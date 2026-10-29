Tác giả: Joshua Foer, Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Trẻ

Messi vs Ronaldo: Sự đối đầu của hai cầu thủ vĩ đại

Joshua Robinson và Jonathan Clegg kết hợp những câu chuyện về Messi và Ronaldo thành một sử thi về kỷ nguyên hiện đại của bóng đá, trình bày chi tiết cách thức mà cuộc đua tranh giữa họ đã làm biến đổi cả bóng đá và ngành kinh doanh bóng đá quốc tế, một lần và mãi mãi.

Khi Ronaldo từ chối núi tiền để chọn sân cỏ

Trước sự săn đón của cả châu Âu, Cristiano Ronaldo và Jorge Mendes kiên quyết khước từ núi tiền béo bở chỉ vì những phút giây quý giá được chơi bóng.

Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Tài năng siêu việt của Ronaldo đã được hun đúc trong nhiều năm ròng. Trong làng bóng đá Bồ Đào Nha, nhiều người đã so sánh cậu với một số những tên tuổi vĩ đại nhất của giới túc cầu.

Các học viên tại lò đào tạo Sporting đã đặt cho cậu biệt danh “Kluivert”, vì dáng người cao gầy và tài năng kỹ thuật thiên bẩm rất giống với tiền đạo trứ danh của Hà Lan. Huấn luyện viên trưởng của FC Porto thì lại gọi cậu bằng tên của một chân sút người Hà Lan khác. “Lần đầu thấy cậu ấy chơi bóng, tôi đã bảo với trợ lý của mình rằng, ‘Hậu duệ của van Basten kia rồi,’” Jose Mourinho kể lại, “Tôi còn không biết tên thật của cậu ấy”.

Danh tiếng của Ronaldo lan nhanh đến nỗi một anh chàng từng làm việc ở tiệm băng đĩa, đang chập chững tạo dựng tương lai trong làng bóng đá, cũng nghe đến tên. Hồi đó, Jorge Mendes mới bắt đầu sự nghiệp với công việc làm đại diện bóng đá. Không lâu sau, chính Cristiano Ronaldo sẽ trở thành khách hàng quan trọng nhất của Mendes.

Cristiano Ronaldo từng bước trưởng thành tại Manchester United. Ảnh: Reuters.

Vào đầu những năm 2000, Mendes vẫn còn khá non trong nghề, nhưng anh đã nhanh chóng hiểu được cách vận hành của cả ngành này. Thay vì chờ đợi các câu lạc bộ có nhu cầu mua tiếp cận Ronaldo với một lời đề nghị, anh sẽ đi đêm với các câu lạc bộ có nhu cầu bán và tự tạo nên thị trường.

Vào cuối năm 2002, anh thông báo đến Tổng giám đốc Sporting Lisbon, Carlos Freitas, rằng Cristiano sẽ không gia hạn hợp đồng dù vẫn còn 18 tháng. Đã đến lúc bật đèn xanh cho các câu lạc bộ khác biết rằng Cristiano đang tìm kiếm bến đỗ mới.

Mendes canh thời gian rất chuẩn xác. Anh biết rằng hầu hết câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đang ngắm nghía Ronaldo, rất nhiều trong số đó đến từ Premier League lắm tiền nhiều của. Dưới lá cờ tiên phong của Man United và làn sóng thu nhập từ truyền hình và quảng cáo, các đội bóng Anh từng bước trở thành thế lực hùng mạnh nhất châu Âu, kết thúc hơn một thập kỷ thống trị của bóng đá Ý.

Arsenal từng đưa Ronaldo đi huấn luyện ở Bắc London, và Phó chủ tịch David Dein đã bay đến Bồ Đào Nha để đưa ra một lời đề nghị. Newcastle United cũng đang tăm tia cậu, vì một năm trước, họ đã có một thương vụ thành công với Sporting khi mua cầu thủ Bồ Đào Nha Hugo Viana.

Mendes đứng sau thành công của Ronaldo. Ảnh: AS.

Liverpool đang theo dõi sát sao Ronaldo và thực sự đã hành động, dù họ cũng thầm lo lắng rằng người hâm mộ có thể sẽ phản đối nếu câu lạc bộ ký hợp đồng với một tài năng trẻ nữa trong khi lẽ ra phải theo đuổi các cầu thủ có tiếng.

Đến cả Everton, đội bóng nổi tiếng thứ hai tại Liverpool, cũng biết đến Ronaldo. Câu lạc bộ này từng có cơ hội mua Cristiano với giá 2 triệu bảng Anh vào năm 2002, nhưng rồi lại quyết định hài lòng với sự lựa chọn là một cầu thủ trẻ măng mà họ đã có trong biên chế: Wayne Rooney.

Thời điểm đó, Mendes và Sporting cũng đã khởi động một thương vụ đưa Ronaldo đến Juventus ở Italy dưới dạng trao đổi cầu thủ bù thêm tiền. Nhưng theo Freitas, cuối cùng thương vụ này không thành vì tiền đạo người Chile Marcelo Salas từ chối chuyển từ Juventus đến Sporting. Vấn đề tương tự cũng xảy ra khi Sporting đề nghị Ronaldo đến Olympique Lyonnais ở Pháp: tiền đạo Pháp với mái tóc mullet (đầu moi) Tony Vairelles không đồng ý chuyển đến Bồ Đào Nha. Mendes cũng từng trao đổi với Giám đốc Real Madrid Ramon Martinez tại Lisbon, nhưng họ chẳng đi đến đâu.

Đề nghị béo bở nhất lại đến từ câu lạc bộ Italy Parma, nơi đưa ra mức giá chuyển nhượng lên tới 7 chữ số cho Sporting, và bản hợp đồng đó còn hấp dẫn hơn khi kèm theo 4 triệu euro cho riêng Mendes và 4 triệu euro nữa cho Cristiano.

Nhưng tiền không phải là ưu tiên, hay chính xác hơn là chưa phải! Tất cả những tiền bạc vật chất, biệt thự, đồng hồ đính 400 viên kim cương từ Jacob & Co., xe Bugatti, thêm một chiếc Bugatti nữa, và căn phòng băng được đặt làm riêng với liệu pháp áp lạnh phục hồi cơ thể, đều có thể đợi được.

Mendes biết điều mà Ronaldo cần lúc đó là thứ khó đạt được hơn cả tiền bạc. Cậu cần những phút giây chơi bóng.