thiệu cho khách du lịch thì sẽ đạt được mục tiêu kép, vừa giúp phát triển du lịch, vừa giúp tiêu thụ sản phẩm nông sản tốt hơn”.

Các sản phẩm cà phê của Quảng Trị nhận được sự yêu thích của du khách trong và ngoài nước - Ảnh: Mai Linh

Nhiều năm qua, các sản phẩm như dược liệu, khoai deo, cà phê, hồ tiêu... đều đã được chế biến và đóng gói đẹp mắt. Các cơ sở kinh doanh cũng đã chú trọng hơn đến việc giới thiệu sản phẩm tới khách hàng. Tuy nhiên, đối với nhóm khách hàng là những du khách từ xa đến, vẫn cần sự quan tâm và những giải pháp quảng bá hiệu quả hơn. Cùng với đó, bên cạnh sự hỗ trợ sở, ban, ngành, các nhà cung ứng dịch vụ, các doanh nghiệp lữ hành cần chủ động phối hợp, liên kết nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng nhằm phát triển các tour du lịch kết hợp với nông nghiệp, tiến tới phát triển du lịch nông nghiệp.