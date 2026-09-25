Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Với diện tích khoảng 2.500m2, công trình được thiết kế không chỉ để giới thiệu Dự án TT GENESIS mà còn tạo ra hành trình trải nghiệm xuyên suốt về không gian sống.

Điểm đáng chú ý của WOW Center là “The Museum of Knowledge” rộng khoảng 500m2, trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực. Ý tưởng về một không gian tri thức được đưa vào kiến trúc nhằm thể hiện định hướng phát triển TT GENESIS theo mô hình “Căn hộ tri thức Nhật Bản”.

Theo các đơn vị phát triển, cách tổ chức này nhằm thay đổi trải nghiệm của khách hàng, từ việc tiếp nhận thông tin về một sản phẩm bất động sản sang cảm nhận những giá trị mà không gian sống hướng tới.

Dự án TT GENESIS nằm liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, gồm hai tòa tháp The Maris và The Lucis với tổng số 1.438 sản phẩm. Dự án đặt trọng tâm vào giáo dục và sự phát triển con người, trong bối cảnh khu nam Thành phố Hồ Chí Minh đang hình thành hệ sinh thái đô thị, giáo dục và dịch vụ ngày càng hoàn chỉnh.

Trong ngày đầu khai trương, WOW Center ghi nhận khoảng 1.000 lượt khách tham quan. Con số này cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với những cách tiếp cận mới trong giới thiệu bất động sản.