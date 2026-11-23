Phường Vũng Tàu ra mắt cẩm nang, sổ tay du lịch với các mã QR để phục vụ du khách khám phá, tìm hiểu di tích, điểm đến. (Ảnh: PHÚ MỸ)

Hấp dẫn điểm đến nhờ số hóa

Trong xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách. Từ số hóa di tích, triển khai hệ thống thuyết minh tự động đến phát triển các nền tảng thực tế ảo, nhiều điểm đến đã trở nên trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Nằm trên đường Trần Phú (phường Vũng Tàu), Bảo tàng Bà Rịa-Vũng Tàu không chỉ hấp dẫn bởi vị thế “tựa sơn hướng hải”, mà còn bởi cách tiếp cận hiện đại trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản. Bước vào không gian trưng bày, du khách dễ dàng bắt gặp những màn hình cảm ứng được bố trí ở nhiều khu vực. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người xem có thể tiếp cận kho tư liệu phong phú về lịch sử, văn hóa của vùng đất biển, thay vì chỉ quan sát hiện vật theo cách truyền thống.

Theo ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị đã đưa vào vận hành hệ thống bảo tàng số với khoảng 800 hiện vật, gần 500 tư liệu hình ảnh và hàng chục phim tư liệu được số hóa. Cùng với đó, 12 kiosk tương tác tích hợp tour tham quan ảo 3D đã được lắp đặt, cho phép du khách khám phá không gian bảo tàng bằng hình ảnh trực quan, sắc nét và sinh động.

“Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần lưu giữ an toàn những giá trị lịch sử quý báu, mà còn tạo nên trải nghiệm đa chiều, tăng tính tương tác giữa hiện vật và người xem. Đặc biệt, các nền tảng số đang trở thành “cầu nối” hiệu quả giúp lịch sử và văn hóa địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ, biến mỗi chuyến tham quan thành một hành trình khám phá đầy hứng thú”, ông Thiện khẳng định.

Theo thống kê, toàn khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 170 di tích, điểm đến đã được dán mã QR để khách truy cập Audio guide (thuyết minh tự động). Phần thuyết minh tự động ở mỗi di tích, điểm đến có đến 7 ngôn ngữ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của các dòng khách phổ biến gồm: Anh, Hàn, Nhật, Pháp, Nga, Trung và Việt.

Bên cạnh số hóa di tích, ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 để du khách tìm hiểu từ xa thông qua máy tính, điện thoại thông minh cũng được nhiều địa phương như đặc khu Côn Đảo, phường Vũng Tàu… đưa vào phục vụ du khách, quảng bá điểm đến.

Anh Trần Hữu Phúc (đến từ xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng) cho hay: “Công nghệ thực tế ảo liên kết ảnh giúp người dùng quan sát các điểm đến, di tích, khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán ăn… với đầy đủ góc nhìn, từ tổng quan đến chi tiết từng địa danh theo chủ đề. Từ đó, chúng tôi dễ dàng lựa chọn điểm đến phù hợp”.

Du khách check mã QR để tìm hiểu lịch sử, văn hóa của vùng đất biển. (Ảnh: PHÚ MỸ)

Khi robot vào khách sạn

Không chỉ các cơ sở, sản phẩm số hóa do nhà nước đầu tư, mà chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ còn được các doanh nghiệp du lịch quan tâm. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú đã ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hoạt động.

“Chào mừng anh chị đến với khách sạn”, lời nói ấy được phát ra không phải từ lễ tân, mà là từ một robot có tên “welcome drink” tại khách sạn Premier Pearl (phường Vũng Tàu).

Phía trong sảnh lễ tân, một robot màu trắng khác với khoang chứa rộng rãi chở vài chiếc vali tiến về phía thang máy. Nó dừng lại đúng vị trí, hệ thống tự động kết nối để mở cửa thang máy, rồi chậm rãi di chuyển vào bên trong như một nhân viên đã quá quen thuộc với công việc mỗi ngày.

Theo đại diện khách sạn Premier Pearl, robot có thể chở khoảng 100kg, tương đương 3-4 va-li lớn. Sau khi khách check-in, nhân viên chỉ cần đặt hành lý lên robot, chọn số phòng trên màn hình và toàn bộ hành trình còn lại robot sẽ tự xử lý. Khi đến trước cửa phòng, robot tự động gọi điện thoại nội bộ để thông báo cho khách ra nhận hành lý. Nếu khách chưa nghe máy hoặc chưa ra nhận, robot sẽ báo ngược về lễ tân.

Trong khi đó, ở khu vực quầy pha chế, một cánh tay robot màu trắng hoạt động liên tục. Chỉ cần vài thao tác trên màn hình, robot nhanh chóng xoay chuyển, lấy nguyên liệu, pha trà sữa, đánh sữa, rót cà-phê, tạo hình trang trí với những động tác chính xác gần như tuyệt đối.

“Khách sạn chúng tôi hiện đang có 9 loại robot và hệ thống AI đang cùng hoạt động mỗi ngày bên trong khách sạn để phục vụ khách. Robot giúp nhân viên giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại như giao đồ, vận chuyển hay lau dọn. Khi đó, con người sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc khách bằng cảm xúc và sự tận tâm. Robot có thể làm việc 24/7 mà không biết mệt”, chị Nguyễn Thị Thùy Trâm, Quản lý tiền sảnh khách sạn Premier Pearl cho hay.

Theo ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển du lịch thông minh là một trong những định hướng chiến lược của ngành du lịch thành phố. Dù việc đầu tư ban đầu đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ, song trước xu hướng chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ nên nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.