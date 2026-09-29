Khi quỹ đạo thấp trở thành hạ tầng kinh tế chiến lược

Chỉ trong vài tháng, các hồ sơ xin đưa hàng trăm nghìn, thậm chí tới một triệu vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp đã được nộp lên cơ quan quản lý Hoa Kỳ và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Quỹ đạo quanh Trái đất đang trở thành một loại hạ tầng kinh tế mới. Câu hỏi đặt ra không còn là có nên khai thác nó hay không, mà là ai sẽ viết luật chơi?

Hình ảnh một tên lửa đẩy của SpaceX rời bệ phóng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/1/2026, SpaceX nộp lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) hồ sơ xin triển khai tới một triệu vệ tinh ở độ cao 500-2.000km, hoạt động như những trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo. Trước đó, doanh nghiệp này đã xin triển khai thêm 15 nghìn vệ tinh ở quỹ đạo thấp để kết nối trực tiếp tới điện thoại di động. Cả hai hồ sơ đều đã được FCC chấp nhận và vẫn đang được xem xét (FCC, 2026a, 2026b). Cùng lúc, hàng nghìn vệ tinh Starlink đang được hạ dần từ độ cao khoảng 550km xuống 480km, với lý do tăng cường an toàn (Jaiswal, 2026). Quỹ đạo quanh Trái đất đang được khai thác ngày càng thấp và ngày càng dày đặc.

Trong hồ sơ, SpaceX gọi hệ thống này là “bước đầu tiên để trở thành nền văn minh cấp Kardashev II” - nền văn minh khai thác được toàn bộ năng lượng Mặt trời (FCC, 2026a). Một tầm nhìn thật hào sảng, và cũng không phải không có cơ sở: vệ tinh ngày nay đã là một phần thiết yếu của thông tin liên lạc, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu (Báo Nhân Dân, 2026).

Dẫu vậy, đã là doanh nghiệp thì khó có thể cho không. Tháng 6/2026, Starlink - mạng vệ tinh của SpaceX - công bố đã vượt 12 triệu khách hàng tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ (Starlink, 2026, dẫn theo Bhowmik, 2026). Đó là một diện mạo của “kinh tế vũ trụ”: doanh nghiệp đầu tư lên quỹ đạo, còn hóa đơn thì đến tận từng hộ gia đình dưới mặt đất.

Bầu trời là của chung - nhưng ai đang giữ chỗ?

Nhiều thế hệ học trò Việt Nam lớn lên cùng bài hát “Trái đất này là của chúng mình” và sớm hiểu rằng bầu trời là của chung. Với không gian vũ trụ, điều đó còn được ghi thành luật: Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967 khẳng định không quốc gia nào được chiếm hữu khoảng không vũ trụ, và việc sử dụng nó phải vì lợi ích của mọi quốc gia (Liên hợp quốc, 1967).

Mỗi sinh viên kỹ thuật cũng hiểu quỹ đạo và tần số vô tuyến có giới hạn. Điều lệ ITU gọi đó là “tài nguyên thiên nhiên hữu hạn”, phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, với sự tiếp cận công bằng cho mọi quốc gia (ITU, 2012). Còn mỗi sinh viên kinh tế đều hiểu: khi một nguồn lực trở nên khan hiếm, ai tiếp cận trước sẽ nắm lợi thế. Logic lợi nhuận ấy chính đáng với doanh nghiệp, nhưng không thể là thước đo duy nhất cho tài nguyên chung của nhân loại.

Khung pháp lý quốc tế đã có, nhưng đang đi sau thực tiễn. Cơ chế của ITU vận hành theo nguyên tắc hồ sơ nộp trước được ưu tiên trước. Chỉ một tháng trước hồ sơ của SpaceX, Trung Quốc đã nộp lên ITU hồ sơ cho gần 200 nghìn vệ tinh. Những hồ sơ như vậy xác lập quyền ưu tiên, dù chưa buộc bên nộp phải phóng vệ tinh ngay (SpaceNews, 2026). Quỹ đạo vì thế có thể bị “giữ chỗ” ngay từ trên giấy. Về phía SpaceX, hồ sơ một triệu vệ tinh còn kèm đề nghị FCC miễn toàn bộ các yêu cầu về mốc triển khai và nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm (FCC, 2026a). Nếu những đề nghị như vậy được chấp thuận, luật chơi sẽ nghiêng về phía các bên có tiềm lực tài chính và năng lực phóng lớn nhất.

Hệ quả của cuộc đua này không chỉ dừng ở cạnh tranh thương mại. Theo danh mục vệ tinh đang hoạt động của CelesTrak, đến tháng 9/2026, riêng Starlink đã chiếm khoảng hai phần ba tổng số (azmth.space, 2026). Các siêu chùm vệ tinh chẳng khác nào những sợi cáp quang vô hình treo trên từng mái nhà: tiện lợi, nhưng đường truyền của hàng triệu gia đình lại nằm trong tay một vài doanh nghiệp, một vài quốc gia. Vệ tinh Internet không mặc nhiên là “con mắt” theo dõi, nhưng khi quỹ đạo ngày càng dày đặc, câu hỏi về dữ liệu và quyền riêng tư là có thật.

Khi các cường quốc cùng chạy đua giữ chỗ, cuộc đua ấy có thể làm gia tăng cạnh tranh chiến lược và đặt ra nguy cơ xung đột nếu thiếu cơ chế đối thoại và quản trị phù hợp. Trong khi đó, rủi ro lại là của chung: Cơ quan Vũ trụ châu Âu cảnh báo hiệu ứng lan truyền của hội chứng Kessler - va chạm sinh ra mảnh vỡ, mảnh vỡ lại gây thêm va chạm - đang xuất hiện sớm hơn nhiều trong các kịch bản dự báo dài hạn (ESA, 2026). Nếu kịch bản ấy xảy ra, sẽ là cảnh “trời sập thì cùng chết”, không quốc gia nào đứng ngoài được. Vậy chúng ta có nên chờ đến ngày ấy, hay cùng hiến kế cho một không gian hợp tác, hòa bình, liên kết và dùng chung?

Việt Nam cần có tiếng nói trong luật chơi mới

Câu trả lời của Việt Nam đã được nêu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ ở Paris (9-10/9/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần có “một khuôn khổ quản trị đa phương bảo đảm không gian hòa bình, an toàn, bền vững, dùng chung”, với nguyên tắc đầu tiên là: “Giữ gìn không gian vì mục đích hòa bình: đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và chạy đua vũ trang”. Việt Nam cũng đề xuất cùng Pháp, Liên hợp quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành Mạng lưới “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu” (Báo Nhân Dân, 2026).

Trong thực tiễn, Việt Nam cũng không đứng ngoài câu chuyện này. Starlink đang được thí điểm có kiểm soát tại Việt Nam theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 23/3/2025, trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh. Điều đó cho thấy cấp phép một dịch vụ vệ tinh nước ngoài không chỉ là chuyện thương mại, mà còn là bài toán về an ninh mạng, dữ liệu và lợi ích quốc gia.

Bầu trời là của chung. Nếu quỹ đạo thấp thực sự trở thành hạ tầng kinh tế chiến lược của nhân loại, thì luật chơi của nó không thể chỉ được viết bởi những người có nhiều vệ tinh nhất - và Việt Nam cần có mặt, cùng hiến kế, khi luật chơi ấy được viết.