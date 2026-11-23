Ban tổ chức cắt băng khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Đó là chủ đề của Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khai mạc tối 23/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Văn hóa Việt Nam - Dòng chảy liên tục từ lịch sử đến tương lai

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Ngày hội hướng đến việc tạo không gian để công chúng không chỉ tham quan, tìm hiểu mà còn trực tiếp trải nghiệm, thực hành và sáng tạo các giá trị văn hóa. Đây cũng là cách kết nối hoạt động bảo tồn di sản với phát triển du lịch, làng nghề và công nghiệp văn hóa.

Ngày hội diễn ra từ ngày 23 đến 27/11 với sự tham gia của tỉnh An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau. Mỗi địa phương giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, di sản, con người và bản sắc văn hóa, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa Việt Nam.

Với chủ đề xuyên suốt “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”, Ngày hội mở ra một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp gỡ; nơi những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và sáng tạo trong đời sống đương đại. Thông qua hệ thống trưng bày, giới thiệu di sản, giao lưu nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, Ngày hội khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc và các vùng miền trên cả nước.

Ban tổ chức trao biểu trưng lưu niệm cho các đoàn về tham gia “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026” tại tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Điểm nhấn của Ngày hội là các không gian trưng bày, giới thiệu di sản và sắc màu văn hóa địa phương, kết hợp hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, giáo dục di sản, văn hóa đọc, văn hóa số và giới thiệu sản phẩm OCOP. Qua đó, người dân, nhất là học sinh, sinh viên, có cơ hội tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, sinh động; tìm hiểu giá trị nghề thủ công và những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các chương trình giao lưu nghệ thuật “Âm vang Việt Nam”, “Hương sắc Việt Nam” với những tiết mục dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục dân tộc tiếp tục giới thiệu vẻ đẹp văn hóa các vùng miền đến công chúng.

Với cách tiếp cận kết hợp trưng bày và trải nghiệm, Ngày hội góp phần đưa di sản ra khỏi không gian giới thiệu đơn thuần, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận, hiểu và thêm trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp tăng cường kết nối giữa các địa phương, lan tỏa tình yêu văn hóa và ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng.

Sắc màu văn hóa các địa phương - mỗi vùng đất, một câu chuyện văn hóa

Trong không gian trưng bày, giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh mang đến câu chuyện về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam”, giới thiệu tư tưởng, tình cảm và những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới của dân tộc; đồng thời khắc họa diện mạo văn hóa của Thành phố qua hệ thống di sản, thiết chế văn hóa và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Thành phố Huế giới thiệu không gian “Huế - Thành phố di sản”, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa cung đình, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội, nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm sáng tạo; tỉnh Cà Mau mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, gắn với con người, danh thắng, hệ sinh thái rừng và biển, văn hóa sông nước, ẩm thực và những sản vật đặc trưng, góp phần khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và sức sống của vùng đất phương Nam.

Tỉnh An Giang - địa phương đăng cai Ngày hội, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật dân gian và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; kết nối văn hóa với du lịch sinh thái, tâm linh, cộng đồng, biển đảo và các sản phẩm OCOP đặc trưng.

Các không gian của Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ cũng mang đến những sắc thái riêng thông qua việc giới thiệu di sản, lễ hội, nghệ thuật, làng nghề, văn hóa sông nước, ẩm thực, sản vật và các sản phẩm du lịch tiêu biểu. Mỗi địa phương là một lát cắt văn hóa, một câu chuyện về lịch sử, con người và vùng đất khi cùng hội tụ trong một không gian tạo nên sự phong phú, đa dạng nhưng thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Đưa di sản đến gần công chúng bằng trải nghiệm và sáng tạo

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại không gian trưng bày văn hóa, nghệ thuật, di sản tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ngày hội chú trọng xây dựng các không gian trải nghiệm, tương tác, tạo điều kiện để người dân trực tiếp khám phá và tham gia vào các hoạt động văn hóa như: di sản và nghề truyền thống giới thiệu các nghề thủ công tiêu biểu như tranh dân gian, sơn mài, dệt lụa, thổ cẩm, mây tre đan, đậu bạc, gốm và các nghề đặc sắc của địa phương.

Không gian giáo dục văn hóa, di sản và phát triển văn hóa đọc được tổ chức với các khu trưng bày sách, tư liệu, ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp hoạt động ngoại khóa, tham quan có hướng dẫn và giao lưu với tác giả, nghệ nhân, nghệ sĩ… góp phần bồi dưỡng tình yêu di sản, nuôi dưỡng ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, không gian văn hóa số và đổi mới sáng tạo ứng dụng các phương thức thể hiện hiện đại như hình ảnh 3D, mã QR, phim ngắn, nội dung đa phương tiện và các hình thức tương tác phù hợp, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa của công chúng trong môi trường số. Thông qua các loại hình nghệ thuật dân tộc, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, chương trình tạo nên không gian giao lưu giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp văn hóa các vùng miền được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật sinh động, gần gũi với công chúng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, sau hợp nhất tỉnh có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều sắc thái văn hóa từ đồng bằng, sông nước, biên giới, núi rừng đến biển, đảo. Sự đoàn kết của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa qua nhiều thế hệ đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa phong phú của địa phương.

Việc bảo tồn và phát huy di sản cần gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hài hòa với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua Ngày hội, tỉnh An Giang mong muốn mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, thúc đẩy hợp tác trong bảo tồn di sản, phát triển sản phẩm văn hóa và du lịch đặc trưng.