Khi Rồng nhang kể chuyện văn hóa Cao Đài

Trong không gian lễ hội trang nghiêm và rực rỡ, các nghi thức Cộ bông Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương, múa Long Mã cùng màn múa Tứ linh gồm Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy và Phụng tạo nên dấu ấn đặc sắc, thu hút đông đảo tín đồ, du khách và người dân.

Là lễ hội lớn nhất trong năm của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại lễ không chỉ là dịp cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc của đạo Cao Đài.

Rồng Nhang uyển chuyển trong màn biểu diễn múa Tứ linh tại Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, góp phần tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm và rực rỡ sắc màu. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Rồng nhang dài hơn 30 mét phun lửa, một trong những nét độc đáo của Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Múa Tứ linh với Rồng Nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy và Phụng tạo nên không khí trang nghiêm, rực rỡ của Đại lễ. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ngọc Kỳ Lân tham gia màn múa Tứ linh với điệu múa vui nhộn, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của đạo Cao Đài. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Các nghệ nhân trình diễn Rồng Nhang trong đoàn múa Tứ linh tại Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung, góp phần gìn giữ nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đạo Cao Đài. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Biểu diễn Rồng Nhang trong Tứ linh tại Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, một trong những điểm nhấn văn hóa đặc sắc của lễ hội. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tiết mục múa trống Chhay dăm của đồng bào Khmer biểu diễn tại Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, góp phần tôn vinh sự giao thoa văn hóa và bản sắc các dân tộc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung không chỉ là dịp cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc của đạo Cao Đài. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Hai rồng nhang biểu diễn uyển chuyển trong khu vực Đền Thánh Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung, lễ hội lớn nhất trong năm của Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, thu hút gần 200.000 người tham dự. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nghi thức rước Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương tại Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Ảnh: Giang Phương - TTXVN