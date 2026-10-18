Khi quy mô sự kiện gặp thước đo hiệu quả

Diễn giả trình bày tại Vietnam Innovation Summit 2026, diễn đàn kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia đổi mới sáng tạo. Ảnh: BTC

Ông Huỳnh Công Thắng, nhà sáng lập VIS, từng nói một câu mà có lẽ ai tổ chức hội nghị cũng ghi vào cuốn sổ tự nhắc nhở với mình về tính hiệu quả của một sự kiện: “Chúng tôi không tổ chức để kết thúc bằng tràng pháo tay, mà để bắt đầu bằng hành động”.

Chủ đề VIS năm nay được lấy cảm hứng từ vật lý hạt nhân. “Khối lượng tới hạn” là lượng vật chất tối thiểu để kích hoạt phản ứng dây chuyền tự duy trì. Nói cách khác, khi vượt ngưỡng tới hạn, phản ứng dây chuyền sẽ tự bùng lên. Nhưng chính hình ảnh ẩn dụ rất thú vị này cũng sẽ gợi ra một vấn đề chính: trong lò phản ứng, người ta đo năng lượng tạo ra, chứ không đếm có bao nhiêu hạt.

Để hiện thực hóa hình ảnh ấy, VIS 2026 xoay quanh năm trục nội dung: AI ứng dụng trong doanh nghiệp; công nghệ sâu và công nghiệp tương lai, từ bán dẫn, AI vật lý đến robot và sản xuất thông minh; đổi mới sáng tạo mở và đầu tư mạo hiểm; kinh tế xanh và dòng vốn bền vững; cùng vai trò của trường đại học như động cơ đổi mới.

Điểm đáng ghi nhận là chương trình năm nay dịch dần từ “bàn xu hướng” sang “bàn cách làm”. Masterise Group, đối tác chiến lược của sự kiện, đồng chủ trì diễn đàn về việc doanh nghiệp Việt chuyển từ thế bị động theo chuẩn sang chủ động định chuẩn, qua kinh nghiệm phát triển đô thị và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Phiên “Dòng vốn không biên giới” có sự tham gia của ông Ismail Al Naqi, cố vấn Khu Thương mại tự do Ajman (UAE), nơi quản lý hơn 25.000 doanh nghiệp, để bàn về mô hình khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.

Không gian “AI Kitchen” do bà Nguyễn Thị Kim Trang, nhà sáng lập Datatyk, dẫn dắt hướng tới việc đưa AI từ thử nghiệm vào triển khai thực tế. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng các luật sư bàn về bảo hộ tài sản trí tuệ cho startup khi vươn ra quốc tế. Những chủ đề ấy có chung một mẫu số: Kết quả phải đo đếm được. Và đó cũng là thước đo nên được áp dụng cho chính diễn đàn.

Xét về quy mô, VIS đã lớn rất nhanh. Năm 2023, diễn đàn đón hơn 1.000 người từ 20 quốc gia. Năm 2024, vẫn hơn 1.000 người nhưng đã có hơn 400 phiên kết nối kinh doanh. Năm 2025, con số vọt lên hơn 3.000 người tham dự, 45 phiên thảo luận, 100 doanh nghiệp triển lãm và gần 300 phiên kết nối. Tăng gấp ba trong hai năm là thành tích thật, và cần được ghi nhận.

Dù vậy bản tổng kết năm 2025 cũng cho biết 10 biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký, với tổng giá trị hợp đồng tại chỗ “vượt 120.000 USD”. Nếu làm một phép chia đơn giản cho hơn 3.000 người tham dự, con số ấy tương đương khoảng 40 USD mỗi người. Phép tính này dĩ nhiên chưa phản ánh hết giá trị của một diễn đàn, bởi những mối quan hệ, ý tưởng hay cơ hội được gieo mầm khó có thể quy ra tiền ngay tại chỗ. Tuy vậy, nó phần nào gợi ra khoảng cách giữa quy mô sự kiện và những kết quả có thể đo đếm được.

Công bằng mà nói, hợp tác thực chất thường hình thành sau hội nghị chứ không phải trên sân khấu. Chính ban tổ chức cũng cho biết số quan hệ đối tác thực tế được kỳ vọng sẽ tăng lên nhờ các hoạt động tiếp nối. Rất có thể nhiều thương vụ đang được triển khai mà chưa được công bố rộng rãi. Tài liệu quảng bá năm nay nêu rằng bốn kỳ trước đã mang lại “hàng trăm” MOU và hợp đồng, trong khi kỳ quy mô lớn nhất ghi nhận 10 MOU được ký tại chỗ. Nếu có thêm số liệu về phần hợp tác hình thành sau sự kiện, bức tranh hẳn sẽ đầy đủ và thuyết phục hơn.