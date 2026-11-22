Từ quy trình "nhiều chặng" đến hành trình "một lần đi lại"

Trước đây, khi giải quyết một số TTHC thiết yếu, người dân và doanh nghiệp tại Hà Nội thường phải đi lại nhiều lần, chờ đợi lâu và kê khai qua nhiều đầu mối. Như ở khối doanh nghiệp, để làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp mất tới 15 ngày và đi lại nhiều lần; đăng tuyển lao động phải làm trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các website trước khi xin phê duyệt vị trí chấp thuận, thời gian đăng tuyển kéo dài 15 ngày...

Năm 2026, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã triển khai đồng bộ các kế hoạch trọng tâm như: Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 7-2-2026 (rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC), Kế hoạch 56/KH-UBND ngày 9-2-2026 (kiểm soát TTHC), Kế hoạch 86/KH-UBND ngày 6-3-2026 (tái cấu trúc TTHC, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến - DVCTT), Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 11-4-2026 (rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa TTHC nội bộ)... Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu cắt giảm 50% TTHC, 50% thời gian thực hiện và giảm 50% chi phí thực hiện TTHC (nếu có); vận dụng cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026.

Người dân thực hiện TTHC tại Chi nhánh số 01 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Đặc biệt, với danh mục hơn 2.000 TTHC tiếp nhận phi địa giới ban hành từ giữa tháng 4-2026 - gồm toàn bộ TTHC của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc, rào cản địa giới đã được xóa bỏ.

Ông Nguyễn Anh Tú, cán bộ Trung tâm Pháp lý chứng từ, Ngân hàng TMCP Á Châu vừa thực hiện hồ sơ thế chấp cho khách hàng có tài sản tại xã Quốc Oai cho biết, thay vì phải đi xa về chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xã như trước, nay khách hàng chỉ cần tới chi nhánh gần nhất, giúp sớm được giải ngân; ngân hàng tiết kiệm thời gian và nhân sự.

Trong thủ tục chuyển nhượng bất động sản, quy trình giờ đây cũng được gói gọn ở “một cửa” với một lần đi lại. “Thay vì trước kia phải lặn lội thêm một chuyến sang cơ quan thuế, thì nay, đến ngày có thông báo thuế, tôi chỉ cần vào mạng tra cứu tại nhà, không phải đi thêm”, ông Nguyễn Gia Toàn (ngõ Hòa Bình 7, phường Bạch Mai) chia sẻ.

Về thời gian giải quyết TTHC, theo đại diện Công ty R-PAC Việt Nam, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hiện được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, giảm từ 15 còn 10 ngày; đăng tuyển lao động chỉ cần trên Cổng dịch vụ công, giảm từ 15 còn 7 ngày.

Toàn thành phố Hà Nội đến nay ghi nhận bước đầu 32 triệu giờ lao động đã được cắt giảm, trung bình mỗi TTHC rút ngắn 1 ngày xử lý, hồ sơ đất đai được giảm thời gian 15 - 30%, cấp phép xây dựng rút ngắn 3 - 5 ngày làm việc…

Đáng chú ý, ngày 10-10-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khai trương Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện, với biển bảng, thiết bị thông minh, mã QR, quy trình 7 bước và 20 câu hỏi - đáp án. Gần 1 tháng vận hành, Quầy đã có hơn 2.000 lượt công dân được hướng dẫn thủ tục liên thông khai sinh - thường trú - BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; hơn 500 hồ sơ nộp trực tuyến thành công tại quầy; 443 hồ sơ tiếp nhận, luân chuyển về cấp xã; 379 hồ sơ có kết quả (85,55%), 100% đúng hoặc trước hạn; 15 trường hợp cha mẹ không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được hỗ trợ kê khai...

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế mô hình, anh Nguyễn Quang Hưng (Tổ dân phố số 16, phường Láng) cho hay, gia đình vừa làm khai sinh cho con thứ hai tại Bệnh viện chỉ mất khoảng 15 phút, gọn hơn nhiều so với lần con đầu lòng - mất nửa buổi tại UBND phường.

Đại diện Chi nhánh số 03 cho hay, nguyên tắc “hướng dẫn một lần” giúp kiểm tra kỹ hồ sơ từ đầu, thời gian hỗ trợ trung bình mỗi hồ sơ khoảng 7 phút. "Chi nhánh sẽ đề xuất bố trí thêm một số cán bộ bệnh viện am hiểu công nghệ thông tin, hành chính hỗ trợ ngoài giờ, nhất là thứ Bảy, Chủ Nhật, để báo cáo UBND thành phố đánh giá trước 31-12-2026 và nhân rộng mô hình", TS Bùi Thế Hùng, Giám đốc Chi nhánh số 03 khẳng định.

Đích đến là sự hài lòng bền vững

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tái cấu trúc và kiểm soát TTHC (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) Dương Văn Ninh thông tin, từ chỗ xử lý chủ yếu bằng hồ sơ giấy, tra cứu đa nền tảng trước đây, nay tại mô hình “một cửa”, 100% hồ sơ tiếp nhận đã được ký số và xử lý ngay trên hệ thống, minh bạch để người dân giám sát. Thành phố đã kết nối, khai thác 3/4 cơ sở dữ liệu (dân cư, hộ tịch điện tử, đăng ký doanh nghiệp) và công khai, tích hợp 100% TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng “một cửa, một hệ thống, một dữ liệu”.

Đến giữa tháng 9-2026, trong 1.941 TTHC có hiệu lực, công bố công khai ở cấp tỉnh và cấp xã, có 1.133 TTHC đã đủ điều kiện DVCTT toàn trình (58,37%), 780 trực tuyến một phần. Từ đầu năm đến giữa tháng 9-2026, thành phố tiếp nhận hồ sơ nộp trực tuyến đạt 95,02%, tăng 2,31 điểm phần trăm so với nửa đầu năm. Trong 2.276.105 hồ sơ đã giải quyết, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hoặc đúng hạn đạt 93,06%; tỷ lệ quá hạn giảm 37,69 điểm phần trăm so với mức năm 2025 (còn 6,94%); tỷ lệ bị trả lại, không tiếp nhận giảm từ 10,2% còn 6,1%.

Đặc biệt, thành phố đã xử lý 1.106.619 hồ sơ phi địa giới qua các chi nhánh và Điểm hỗ trợ DVCTT số; đã ban hành Quyết định 5206/QĐ-UBND ngày 23-9-2026 phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay” thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Người dân trải nghiệm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: PV

Theo thống kê, hiện thành phố triển khai 1.447 TTHC liên quan trực tiếp đời sống người dân và sản xuất kinh doanh. 9 tháng năm nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã xây dựng phương án tái cấu trúc cho 25 TTHC trọng điểm (phát sinh hơn 1,15 triệu hồ sơ trong nửa cuối năm ngoái, chiếm gần 81% tổng hồ sơ toàn thành phố).

Đến giữa tháng 9-2026 đã có 105 quyết định phê duyệt tái cấu trúc cho 1.309 TTHC của 8 sở và Văn phòng UBND thành phố, ước tiết kiệm chi phí tuân thủ khoảng 1.731,48 tỷ đồng/năm (giảm trung bình 72,4% theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP). Ngày 6-8-2026, UBND thành phố phê duyệt tái cấu trúc trực tuyến toàn trình cho 2 TTHC đăng ký và xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, vận hành trước 30-11-2026.

Ở chiều ngược lại, các đơn vị rà soát thủ tục không phát sinh hồ sơ để tránh lãng phí. Tại Chi nhánh số 01 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, thống kê nhanh trên hệ thống cho thấy nhiều thủ tục không phát sinh hồ sơ năm 2026, như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bắn súng thể thao không có hồ sơ nào từ 1-1-2026. Theo Điểm trưởng Điểm Dịch vụ công số Tây Hồ Đỗ Thị Minh Trang, nhiều thủ tục cấp tỉnh, cấp sở, cấp xã (các lĩnh vực NN&MT, KH&CN, nội vụ, VH&TT, y tế) không phát sinh hồ sơ nhưng chưa cắt giảm, nên vẫn phải bố trí nhân lực, luồng dữ liệu, cơ sở vật chất.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho hay, thành phố vừa vận dụng thẩm quyền theo Luật Thủ đô vừa kiến nghị Bộ Tư pháp và các bộ chủ quản với TTHC thuộc luật chuyên ngành. Thành phố mở rộng ủy quyền từ 168 lên 636 TTHC qua 11 hình thức; đến giữa tháng 9-2026 có 600 TTHC ủy quyền theo 9 hình thức và 18 TTHC phân cấp, đề xuất thêm 170 TTHC; phấn đấu tái cấu trúc tối thiểu 95% TTHC trước 31-12-2026.

Khảo sát mã QR từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9-2026 ghi nhận 99% trong 8.244 lượt đánh giá toàn thành phố là “Hài lòng” và “Rất hài lòng”; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các chi nhánh đạt 98,76%.

Theo UBND thành phố, bước sang năm 2027, Hà Nội sẽ tiếp tục đơn giản hóa TTHC và quy trình nội bộ ở các lĩnh vực nhiều giao dịch (tư pháp, đất đai, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm, thuế) và thủ tục sau sắp xếp, hợp nhất, điều chỉnh chức năng sở, ngành; mở rộng phân cấp, phân quyền, liên thông...

Góc độ cơ sở, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng thông tin, địa phương phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn và đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, kết quả, khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Song, đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp nâng cao đường truyền phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch để tránh lỗi kết nối, giúp giải quyết TTHC chính xác, kịp thời cho người dân.

Có thể thấy, khi mỗi thao tác trên hệ thống và mỗi phút chờ đợi đều được rút ngắn, cải cách hành chính tại Hà Nội đang trở thành trải nghiệm thuận tiện, minh bạch vì người dân, doanh nghiệp.