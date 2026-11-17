Trao đổi với TheLEADER bên lề Diễn đàn Bất động sản 2026: "Kích hoạt chu kỳ mới: Xu hướng mới - Chiến lược mới", ông Lưu Ngọc Long, Tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản Trường An, Chủ tịch CLB Golf Land cho rằng lợi thế của doanh nghiệp phân phối bất động sản trong chu kỳ mới sẽ tập trung vào năng suất, khả năng kiểm soát dòng tiền và năng lực lựa chọn đúng sản phẩm thị trường cần.

Người mua không còn xuống tiền vì sợ bỏ lỡ cơ hội

Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi về nhu cầu và hành vi của người mua. Theo ông, những thay đổi nào đang tác động rõ nét nhất đến hoạt động phân phối?

Ông Lưu Ngọc Long: Thay đổi lớn nhất là khách hàng đã chuyển từ tâm lý phải sở hữu ngay sang tâm lý chờ đợi. Nếu trước đây nhiều người xuống tiền vì sợ bỏ lỡ cơ hội, thấy người khác mua thì mình cũng mua, thì hiện nay họ tìm hiểu kỹ hơn, so sánh nhiều lựa chọn và kéo dài thời gian ra quyết định.

Sự dè dặt này khiến giao dịch chậm lại, nhưng tôi cho rằng đó là điều lành mạnh cho thị trường.

Ông Lưu Ngọc Long, Tổng giám đốc Trường An Group.

Tiêu chí mua cũng đang chuyển từ bất động sản kỳ vọng lãi vốn sang bất động sản có khả năng tạo dòng tiền. Người mua quan tâm tài sản có thể ở hoặc khai thác được không, cho thuê được bao nhiêu, khoản vay có nằm trong khả năng chi trả hay không. Sản phẩm không đáp ứng được những yêu cầu này sẽ khó bán, dù câu chuyện tăng giá có hấp dẫn đến đâu.

Nhu cầu giao dịch thực chất hiện đến từ ba nhóm: người mua để ở, người có năng lực tài chính dài hạn và người mua tài sản để khai thác cho thuê, kinh doanh. Điểm chung là họ mua vì giá trị sử dụng và khả năng khai thác, thay vì kỳ vọng lướt sóng.

Trong bối cảnh thanh khoản phân hóa và người mua ngày càng thận trọng, đâu là những cơ hội kinh doanh thực chất dành cho các doanh nghiệp phân phối?

Ông Lưu Ngọc Long: Thay vì chạy theo những dự án có hoa hồng cao, đơn vị phân phối nên hướng tới sản phẩm có thanh khoản tốt, đáp ứng nhu cầu thực. Theo tôi, có ba hướng đáng chú ý.

Thứ nhất là nhà ở xã hội. Hoa hồng không cao nhưng nguồn hàng có ở nhiều địa phương, giao dịch khá ổn định. Những sàn có khung chi phí thấp hoàn toàn có thể duy trì hoạt động nhờ phân khúc này.

Thứ hai là nhà ở thương mại có giá bán phù hợp, đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ và người cần nâng cấp chỗ ở, với điều kiện giá bán và khoản vay nằm trong khả năng chi trả.

Thứ ba là cho thuê đất và nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp. Đây là lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị phân phối nhờ động lực từ đầu tư hạ tầng và dòng vốn FDI.

Dù lựa chọn hướng đi nào, doanh nghiệp cũng cần đánh giá sản phẩm có nhu cầu thực hay không, giá bán có phù hợp với khách hàng mục tiêu không, pháp lý và năng lực chủ đầu tư ra sao, đồng thời có sẵn nguồn khách hàng ở phân khúc đó hay chưa.

Nhận định này có điểm giao thoa với góc nhìn của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM. Tại Diễn đàn Bất động sản 2026: 'KÍCH HOẠT CHU KỲ MỚI: Xu hướng mới - Chiến lược mới' do TheLEADER tổ chức hôm 11/11 vừa qua, ông Châu cho rằng thị trường đang thiếu nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả, trong khi bất động sản công nghiệp vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Sàn bất động sản phải bán thứ thị trường cần

Khi lựa chọn dự án để phân phối, đâu là những tiêu chí quan trọng nhất? Các sàn cần thay đổi cách tư vấn như thế nào để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người mua?

Ông Lưu Ngọc Long: Nếu phải chọn hai yếu tố tiên quyết đối với khả năng hấp thụ của một dự án, tôi chọn uy tín chủ đầu tư và giá bán phù hợp với túi tiền khách hàng.

Khi niềm tin thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, người mua cần chắc chắn dự án được triển khai và bàn giao đúng cam kết. Một dự án tốt nhưng giá vượt khả năng chi trả của nhóm khách hàng mục tiêu thì chính sách bán hàng hấp dẫn đến đâu cũng khó tạo thanh khoản.

Vai trò của đơn vị phân phối vì thế phải thay đổi. Trước đây, sàn bất động sản chủ yếu nhận sản phẩm từ chủ đầu tư rồi tổ chức bán hàng. Hiện nay, đơn vị phân phối còn phải phản ánh nhu cầu thị trường, khả năng chi trả của khách hàng và mức giá có thể hấp thụ để chủ đầu tư điều chỉnh sản phẩm.

Sàn cần tham gia sâu hơn vào nghiên cứu thị trường, lựa chọn và phản biện sản phẩm, thay vì chỉ nhận dự án rồi triển khai bán hàng. Hai bên cũng cần cùng xây dựng kế hoạch tiêu thụ, ngân sách và cơ chế điều chỉnh chính sách theo phản ứng của thị trường, đồng thời minh bạch về thanh toán phí phân phối.

Về phía người tư vấn, thay đổi lớn nhất nằm ở năng lực và cách tiếp cận khách hàng. Người tư vấn phải hiểu sâu sản phẩm, từ pháp lý, tiến độ thực tế đến lợi thế cạnh tranh và những hạn chế. Việc tư vấn cần bắt đầu từ nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng: họ có bao nhiêu tiền, khả năng vay thế nào, mua để ở hay khai thác, dự kiến nắm giữ tài sản bao lâu. Từ đó mới đề xuất sản phẩm phù hợp.

Góc nhìn này cũng được ông Lê Văn Thăng, Phó tổng giám đốc kinh doanh và marketing Eurowindow Holding đề cập tại Diễn đàn Bất động sản 2026: 'KÍCH HOẠT CHU KỲ MỚI: Xu hướng mới - Chiến lược mới' khi kể về những khách hàng từng mua cùng lúc 5-7 căn theo tư vấn rằng có thể bán lại sau vài tháng.

Khi lãi vay tăng và thanh khoản suy giảm, chính những khách hàng này lại rơi vào tình trạng mắc kẹt. Do đó, theo ông, đội ngũ bán hàng cần tư vấn trung thực, xác định đúng nhu cầu và năng lực tài chính của khách hàng, thay vì hứa hẹn khả năng thanh khoản ngắn hạn.

Tương tự, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cũng nhấn mạnh rằng các sàn cần đặt lợi ích khách hàng ngang với lợi ích của mình; việc bảo vệ người mua và minh bạch thông tin cũng chính là bảo vệ uy tín và sự phát triển lâu dài của nghề môi giới.

Một góc dự án khu đô thị biển Bình Sơn Ocean Park (Khánh Hòa) mang dấu ấn phát triển của Trường An Group (doanh nghiệp chuyên về tư vấn phát triển và phân phối bất động sản). Ảnh: DN

Lợi thế không còn nằm ở quân số

Công nghệ và dữ liệu đang thay đổi hoạt động phân phối bất động sản như thế nào, thưa ông?

Ông Lưu Ngọc Long: AI đang tạo ra thay đổi rõ nét trong ba khâu.

Thứ nhất là tìm kiếm, phân loại và đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng. Thứ hai là chuẩn bị nội dung tư vấn, như tóm tắt hồ sơ dự án, so sánh sản phẩm và xây dựng tài liệu thuyết trình. Thứ ba là quản trị dữ liệu, lưu trữ lịch sử tương tác để doanh nghiệp không phụ thuộc vào từng nhân viên và hạn chế thất thoát nguồn khách khi nhân sự nghỉ việc.

Công nghệ giúp tối ưu chi phí và nâng tỷ lệ chuyển đổi. Doanh nghiệp nào làm được nhiều việc hơn với đội ngũ gọn hơn sẽ có lợi thế trong giai đoạn thị trường khó khăn.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế năng lực tư vấn và niềm tin giữa người bán với khách hàng. Công nghệ hỗ trợ quá trình bán hàng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc nhiều vào chất lượng tư vấn và sự tin tưởng của khách hàng.

Đâu là những mô hình doanh nghiệp phân phối có khả năng bứt phá và những dấu hiệu cho thấy một sàn có nguy cơ bị đào thải trong chu kỳ mới?

Ông Lưu Ngọc Long: Thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh và các đơn vị phân phối cũng vậy.

Trước đây, một sàn thường được đánh giá cao nếu có quân số đông, nhiều chi nhánh và hoạt động truyền thông mạnh. Nhưng khi thị trường chững lại, mô hình này bộc lộ điểm yếu do chi phí cố định lớn trong khi doanh thu sụt giảm.

Theo tôi, doanh nghiệp có khả năng bứt phá là những đơn vị tinh gọn, kiểm soát tốt dòng tiền, sở hữu nguồn khách hàng riêng và tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm cùng chủ đầu tư. Giá trị mang lại không chỉ là lực lượng bán hàng mà còn là dữ liệu và khả năng thấu hiểu khách hàng.

Ngược lại, những sàn phụ thuộc vào một vài dự án hoặc chủ đầu tư, nhận phân phối sản phẩm không phù hợp với sức mua, duy trì bộ máy cồng kềnh và chậm trả lương, hoa hồng sẽ gặp nhiều rủi ro. Trong chu kỳ mới, năng lực tồn tại phải được đo bằng hiệu quả kinh doanh và dòng tiền thực thu, thay vì số nhân viên, chi nhánh hay doanh số công bố.

Trước những thay đổi của thị trường, Trường An Group đang điều chỉnh mô hình hoạt động và chiến lược kinh doanh như thế nào?

Ông Lưu Ngọc Long: Trường An Group hiện tập trung vào bộ máy tinh gọn, lấy dòng tiền làm trung tâm và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị khách hàng.

Ở mảng phân phối, chúng tôi chỉ lựa chọn những dự án đã được thẩm định kỹ về pháp lý, năng lực chủ đầu tư và khả năng hấp thụ thực tế.

Theo tôi, bài học quan trọng nhất trong chu kỳ mới là phải điều chỉnh quy mô hoạt động theo diễn biến của thị trường, bảo toàn năng lực cốt lõi và nguồn lực tài chính để sẵn sàng cho các cơ hội mới khi thị trường phục hồi.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh khoản phân hóa, áp lực tăng với doanh nghiệp phân phối Theo số liệu được TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam công bố tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề "Kích hoạt chu kỳ mới", trong chín tháng đầu năm, thị trường ghi nhận hơn 104.400 sản phẩm mở bán mới nhưng chỉ có khoảng 55.000 giao dịch sản phẩm mới. Riêng quý III, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 39,3%, giảm trong ba quý liên tiếp. Khảo sát hội viên của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, giai đoạn 2025-2026 ghi nhận khoảng 65% doanh nghiệp môi giới nhận phí chậm từ 6-12 tháng; khoảng 25% khoản hoa hồng bị treo hơn một năm hoặc phát sinh tranh chấp. Điều này cho thấy doanh nghiệp phân phối đang phải giải bài toán đồng thời về thanh khoản, chi phí vận hành và dòng tiền