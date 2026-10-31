Khi quần áo cũ, thùng giấy biến thành trang phục Halloween độc đáo

Từ chiếc áo sơ mi rộng biến thành trang phục ma cà rồng đến tấm ga trải giường hóa thành bộ đồ xác ướp, sự sáng tạo đang trở thành điểm thú vị của mùa lễ hội năm nay.

Váy ghép từ quần áo và vải vụn dành cho phù thủy trông rất đáng yêu. Ảnh: Hgtv

Theo khảo sát Halloween 2026 do Goodwill công bố có 85% người được hỏi có kế hoạch kết hợp đồ mua tại cửa hàng đồ cũ hoặc các yếu tố tự làm vào trang phục Halloween, thì trong đó, 60% cho biết họ chủ yếu tự sáng tạo trang phục thay vì mua những bộ hóa trang làm sẵn. Nhiều người cũng mong muốn trang phục có thể được tái sử dụng hoặc biến tấu cho những dịp khác, thay vì chỉ mặc một lần rồi bỏ đi.

Tận dụng giấy để sáng chế trang phục cá tính. Ảnh: Theguardian

Bộ hóa trang robot và boo tự làm khi tận dụng được thùng carton, vải cũ và vài món đồ trong nhà. Ảnh: Hgtv

Ý tưởng không nhất thiết phải phức tạp. Một chiếc áo sơ mi trắng cũ có thể được xé nhẹ ở phần gấu, kết hợp với lớp trang điểm nhợt nhạt để tạo hình nhân vật ma.

Áo khoác đen, khăn choàng và vài món trang sức cũ có thể biến thành phong cách phù thủy hoặc ma cà rồng. Trong khi đó, những mảnh vải trắng không còn sử dụng có thể được cắt thành dải để tạo trang phục xác ướp.

Những nhân vật ngộ nghĩnh từ giấy và bìa cũ. Ảnh: Makedo

Hóa thân thành chú ốc sên với vỏ làm từ giấy carton. Ảnh: Makedo

Với những người thích sự vui nhộn, bìa carton, giấy màu và bao bì sạch cũng có thể trở thành nguyên liệu làm mặt nạ, mũ hóa trang hoặc bộ trang phục robot.

Một chiếc áo thun cũ kết hợp với vài chi tiết bằng vải vụn đôi khi cũng đủ tạo nên hình ảnh nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Trang phục nghệ thuật từ giấy và bìa tái chế, thân thiện với môi trường. Ảnh: Wearable Arts Competition

Không chỉ tự làm tại nhà, hoạt động trao đổi trang phục Halloween cũng đang được chú ý. Ngày 16/10, một sự kiện đổi trang phục được tổ chức tại Occidental College ở Los Angeles, Mỹ, tạo cơ hội để mọi người mang những bộ đồ hóa trang đã qua sử dụng đến trao đổi và tìm kiếm món đồ phù hợp.

Theo hãng tin Associated Press, đây là một cách giúp kéo dài vòng đời của trang phục, hạn chế việc mua mới và thải bỏ sau mùa lễ hội.

rang phục bù nhìn từ áo sơ mi và quần cũ, kiểu phối đồ đơn giản, tận dụng quần áo có sẵn. Ảnh: Wearable Arts Competition

Xe cứu hỏa và vòi nước chữa cháy - 1 tưởng hóa trang đáng yêu từ bìa carton tái chế. Ảnh: FOX9

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách mọi người tận hưởng Halloween. Thay vì cạnh tranh xem ai có bộ đồ cầu kỳ hay đắt tiền hơn, người tham gia có thêm cơ hội thể hiện cá tính thông qua những món đồ quen thuộc.

Một chiếc váy cũ, chiếc khăn đã lâu không dùng hay vài mảnh vải thừa đều có thể trở thành chất liệu cho một ý tưởng mới.

Hóa thân thành máy bán kẹo làm từ thùng carton, trang trí bằng hình ảnh những viên kẹo đầy màu sắc. Ảnh: FOX9

Halloween vốn là dịp để hóa thân và vui chơi. Vì vậy, đôi khi bộ trang phục đáng nhớ nhất không phải món đồ được mua sẵn trong cửa hàng, mà chính là sản phẩm do người mặc tự tay sáng tạo từ những thứ tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng.